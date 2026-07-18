Lucrurile pe care tot mai mulți oameni au încetat să le cumpere pentru a economisi. „Mi-am dat seama că nu aveam nevoie de ele”

Cafeaua cumpărată zilnic, apa îmbuteliată, mâncarea de tip fast-food sau livrările frecvente sunt doar câteva dintre cheltuielile la care unii oameni au renunțat fără să simtă că le lipsește ceva. Într-o dezbatere online, persoane preocupate de economisire au povestit ce cumpărături au eliminat complet și ce diferență a făcut acest lucru pentru bugetul lor.

Potrivit unui material publicat de Upworthy, discuția a pornit de la întrebarea adresată pe un forum dedicat unui stil de viață cumpătat: „Care este lucrurl pe care ai încetat complet să îl mai cumperi și nu îți lipsește deloc?”

Autorul postării a explicat că, în cazul său, schimbarea a constat în renunțarea la prosoapele de hârtie. „Acum un an le-am înlocuit cu cârpe și lavete din microfibră și nu m-aș mai întoarce la ele. Consumam câte o rolă pe săptămână fără să-mi dau seama. Acum pun cârpele la spălat împreună cu restul rufelor. Economisesc bani și spațiu. Mi-am dat seama că multe dintre lucrurile pe care le cumpăram erau mai degrabă un obicei decât o necesitate. Sunt curios la ce au renunțat și alții fără să simtă că le lipsește ceva. Poate mă inspiră și pe mine”, a scris acesta.

Mesajul a strâns sute de răspunsuri, iar multe dintre ele au vizat cheltuieli mici, dar repetate, care ajung să cântărească serios în buget.

Cafeaua din oraș și apa îmbuteliată

De pildă, un utilizator spune că a renunțat complet la cafeaua cumpărată din cafenele după ce și-a achiziționat un espressor: „Mi-a luat ceva timp să învăț cum să prepar o cafea bună, dar au trecut mai bine de patru ani și nu-mi lipsește deloc”, a mărturisit acesta.

Alții spun că apa îmbuteliată a fost una dintre cheltuielile cele mai ușor de eliminat, iar ca alternativă - folosirea apei filtrate sau a unei sticle reutilizabile s-a dovedit suficientă.

Fast-food-ul nu mai pare o afacere bună

Creșterea prețurilor i-a determinat pe mulți să gătească mai des acasă.

„Am renunțat la mâncarea de tip fast-food, în special să mai cumpăr de la McDonald's și Burger King. Când am ajuns să plătesc 20 de dolari pentru mesele a doi adulți, nu a mai avut sens. Acasă fac burgeri și cartofi mult mai buni și ies mai ieftin”, subliniază cineva.

Un alt utilizator spune că s-a oprit din a mai comanda pizza: „Nu mai comand pizza acasă. Pizza congelată este la fel de nesănătoasă, dar mult mai ieftină.”

În schimb, altcineva povestește că a început să-și prepare singur pizza: „Am început cumpărând aluat gata făcut, foarte ieftin. După ce am învățat cum să-l coacem bine, am început să experimentăm propriile rețete. A fost distractiv și am făcut asta împreună, ca o familie.”

Machiaj doar la ocazii speciale

Printre răspunsuri s-au regăsit și cumpărături care, în timp, s-au dovedit mai degrabă impulsive.

„Machiajul. Obișnuiam să mă machiez zilnic și cumpăram foarte multe produse de make-up doar ca să încerc noutățile. Acum mă machiez doar la ocazii speciale. Funcționează perfect, iar puțin machiaj chiar se observă mai mult când nu îl porți în fiecare zi,” a mărturisit o utilizatoare.

Altă persoană spune că a renunțat la lumânările parfumate: „Le cumpăram impulsiv, dar sunt scumpe, nu țin mult și, sincer, de multe ori îmi provocau dureri de cap. Acum deschid geamul sau fierb coji de citrice cu cuișoare dacă vreau să miroasă frumos în casă.”

Ce a dus la economii pe termen lung

Mai mulți participanți spun că investițiile făcute o singură dată i-au ajutat să elimine cheltuieli recurente. De exemplu, o femeie povestește că folosește aceeași cupă menstruală din 2016: „Am cumpărat o cupă menstruală în 2016 și nu am mai achiziționat absorbante de atunci.”

