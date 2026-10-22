Curs valutar BNR, 22 octombrie 2026. Toate valutele au crescut

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 22 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a crescut la 5,3485 lei, dolarul american a ajuns la 4,7640 lei, iar francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat. Forintul maghiar a înregistrat, de asemenea, o creștere față de ședința precedentă.

Leul s-a depreciat pe toate planurile Foto: arhivă

Euro a fost cotat joi, 22 octombrie, la 5,3485 lei, în creștere cu 0,0188 lei față de miercuri, 21 octombrie, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3297 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,7640 lei, după o creștere de 0,0151 lei față de cotația de miercuri, de 4,7489 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,8104 lei, cu 0,0557 lei mai mult decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,7547 lei.

Lira sterlină a crescut la 6,3851 lei, față de 6,3631 lei în ziua precedentă, înregistrând un avans de 0,0220 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4606 lei, în creștere cu 0,0030 lei față de cotația de miercuri, de 1,4576 lei.

Cursul valutar BNR de astăzi, 22 octombrie 2026

Euro (EUR): 5,3485 lei - variație: +0,0188 lei

Dolar SUA (USD): 4,7640 lei - variație: +0,0151 lei

Franc elvețian (CHF): 5,8104 lei - variație: +0,0557 lei

Liră sterlină (GBP): 6,3851 lei - variație: +0,0220 lei

100 de forinți maghiari (HUF): 1,4606 lei - variație: +0,0030 lei

Extremele valutare pentru euro

Cursul maxim al euro a fost de 5,3527 lei, înregistrat la 6 octombrie 2026.

Cursul minim al euro a fost de 5,0914 lei, înregistrat la 15 aprilie 2026.

Cum au evoluat valutele față de vineri, 16 octombrie

Comparativ cu ședința BNR de vineri, 16 octombrie, euro a crescut de la 5,3368 lei la 5,3485 lei, ceea ce înseamnă un avans de 0,0117 lei.

Dolarul american a urcat de la 4,7430 lei la 4,7640 lei, înregistrând o creștere de 0,0210 lei.

Francul elvețian a crescut de la 5,7558 lei la 5,8104 lei, cu 0,0546 lei. Lira sterlină a urcat de la 6,3228 lei la 6,3851 lei, înregistrând un avans de 0,0623 lei.

În aceeași perioadă, cursul pentru 100 de forinți maghiari a scăzut de la 1,4695 lei la 1,4606 lei, cu 0,0089 lei.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.