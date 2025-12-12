Premierul Bolojan a vizitat șantierul Autostrăzii Transilvania dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș. Tronsonul va fi finalizat în 2026

Directorul CNAIR și premierul Ilie Bolojan au verificat șantierul A3 dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș, lucrările având peste 60% finalizare.

Cristian Pistol, Director General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a transmis vineri pe pagina sa de Facebook un mesaj important alături de premierul Ilie Bolojan.

„Împreună cu premierul Ilie Bolojan Bolojan pe șantierul A3: mobilizare foarte bună a constructorului român între Suplacu de Barcău și Chiribiș!”, a scris Cristian Pistol.

„Astăzi am verificat în teren, alături de prim-ministru, stadiul lucrărilor pe această secțiune cu o lungime de 26,35 km. Este un șantier cu o istorie complicată, care acum, prin contractul derulat cu antreprenorul român (Construcții Erbașu), evoluează rapid”, a mai afirmat el.

Cifrele prezentate de Cristian Pistol arată o estimare a puterii de muncă din acest moment. Sunt 505 muncitori și 237 de utilaje lucrează pe șantier.

„Stadiul fizic a depășit 60%, iar evoluția pe structurile critice este vizibilă”, a mai scris directorul CNAIR.

Podul peste lacul de acumulare, situat la km 6+655, este „structura emblematică a acestui tronson” și va intra în faza finală: pe o parte se va aplica vopseaua anticorozivă, iar pe cealaltă suprastructura este gata.

Conform lui Pistol, la viaductul Valea Saldabagiului, „s-au montat grinzile pe 3 deschideri și s-au consolidat fundațiile”. Viaductele de la km 16 și km 17 (Valea Honțiu) au grinzile ridicate (24, respectiv 40 de bucăți) iar acum „se lucrează la armarea și cofrarea plăcii de suprabetonare”.

„Obiectivul nostru este să deschidem această secțiune anul viitor. Asta înseamnă că, în 2026, vom putea circula pe 200 de km din cei 270 km ai Autostrăzii Transilvania!” a precizat Pistol.

Investiția, de 884 milioane lei (fără TVA), este asigurată prin Programul Transport (PT).

„Demonstrăm că se poate construi rapid și în România, cu constructori români”, a mai spus Cristian Pistol.