 Curs valutar BNR, 22 octombrie 2026. Toate valutele au crescut | adevarul.ro
search
Joi, 22 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Curs valutar BNR, 22 octombrie 2026. Toate valutele au crescut

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 22 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a crescut la 5,3485 lei, dolarul american a ajuns la 4,7640 lei, iar francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat. Forintul maghiar a înregistrat, de asemenea, o creștere față de ședința precedentă.

1 euro peste mai multe bancnote de lei
Leul s-a depreciat pe toate planurile Foto: arhivă

Euro a fost cotat joi, 22 octombrie, la 5,3485 lei, în creștere cu 0,0188 lei față de miercuri, 21 octombrie, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3297 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,7640 lei, după o creștere de 0,0151 lei față de cotația de miercuri, de 4,7489 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,8104 lei, cu 0,0557 lei mai mult decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,7547 lei.

Lira sterlină a crescut la 6,3851 lei, față de 6,3631 lei în ziua precedentă, înregistrând un avans de 0,0220 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4606 lei, în creștere cu 0,0030 lei față de cotația de miercuri, de 1,4576 lei.

Cursul valutar BNR de astăzi, 22 octombrie 2026

  • Euro (EUR): 5,3485 lei - variație: +0,0188 lei
  • Dolar SUA (USD): 4,7640 lei - variație: +0,0151 lei
  • Franc elvețian (CHF): 5,8104 lei - variație: +0,0557 lei
  • Liră sterlină (GBP): 6,3851 lei - variație: +0,0220 lei
  • 100 de forinți maghiari (HUF): 1,4606 lei - variație: +0,0030 lei

Extremele valutare pentru euro

  • Cursul maxim al euro a fost de 5,3527 lei, înregistrat la 6 octombrie 2026.
  • Cursul minim al euro a fost de 5,0914 lei, înregistrat la 15 aprilie 2026.

Cum au evoluat valutele față de vineri, 16 octombrie

Comparativ cu ședința BNR de vineri, 16 octombrie, euro a crescut de la 5,3368 lei la 5,3485 lei, ceea ce înseamnă un avans de 0,0117 lei.

Dolarul american a urcat de la 4,7430 lei la 4,7640 lei, înregistrând o creștere de 0,0210 lei.

Francul elvețian a crescut de la 5,7558 lei la 5,8104 lei, cu 0,0546 lei. Lira sterlină a urcat de la 6,3228 lei la 6,3851 lei, înregistrând un avans de 0,0623 lei.

În aceeași perioadă, cursul pentru 100 de forinți maghiari a scăzut de la 1,4695 lei la 1,4606 lei, cu 0,0089 lei.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea uimitoare a soldatului ucrainean care a rezistat singur pe front 491 de zile: „A fost cumplit când mi-am amputat piciorul”
digi24.ro
image
Un avion militar american a început să patruleze deasupra Mării Negre. Ce alte țări NATO au anunțat întăriri în regiune
stirileprotv.ro
image
Propaganda USR merge la turație maximă. Pozează în eroi demisionari din funcții politice, când de fapt urmau să fie demiși. Prefectul Capitalei susține că a demisionat din cauza lui Neacșu, dar urma să fie dat afară, pentru că s-a schimbat guvernul care l-a numit
gandul.ro
image
S-a filmat în timp ce OTRĂVEA dulceața din supermarket. A cerut 100.000 de EURO de la producător
mediafax.ro
image
”Garita – Haaland”. Gigi Becali a anunțat arma secretă pentru derby-ul cu Rapid, în lipsa lui Drăguș
fanatik.ro
image
Cât de mare va fi cariera minieră din Mărginimea Sibiului. Investitorul promite 18,5 milioane de euro pentru comuna Rășinari
libertatea.ro
image
„Cei care vor scoate sabia de sabie vor pieri”. Elon Musk îi atacă pe democrații americani. Ce l-a supărat pe miliardar
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Stupoare: la 45 de ani, cel mai cunoscut model al planetei a revenit pe podium și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
digisport.ro
image
Adina Buzatu dezvăluie masca naturală pe care o folosește de peste 30 de ani pentru un păr sănătos și strălucitor. Ingredientul secret care face diferența: „Ador rezultatul!”
click.ro
image
Povestea de film a soldatului ucrainean care a stat singur într-o conductă 491 de zile. Și-a amputat singur piciorul cu un cuțit
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Facturi mai mici la gaze și curent pentru milioane de români. Cui vor fi acordate reducerile
observatornews.ro
image
'PLEACĂ Marco'! Adevărul despre ELIMINAREA Prințului, după ce s-a anunțat că a fost dat afară
cancan.ro
image
58 dosare de pensii se judecă azi la CCR. Se cere anularea recalculării. Judecătorii au dat o primă decizie
newsweek.ro
image
„Regina voleiului” a publicat imagini incendiare: „Ești un înger!”
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu milionul de euro cerut de ANAF de la Klaus Iohannis. Ultimele imagini cu fostul preşedinte...
playtech.ro
image
Lovitura pe care a primit-o Daniel Pancu cu 3 zile înainte de derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a răzgândit în câteva ore! Acuzații grave după învestirea lui Luca Niculescu: ”Nu concep că a făcut așa ceva”
digisport.ro
image
10 afecțiuni care ar putea semnala risc de Alzheimer cu ani înainte de diagnostic
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Andrei Beleuț. Tânărul locuiește cu părinții, la 34 de ani. Spune că nu poate să trăiască fără mâncarea ''lu' mămica''. Casa și curtea lor sunt imense / VIDEO
romaniatv.net
image
Horoscop 22 octombrie 2026. Cine își face singur norocul și cine pierde o ocazie din prea multă încăpățânare? Joi aduce un test pentru toate zodiile
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, reacție surprinzătoare după ce a primit 1.100 de trandafiri în Dubai: „Nu mă impresionează”
click.ro
image
Lisa Marie Presley: „Michael Jackson a fost cel mai priceput iubit al meu!” Regele Pop era virgin când s-au întâlnit!
click.ro
image
Adina Buzatu dezvăluie masca naturală pe care o folosește de peste 30 de ani pentru un păr sănătos și strălucitor. Ingredientul secret care face diferența: „Ador rezultatul!”
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Rita Moreno Profimedia jpg
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare
okmagazine.ro
Leif Eriksson descoperă America. Pictură de Hans Dahl
Cum au ajuns vikingii în America, cu 500 de ani înainte de Cristofor Columb
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cu câți bani trăiește acum Nicolae Mitea, după ce a pierdut averea de 2 milioane de euro. „Sunt conştient că n-a fost bine”
image
Bianca Drăgușanu, reacție surprinzătoare după ce a primit 1.100 de trandafiri în Dubai: „Nu mă impresionează”

OK! Magazine

image
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare