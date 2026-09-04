Datorii, cheltuieli și credite ascunse: 7 lucruri care pot da peste cap bugetul unei familii

Datoriile ascunse, cardurile de credit despre care celălalt nu știe, cumpărăturile făcute pe ascuns sau investițiile riscante pot afecta nu doar bugetul unei familii, ci și încrederea dintre parteneri. Fenomenul este cunoscut drept „infidelitate financiară” și poate apărea chiar și în cuplurile care, în rest, au o relație stabilă.

Ascunderea unor venituri poate fi motiv de ceartă între parteneri Foto: arhivă

Banii sunt una dintre sursele importante de tensiune într-o relație. Când peste presiunea ratelor, a facturilor și a costului vieții se adaugă lipsa de transparență, o problemă financiară se poate transforma rapid într-una de cuplu.

Un studiu paneuropean publicat în 2025, realizat pe 14.318 respondenți din zece țări, arată că 86% dintre participanți consideră sănătatea financiară importantă, însă doar 15% se simt independenți financiar. Trei din patru respondenți asociază banii cu emoții puternice, iar mai mult de jumătate spun că finanțele generează conflicte în gospodărie.

În acest context, specialiștii atrag atenția asupra unui fenomen mai puțin discutat: infidelitatea financiară.

Ce înseamnă infidelitatea financiară

Infidelitatea financiară apare atunci când unul dintre parteneri ia intenționat o decizie financiară despre care știe sau se așteaptă că ar fi dezaprobată de celălalt și alege să nu o dezvăluie.

Poate fi vorba despre o datorie ascunsă, o cheltuială importantă, un cont secret, o investiție riscantă sau prezentarea unei situații financiare mai bune decât este în realitate.

Asta nu înseamnă că partenerii trebuie să aibă toți banii la comun sau să își justifice fiecare cheltuială. Fiecare poate avea bani personali și conturi separate.

Problema apare atunci când lipsa de transparență afectează deciziile financiare ale familiei.

„Infidelitatea financiară poate însemna ascunderea unor datorii, minimalizarea pierderilor, efectuarea unor tranzacții riscante fără acordul celuilalt sau prezentarea unor randamente nerealiste”, explică analistul financiar Raul Putilean.

1. Datoriile și creditele ascunse

Este probabil unul dintre cele mai riscante lucruri pe care un partener le poate ascunde.

Un card de credit folosit constant, un credit de consum, un împrumut de la o rudă sau restanțele acumulate pot părea inițial probleme personale, dar pot ajunge să afecteze întregul buget al familiei.

Imaginează-ți un cuplu care crede că își permite o vacanță, o mașină sau o renovare. Unul dintre parteneri are însă o rată lunară despre care celălalt nu știe.

Planul financiar al familiei este construit, în acest caz, pe o informație incompletă.

Cu cât datoria este mai mare și cu cât este ascunsă mai mult timp, cu atât poate fi mai dificilă rezolvarea situației.

2. Cumpărăturile ascunse sau prețurile mințite

„Cât ai dat pe asta?”

O întrebare aparent banală poate deveni un subiect sensibil în multe familii.

Problema nu este că unul dintre parteneri cumpără ceva pentru el. Fiecare persoană are dreptul la cheltuieli personale.

Problema apare atunci când cumpărăturile sunt ascunse în mod repetat sau când prețul este prezentat intenționat ca fiind mai mic pentru ca partenerul să nu afle cât s-a cheltuit.

Un produs de 700 de lei prezentat ca fiind cumpărat cu 300 de lei nu mai este doar o diferență de opinie despre bani. Este o problemă de transparență.

La fel se poate întâmpla în cazul cumpărăturilor online, hainelor, electronicelor, abonamentelor sau altor cheltuieli recurente.

3. Conturile și economiile secrete

Un cont personal nu este automat un semn de infidelitate financiară.

Dimpotrivă, pentru unele cupluri, varianta în care există un cont comun și câte un cont personal pentru fiecare partener poate fi cea mai comodă.

Diferența este dacă banii personali sunt cunoscuți ca existență sau dacă unul dintre parteneri încearcă intenționat să ascundă o parte importantă din situația financiară.

Dacă familia crede că are anumite economii, iar unul dintre parteneri ascunde alte sume importante, problema devine una de încredere.

4. Investițiile riscante despre care partenerul nu știe

Investițiile pot genera conflicte atunci când partenerii au toleranțe diferite la risc.

Unul poate prefera să păstreze banii într-un mod prudent, în timp ce celălalt poate fi atras de investiții cu potențial de câștig mai mare, dar și cu riscuri mai mari.

Diferența de opinie este normală.

Problema apare când sunt folosiți bani care afectează bugetul familiei pentru investiții riscante, fără ca celălalt partener să știe.

„La fel de problematică este ignorarea faptului că partenerii pot avea toleranțe la risc și obiective financiare diferite”, spune Raul Putilean.

Înainte de a investi sume importante, cuplurile ar trebui să stabilească ce parte din banii familiei poate fi expusă riscului și ce bani trebuie să rămână disponibili pentru cheltuielile curente și situațiile neprevăzute.

5. Pierderile financiare ascunse

Nu doar datoriile și cheltuielile pot fi ascunse. Uneori, oamenii ascund și pierderile.

O investiție care a mers prost, bani pierduți într-o afacere sau o altă decizie financiară nereușită pot fi ținute secret de teamă că partenerul va reacționa negativ.

Problema este că amânarea discuției nu recuperează banii pierduți.

Mai mult, atunci când partenerul află ulterior că pierderea a fost ascunsă, trebuie reparate două lucruri: situația financiară și încrederea.

