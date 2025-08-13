Unde se vor întâlni Trump și Putin. Culisele pregătirilor pentru summitul din Alaska

Întâlnirea de vineri, 15 august, între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, va avea loc în orașul Anchorage, cel mai mare din Alaska, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Potrivit CNN, care citează oficiali ai Casei Albe, locul ales pentru întrevedere este baza militară Elmendorf-Richardson, situată la periferia nordică a oraşului.

„Președintele Trump este hotărât să încerce să pună capăt acestui război și să oprească masacrele. Așa cum a spus președintele în repetate rânduri, preferința sa va fi întotdeauna pentru pace și parteneriat, ori de câte ori se pot obține aceste rezultate”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

CNN a făcut dezvăluiri din culisele pregătirilor Case Albe pentru acest summit programat din scurt.

Oficialii americani care s-au ocupat de identificarea celei ai potrivite locații pentru această întrevedere importantă s-au izbit rapid de o problemă majoră: vara este sezonul turistic de vârf în Alaska, iar opţiunile disponibile echipate în mod corespunzător pentru a-i pe găzdui cei doi lideri mondiali erau extrem de limitate, relatează CNN.

Organizatorii summitului au decis relativ repede că singurul oraş ce oferea opţiuni viabile pentru summit este Anchorage, iar printre posibilele locații baza militară Elmendorf-Richardson îndeplinea și cerinţele de securitate pentru această întâlnire istorică, deşi Casa Albă sperase să evite imaginea găzduirii liderului rus şi a anturajului său într-o facilitate militară americană.

Pregătirile sunt în toi pentru această întâlnire de mare anvergură, prima întrevedere dintre liderii de vârf ai SUA şi Rusiei în mai bine de patru ani.

Șefii diplomației celor două țări, secretarul de stat Marco Rubio şi ministrul de Externe Serghei Lavrov – au discutat marţi „anumite aspecte ale pregătirilor”, potrivit ministerului rus de Externe.

De regulă, un summit cu miză mare cu un adversar al SUA ar fi precedat de negocieri ample privind agenda şi rezultatele, scrie CNN. Dar Trump însuşi a declarat că abordează întâlnirea ca pe o sesiune de testare, fără prea multe aşteptări cu privire la modul în care va decurge aceasta. Marţi, Casa Albă a calificat-o drept o „sesiune de ascultare”.

„Preşedintele simte că trebuie să-l privească pe acest om de cealaltă parte a mesei. Trebuie să-l vadă faţă în faţă. Trebuie să-l asculte în particular. Trebuie să-l evalueze uitându-se la el”, a explicat Rubio, marţi dimineaţă, într-un interviu.

Negocieri în culise între Moscova și Washington

Administraţia Trump şi Kremlinul au ales Alaska pentru acest summit după lungi negocieri în culise, potrivit unor persoane familiarizate cu problema. Variantele nu erau prea multe, mai ales având în vedere mandatul de arestare pentru crime de război emis împotriva lui Putin de Curtea Penală Internaţională (2023).

Este motivul pentru care Rusia s-a opus unei destinaţii europene, fie aceasta Viena sau Geneva, unde liderii americani şi ruşi s-au întâlnit încă din perioada Războiului Rece. În timp ce Putin a propus Emiratele Arabe Unite ca locaţie ideală, Casa Albă a dorit să evite o altă călătorie lungă în Orientul Mijlociu după vizita lui Trump acolo în luna mai.

În cele din urmă, potrivit unor surse, opțiunile s-au redus la două: Ungaria – al cărei prim-ministru, Viktor Orbán, este apropiat atât de Trump, cât şi de Putin – respectiv SUA, potrivit a doi oficiali americani.

Oficialii americani au fost încântaţi şi oarecum surprinşi când preşedintele rus a acceptat o întâlnire pe teritoriul SUA, într-un stat care a făcut parte din imperiul rus.

„Mi s-a părut foarte respectuos faptul că preşedintele Rusiei vine în ţara noastră, în loc să mergem noi în ţara lui sau chiar într-un loc terţ”, a declarat Trump săptămâna aceasta, în timp ce echipa sa punea la punct detaliile summitului.

În timp ce oficialii americani şi ruşi au purtat discuţii ample pentru a pregăti întâlnirea, de când s-a convenit asupra acesteia săptămâna trecută, este în continuare un mister cine a inițiat-o.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a vizitat Moscova miercurea trecută și s-a întâlnit cu Putin, dar ceea ce a spus acesta din urmă cu acea ocazie nu se știe cu exactitate.

Oficialii europeni au petrecut o mare parte din săptămâna trecută încercând să stabilească parametrii acordului de pace propus de Putin, dar unii s-au declarat frustraţi de lipsa de claritate a lui Witkoff, un dezvoltator imobiliar şi prieten de lungă durată al lui Trump. Acesta ar fi înțeles greșit anumite propuneri făcute de Rusia, potrivit presei americane.

Trump intenţionează să asculte părerile liderilor europeni într-o întâlnire virtuală miercuri, organizată de Berlin astfel încât preşedintele american să cunoască punctul lor de vedere înainte de întâlnirea de vineri. El a promis că îl va suna imediat după încheierea summitului pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a-l informa în privința posibilității unui acord.