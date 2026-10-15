 Dedeman cucerește Grecia. Primul magazin Praktiker a fost redenumit, iar produsele românești ajung pe rafturile elene | adevarul.ro
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Dedeman cucerește Grecia. Primul magazin Praktiker a fost redenumit, iar produsele românești ajung pe rafturile elene

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Grupul românesc Pavăl Holding a început transformarea rețelei Praktiker din Grecia în magazine Dedeman, la mai bine de un an de la preluarea rețelei în portofoliul său.

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman Foto: Capital

Primul magazin care a trecut sub noul brand este unitatea din Tavros, considerată magazinul-fanion al rețelei, potrivit Cotidianul.

Procesul de rebranding va continua treptat și în celelalte 16 magazine operate în Grecia, în paralel cu implementarea modelului de business folosit de Dedeman pe piața din România. Obiectivul noilor proprietari este relansarea afacerii și readucerea companiei pe profit, după ce rețeaua a raportat pierderi de 1,76 milioane de euro în 2024.

Schimbarea nu vizează doar sigla magazinelor. Pavăl Holding pregătește o restructurare amplă a sistemului de aprovizionare și a modului de administrare, urmând să transfere în Grecia practicile care au transformat Dedeman în liderul pieței de bricolaj din România.

Produse fabricate în România, pe rafturile din Grecia

Odată cu noua identitate de brand, pe rafturile magazinelor din Grecia vor ajunge și produse sub marca proprie fabricate în România. Strategia urmărește optimizarea costurilor și creșterea competitivității rețelei pe piața elenă.

Praktiker a ajuns în Grecia în 1991. După falimentul grupului german care a fondat brandul, operațiunile locale au fost preluate de fondul Fairfax, iar în vara anului 2025 au intrat în portofoliul Pavăl Holding, compania controlată de frații Dragoș și Adrian Pavăl.

În paralel cu rebrandingul, Dedeman Hellas a trecut printr-un amplu proces de reorganizare. Compania a absorbit două filiale și a beneficiat de două majorări de capital care au însumat 39 de milioane de euro.

În 2024, rețeaua din Grecia a înregistrat o cifră de afaceri de 186,2 milioane de euro, însă a încheiat anul pe pierdere. Noul management mizează pe extinderea vânzărilor și eficientizarea operațiunilor pentru revenirea pe profit, scrie Cotidianul.

Dedeman operează în prezent 65 de magazine în România, iar prin extinderea în Grecia face un nou pas în strategia de dezvoltare regională a grupului controlat de frații Pavăl.

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