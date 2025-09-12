Drumului Expres Arad – Oradea: A fost semnat contractul pentru lotul 2. Când ar trebui să fie gata

CNAIR a semnat contractul pentru construcţia lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea cu asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) - Straco Holding SRL (România). Contractul are o valoare de 2,76 miliarde de lei (fără TVA).

„Un nou pas important pentru dezvoltarea infrastructurii din vestul ţării! Astăzi am semnat contractul pentru construcţia lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea. Asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) - Straco Holding SRL (România) are la dispoziţie 24 de luni şi 2,76 miliarde de lei (fără TVA) pentru a finaliza cei 39,7 km de la Salonta la Chişineu Cris”, a anunțat vineri Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Proiectul include 26 de lucrări de artă, dintre care un pod de 1.091 m peste Crişul Alb, un drum de legătură cu infrastructura din Ungaria (10 km) şi punctul de trecere a frontierei la Salonta.

Întregul proiect al Drumului Expres Arad – Oradea însumează 120,47 km şi este compus din 3 loturi:

- Lotul 1 (Oradea – Salonta): 33,7 km, la care se adaugă drumul de legatură la DN79 (5,3 km) - semnat în data de 29.05.2025;

- Lotul 2 (Salonta - Chişineu Cris): 39,7 km, la care se adaugă drumul de legatură până la graniţa cu Ungaria (10 km) – semnat astăzi;

- Lotul 3 (Chişineu Criş– Arad): 47,07 km, la care se adaugă drumul de legatură cu zona industrială Arad Vest (2,9 km) - în prezent există o contestaţie în curs de soluţionare la CNSC.

Acest nou drum de mare viteză face parte din coridorul strategic care va asigura legătura între Marea Baltică, Marea Neagră şi Marea Mediderană, urmând a constitui de asemenea si un pol de atracţie pentru traficul de tranzit.

Asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) - Straco Holding SRL (România) a fost desemnată câștigătoarea licitației pentru construcţia Lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea la data de 4 august a.c.