6. Veniturile și situația financiară prezentate diferit de realitate

Infidelitatea financiară nu înseamnă doar ascunderea cheltuielilor.

Poate apărea și atunci când unul dintre parteneri prezintă o situație financiară mai bună decât cea reală.

De exemplu, poate ascunde faptul că veniturile au scăzut, că a pierdut o sursă de venit sau că are probleme financiare la locul de muncă.

La fel de problematică poate fi prezentarea unor investiții ca fiind profitabile atunci când, în realitate, acestea au generat pierderi.

Astfel de informații pot influența decizii importante: cât poate cheltui familia, ce rată își permite, cât poate economisi sau dacă își poate permite o achiziție mare.

7. Credite, achiziții sau împrumuturi importante luate fără știrea celuilalt

O mașină cumpărată în rate, un credit nou, o sumă mare împrumutată unei rude sau o garanție oferită unei alte persoane pot schimba semnificativ situația financiară a unei familii.

Dacă astfel de decizii sunt luate fără ca celălalt partener să știe, consecințele pot ajunge asupra întregii gospodării.

De aceea, este util ca partenerii să stabilească dinainte o regulă simplă: ce valoare poate avea o cheltuială sau un credit luat individual și de la ce sumă în sus este necesară o discuție în cuplu.

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Nu trebuie să fie aceeași limită pentru toate familiile. Important este ca regula să fie stabilită împreună.

De ce ascund oamenii problemele financiare

În spatele unui secret financiar nu se află întotdeauna dorința de a-și păcăli partenerul, uneori fiind vorba despre frică.

O persoană poate ascunde o datorie pentru că se teme de ceartă. Altă persoană poate ascunde o achiziție pentru că știe că partenerul va considera că a cheltuit prea mult.

Rușinea, dorința de independență financiară, diferențele de venit, problemele legate de cumpărături sau o pierdere financiară pot fi alte motive.

Înțelegerea motivului nu înseamnă că secretul trebuie ignorat. Dar poate ajuta cuplul să înțeleagă de ce a apărut problema și cum poate fi prevenită repetarea ei.

Cum își pot proteja cuplurile bugetul și relația

Nu este nevoie ca partenerii să își verifice reciproc fiecare bon sau fiecare plată.

Mai important este să existe reguli clare și un nivel minim de transparență asupra lucrurilor care pot afecta familia.

Vorbiți periodic despre bani

Veniturile, datoriile, economiile, investițiile și obiectivele comune ar trebui discutate regulat.

Nu este nevoie ca fiecare conversație să fie o ședință financiară de două ore. Uneori, o discuție de 20-30 de minute, o dată pe lună, poate fi suficientă.

Stabiliți o limită pentru cheltuielile mari

O regulă simplă poate preveni multe conflicte.

De exemplu, fiecare partener poate avea libertatea de a cheltui singur o anumită sumă, iar orice achiziție care depășește limita respectivă este discutată înainte.

Astfel, fiecare păstrează libertatea asupra banilor personali, dar deciziile importante sunt luate împreună.

Păstrați și bani personali

Un cont comun nu înseamnă neapărat că toate veniturile trebuie să fie gestionate la comun.

Pentru multe cupluri poate funcționa un sistem hibrid: o parte din bani merge într-un cont comun pentru facturi, locuință, mâncare, copii, vacanțe și economii, iar fiecare partener păstrează o sumă pentru propriile cheltuieli.

Important este ca sistemul să fie cunoscut și acceptat de amândoi.

Faceți inventarul datoriilor

Dacă există mai multe credite, carduri sau împrumuturi, este util ca ambii parteneri să știe care este situația.

O listă simplă poate cuprinde:

suma rămasă de plată;

rata lunară;

dobânda;

termenul de rambursare;

eventualele restanțe.

Uneori, simplul fapt că toate datoriile sunt puse pe hârtie arată cât de mare este presiunea financiară asupra familiei.

Construiți un fond pentru situații neprevăzute

O rezervă financiară poate reduce presiunea atunci când apare o problemă: pierderea locului de muncă, o reparație importantă, o cheltuială medicală sau o altă situație neașteptată.

Lipsa unei astfel de rezerve îi poate face pe oameni să apeleze mai repede la carduri de credit sau împrumuturi.

Ce faci dacă descoperi că partenerul are datorii ascunse

Primul pas este să afli care este situația reală.

Cât este datoria? Câte rate există? Cui îi sunt datorați banii? Există dobânzi sau penalități? Mai există și alte datorii despre care nu știi?

După ce situația este clarificată, cuplul poate stabili ce obligații trebuie plătite primele și ce cheltuieli pot fi reduse.

Dacă este vorba despre datorii importante sau multiple credite, poate fi utilă și discuția cu un specialist în planificare financiară.

Cel mai important este ca problema să nu mai fie ascunsă.

Transparența financiară nu înseamnă control

Există o diferență între a fi transparent cu partenerul și a-i controla fiecare cheltuială.

Un cuplu poate avea conturi separate. Fiecare partener poate avea bani personali. Fiecare poate cumpăra lucruri pentru el.

În același timp, ambii ar trebui să cunoască acele obligații și decizii financiare care pot afecta familia.

„Partenerii ar trebui să discute periodic despre venituri, datorii, economii, investiții și obiective comune, fără ca fiecare achiziție minoră să devină subiect de control. Transparența, responsabilitățile clar stabilite și un plan financiar construit împreună oferă stabilitate gospodăriei și protejează încrederea din relație”, concluzionează Raul Putilean.

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