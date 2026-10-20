Românii cumpără mai puține mașini, fie că vorbim despre autoturisme noi sau second-hand. În primele nouă luni din 2026, înmatriculările de mașini noi au scăzut cu 10,5%, iar cele second-hand aduse pentru prima dată în România s-au redus cu 13,6%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Profesorul de economie Radu Nechita, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, explică aceste evoluții prin scăderea puterii de cumpărare, prudența consumatorilor și teama de o posibilă criză economică.

Românii au înmatriculat mai puține mașini noi în septembrie Foto: Shutterstock

„Aceste scăderi sunt un semnal teribil. Oamenii spun, de fapt: «Hai să ne mai gândim, hai să mai așteptăm, să anticipăm efectele». Consumul s-a redus, iar oamenii amână cheltuielile pe care le pot amâna”, a declarat profesorul Radu Nechita pentru „Adevărul”.

Potrivit acestuia, scăderea puterii de cumpărare, inflația și incertitudinea privind evoluția economiei îi determină pe români să devină mai prudenți în privința cheltuielilor importante.

„Sunt semne de îngrijorare atât în rândul oamenilor de rând, cât și al antreprenorilor. Este teama de criză, există o incertitudine cu privire la ceea ce se va întâmpla în viitor”, a explicat Radu Nechita.

Economistul consideră că reducerea achizițiilor reflectă și o schimbare de comportament: românii încearcă să-și consolideze situația financiară și să-și păstreze rezerve pentru o perioadă economică dificilă.

„Partea bună este că românii s-au învățat minte de anul trecut și știu că trebuie să strângă șurubul. Reduc cheltuielile neesențiale și le amână pe cele care pot fi amânate, pentru a putea trece și peste această perioadă dificilă”, a afirmat profesorul.

În opinia sa, mulți consumatori își ajustează deja planurile financiare și așteaptă să vadă ce măsuri vor lua autoritățile înainte de a face noi cheltuieli importante.

Piața mașinilor noi, în scădere cu peste 11%, cea SH cu 14,7%

În septembrie 2026 au fost înmatriculate în România 10.952 de autoturisme noi, cu 11,5% mai puține decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Bilanțul primelor nouă luni arată 96.261 de autoturisme noi înmatriculate, în scădere cu 10,5% față de perioada similară din 2025.

Și piața mașinilor second-hand importate și înmatriculate pentru prima dată în România a înregistrat un recul. În septembrie au fost înmatriculate 27.537 de autoturisme rulate, cu 14,7% mai puține decât în aceeași lună a anului trecut. În primele nouă luni, numărul acestora a ajuns la 227.107 unități, față de 262.869 în perioada similară din 2025, ceea ce înseamnă o scădere de 13,6%, potrivit APIA.

Scăderile concomitente de pe cele două segmente sugerează o temperare a cererii, într-o perioadă în care gospodăriile sunt mai atente la cheltuieli, iar deciziile de cumpărare sunt influențate de incertitudinile economice.

Topul celor mai cumpărate mărci de mașini noi în România

În primele nouă luni ale anului 2026, Dacia a rămas cea mai înmatriculată marcă de autoturisme noi, cu 19.819 unități. Volumul este însă cu 36,1% mai mic decât în perioada similară din 2025.

Toyota ocupă locul al doilea, cu 9.923 de autoturisme, în scădere cu 3,1%, iar Skoda se află pe poziția a treia, cu 7.916 unități, cu 4,4% mai puține decât anul trecut.

Volkswagen a ajuns la 7.071 de autoturisme înmatriculate în primele nouă luni, înregistrând o ușoară creștere de 0,3%. BYD, producătorul chinez de automobile electrice și hibride, a ajuns la 4.173 de unități, potrivit datelor APIA.

Cele mai înmatriculate mărci în primele nouă luni din 2026:

Dacia – 19.819 unități, în scădere cu 36,1%;

Toyota – 9.923 de unități, în scădere cu 3,1%;

Skoda – 7.916 unități, în scădere cu 4,4%;

Volkswagen – 7.071 de unități, în creștere cu 0,3%;

BYD – 4.173 de unități.

Datele disponibile pentru BYD nu permit calcularea unei variații procentuale comparabile cu cea a mărcilor consacrate, întrucât volumul înregistrat în aceeași perioadă din 2025 a fost foarte mic.

Dacia pierde teren. Logan și Duster, în scădere puternică

Declinul Dacia se observă și la nivelul modelelor. În primele nouă luni ale anului, Dacia Logan a ajuns la 5.955 de unități, cu 42,5% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025.

Dacia Duster a înregistrat 6.416 unități, în scădere cu 34,6%, în timp ce Dacia Sandero a ajuns la 3.011 unități, cu 48% mai puține decât în primele nouă luni ale anului trecut.

În septembrie, Logan a fost cel mai înmatriculat model din România, cu 1.148 de unități, însă volumul a fost cu 34,1% sub cel din aceeași lună a anului trecut.

În schimb, Toyota Corolla Cross a înregistrat o creștere spectaculoasă în septembrie, până la 559 de unități, față de un volum foarte mic în luna similară din 2025. Toyota Yaris Cross a ajuns la 340 de unități, în creștere cu 54,5%.

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BYD și mașinile plug-in hybrid câștigă teren

Unul dintre cele mai importante semnale ale pieței auto este creșterea interesului pentru automobilele plug-in hybrid, care combină un motor termic cu unul electric și pot fi încărcate de la o sursă externă de electricitate.

În septembrie, înmatriculările acestor autoturisme au crescut cu 131% față de aceeași lună din 2025, iar cota lor de piață a ajuns la 17%, comparativ cu 6,5% în urmă cu un an.

Pe întregul an, până la finalul lunii septembrie, BYD a înregistrat 2.570 de autoturisme plug-in hybrid, față de numai 73 în aceeași perioadă din 2025. Chery a ajuns la 1.403 unități, comparativ cu 17 în anul precedent.

În clasamentul modelelor plug-in hybrid, BYD Seal U DM-i conduce cu 1.230 de unități, urmat de Toyota RAV4, cu 969 de unități, și Chery Tiggo 9, cu 655 de unități.

Creșterea acestor mărci vine într-un context în care oferta de automobile electrificate se diversifică, iar producătorii chinezi devin tot mai vizibili pe piața românească. În septembrie, BYD a înmatriculat 708 autoturisme noi, cu 532% mai multe decât în aceeași lună a anului trecut.

Mașinile electrice cresc, dar piața auto rămâne pe minus

Înmatriculările de autoturisme pur electrice au crescut cu 16,6% în septembrie, iar cota lor de piață a ajuns la 8%, față de 6% în septembrie 2025.

În primele nouă luni din 2026 au fost înmatriculate 7.870 de mașini electrice, cu 45,6% mai multe decât în perioada similară a anului trecut.

Tesla a ajuns la 1.583 de unități, în creștere cu 145%, în timp ce BYD a înregistrat 1.603 de autoturisme electrice. Ford a ocupat următoarea poziție în clasamentul mărcilor electrice, cu 872 de unități, în creștere cu 65%.

La nivelul întregii piețe, autoturismele electrificate - mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid și pur electrice - au ajuns la o cotă de 64% din înmatriculările din septembrie.

Imaginea generală rămâne însă negativă: în timp ce anumite categorii de automobile electrificate câștigă teren, piața totală a autoturismelor noi continuă să scadă.

Benzina și motorina pierd teren

În septembrie, înmatriculările autoturismelor pe benzină au scăzut cu 36,8% față de aceeași lună din 2025, iar cele ale mașinilor diesel au înregistrat un recul de 43,6%.

În aceeași perioadă, autoturismele mild-hybrid au avut o scădere de 10,7%, în timp ce înmatriculările de mașini full-hybrid au crescut cu 1%.

Datele arată o schimbare importantă în structura pieței: motorizările electrificate ocupă o poziție tot mai puternică, chiar dacă numărul total al mașinilor noi înmatriculate este în scădere.

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Piața auto europeană crește, în timp ce România pierde teren

Piața auto din România evoluează în sens opus celei europene. În primele opt luni din 2026, înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 5,3% în Uniunea Europeană, în timp ce România a înregistrat o scădere de 10,6%, una dintre cele mai accentuate din Europa, potrivit datelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). La nivelul întregii Europe, incluzând Marea Britanie și statele EFTA, creșterea a fost de 5,8%.

Și preferințele cumpărătorilor europeni se schimbă. În primele opt luni ale anului, mașinile electrice cu baterie au ajuns la o cotă de piață de 21,7% în UE, față de 15,8% în perioada similară din 2025. Hibridele au rămas cea mai populară categorie, cu o cotă de 36,6%, în timp ce automobilele pe benzină și motorină au coborât împreună la 29% din înmatriculări, față de 37,5% cu un an înainte.

Datele arată că reculul pieței românești nu reflectă tendința generală europeană. În timp ce în UE înmatriculările cresc, iar automobilele electrificate câștigă teren, România se confruntă cu o scădere a cererii pentru mașini noi și cu o schimbare rapidă a clasamentului mărcilor preferate de cumpărători.

APIA susține că sunt necesare politici predictibile și programe coerente de înnoire a parcului auto, pentru a sprijini accesul consumatorilor la automobile cu emisii reduse și pentru a contribui la redresarea pieței.