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Alții au început să prepare acasă produse pe care înainte le cumpărau constant.

„Nu mai cumpăr pâine pentru sandvișuri. O fac singur. Mă costă puțin peste un dolar pentru o pâine suficient de mare cât să ajungă pentru două persoane timp de o săptămână și, în plus, nu conține aditivi sau conservanți”, a scris cineva.

Cărți, haine și abonamente

Economisirea nu a însemnat doar renunțarea la produse, ci și schimbarea modului în care acestea sunt cumpărate.

„Nu mai cumpăr cărți. Merg la bibliotecă”, a spus cineva. „Am renunțat să mai achiziționez haine noi din magazine. Acum îmi iau haine din magazine second-hand și de pe Vinted. Sunt de calitate mai bună și cheltuiesc mai puțin,” a adăugat un alt utilizator.

Un alt participant la discuție spune că a renunțat la abonamentul Amazon Prime: „Am încetat să mai plătim pentru privilegiul de a face cumpărături. Punem produsele în coș până strângem suficient pentru transport gratuit și nu simțim deloc lipsa abonamentului.”

Țigările și alcoolul, printre cele mai frecvente răspunsuri

Printre cele mai populare ăspunsuri amintim renunțarea la țigări, alcool sau la bilete la loterie.

„Țigările și pliculețele cu nicotină. Nu mai fumez din august 2021, iar de pliculețe am renunțat în iulie 2024,” a mai scris cineva.

Deși fiecare participant a renunțat la produse diferite, concluzia comună a fost că multe dintre cumpărăturile eliminate nu erau neapărat necesare, ci deveniseră simple obiceiuri. Pentru mulți, reevaluarea acestor cheltuieli s-a tradus în bani economisiți constant, fără sentimentul că au făcut un sacrificiu important.

Ce spun specialiștii: economiile mari încep cu obiceiurile mici

Experiențele utilizatorilor sunt în linie cu recomandările specialiștilor în finanțe personale. Într-un articol publicat anterior de Adevărul, consultanți financiari atrăgeau atenția că economisirea nu înseamnă doar reducerea cheltuielilor, ci și identificarea cumpărăturilor făcute din rutină, fără o nevoie reală.

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„Planificarea obsesivă a cheltuielilor a devenit cultura dietelor în finanțele personale: pare motivantă câteva săptămâni, dar devine rapid greu de susținut. În general, când se apucă de planificări, oamenii renunță repede la urmărirea obsesivă a fiecărei tranzacții și la păstrarea fiecărei chitanțe. Sistemul nu e sustenabil și nu funcționează pentru majoritatea”, explica Rebecca Palmer, planificator financiar.

În locul unui control permanent asupra fiecărei cumpărături, ea recomandă un sistem simplu: facturile, economiile și investițiile să fie automatizate, iar atenția să fie îndreptată către suma disponibilă pentru cheltuieli, nu către verificarea fiecărui bon fiscal.

Palmer atrage atenția și că bugetele foarte rigide sunt greu de respectat deoarece viața nu decurge niciodată exact după plan.

„Renunță la ideea că fiecare lună trebuie să arate la fel. Viața nu funcționează după planuri perfecte: copiii se pot îmbolnăvi, mașinile se strică, apar călătorii sau evenimente neașteptate. Când lucrurile nu merg exact cum ai calculat, nu ai eșuat. Folosește reguli flexibile care se adaptează în funcție de ce se întâmplă”, spunea ea.

O altă recomandare a experților este să nu transformăm economisirea într-o competiție cu ceilalți. Consilierul financiar Jason Ball avertiza că tendința de a compara permanent veniturile și stilul de viață cu cele ale altor persoane poate împinge oamenii spre cheltuieli care nu le aduc beneficii reale: „Când te concentrezi prea mult pe ce fac ceilalți - ce câștigă, ce cumpără, unde călătoresc -, riști să pierzi din vedere ce contează cu adevărat pentru tine. Măsoară succesul după propriile tale realizări: cât reușești să economisești, cum reduci datoriile și ce valori urmezi.”