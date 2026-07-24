Deficitul României a scăzut la 2% din PIB, dar rămâne la 41 de miliarde de lei

Deficitul bugetar al României a ajuns la 2% din PIB după primele șase luni din 2026, cu aproape 29 de miliarde de lei mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut.

România a încheiat prima jumătate a anului 2026 cu un deficit bugetar de 2% din PIB, în scădere semnificativă față de perioada similară din 2025, când diferența dintre veniturile și cheltuielile statului ajunsese la 3,64% din PIB.

Datele publicate vineri, 24 iulie, de Ministerul Finanțelor arată că deficitul s-a redus cu 1,65 puncte procentuale față de primele șase luni ale anului trecut. În valori absolute, statul a înregistrat un deficit de 41,03 miliarde de lei, față de 69,80 miliarde de lei în perioada ianuarie-iunie 2025.

„Execuția bugetului general consolidat la 30 iunie 2026 s-a încheiat cu un deficit de 2% din PIB, o scădere de 1,65 puncte procentuale față de deficitul de 3,64% din PIB, înregistrat în primele șase luni ale anului 2025. Astfel, în termeni nominali, deficitul bugetar s-a diminuat cu aproape 28,8 miliarde lei, situându-se la 41,03 miliarde lei, față de nivelul de 69,80 miliarde lei înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, confirmând continuitatea procesului de consolidare fiscal-bugetară”, a transmis Ministerul Finanțelor.

Reducerea deficitului a venit pe fondul unei creșteri a veniturilor statului. În primele șase luni ale anului, acestea au ajuns la 342,52 miliarde de lei, cu 10,3% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Ca pondere în PIB, veniturile au crescut cu 0,46 puncte procentuale.

Ministerul Finanțelor explică evoluția prin încasări mai mari din venituri fiscale, în special din TVA, impozitul pe salarii și venit, precum și din impozitele și taxele pe proprietate. La această creștere au contribuit și fondurile europene atrase în această perioadă.

Ce se întâmplă cu cheltuielile

În același timp, cheltuielile statului au avut o evoluție diferită raportat la dimensiunea economiei. Deși în valori nominale au ajuns la 383,55 miliarde de lei, în creștere ușoară, cu 0,8% față de primele șase luni din 2025, ponderea lor în PIB a scăzut de la 19,85% la 18,66%.

Potrivit Ministerului Finanțelor, această reducere reprezintă o scădere de 1,19 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut și contribuie la diminuarea deficitului bugetar înregistrat la jumătatea anului.

„Cheltuielile de personal au fost de 82,11 miliarde lei, în scădere cu 3,3 miliarde lei față de primele șase luni din 2025. Reducerea a fost determinată de limitarea sporurilor și de măsurile de temperare salarială din perioada 2025–2026, ponderea acestora în PIB scăzând de la 4,5% la 4%.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile au totalizat 49,42 miliarde lei, în creștere cu 8,6%, evoluție determinată în principal de plăți mai mari destinate domeniului sănătății.

Cheltuielile cu dobânzile s-au situat la 29,37 miliarde lei, cu 4,14 miliarde lei mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând un nivel de 1,4% din PIB.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 126 miliarde lei, în scădere cu 0,5% comparativ cu semestrul I din 2025, ținând cont de măsurile luate prin Legea nr. 141/2025. Acestea au inclus și compensările suportate de bugetul de stat pentru consumul de energie electrică și gaze naturale ale populației, în sumă de 104,30 milioane lei.

Cheltuielile cu subvențiile au însumat 6,7 miliarde lei, reprezentând în principal subvenții pentru transportul de călători, sprijinirea producătorilor agricoli și schema de compensare la energie pentru consumatorii noncasnici, de 190,79 milioane lei.

Alte cheltuieli au fost de 6,82 miliarde lei, în scădere cu 2,19 miliarde lei față de perioada similară a anului trecut, cuprinzând burse pentru elevi și studenți, susținerea cultelor, despăgubiri civile și titlurile de plată emise de ANRP.

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile au atins 37,17 miliarde lei, acoperind proiectele din cadrele financiare 2014-2020 și 2021-2027, subvențiile agricole, Fondul pentru Modernizare și PNRR.

Cheltuielile pentru investiții, cheltuieli de capital și programe de dezvoltare, au înregistrat un avans semnificativ, de la 50,44 miliarde lei la 59,96 miliarde lei, fiind cu 9,52 miliarde lei mai mari. Din această sumă, 70,94% reprezintă investiții finanțate direct din fonduri europene nerambursabile și componenta de împrumut a PNRR.