Cei patru călăreți ai Apocalipsei pe care îi flutură Putin: de la torpile nucleare autonome la sisteme hipersonice și tehnologii spațiale

Președintele rus Vladimir Putin continuă să promoveze dezvoltarea unei noi generații de arme strategice pe care Kremlinul le prezintă drept capabile să schimbe echilibrul militar global.

Printre sistemele aflate în dezvoltare sau deja testate se numără torpile nucleare autonome, rachete hipersonice, arme cu propulsie nucleară și tehnologii spațiale despre care oficiali occidentali avertizează că ar putea amenința infrastructura satelitară globală.

Analiștii în securitate spun că noile programe reflectă deteriorarea profundă a arhitecturii internaționale de control al armamentului, într-un context în care multe dintre tratatele dintre Washington și Moscova au fost suspendate sau abandonate, scrie Daily Mail.

Poseidon: torpila nucleară autonomă

Unul dintre cele mai controversate proiecte este sistemul Poseidon, descris de autoritățile ruse drept o dronă submarină cu propulsie nucleară și capacitate strategică.

Potrivit declarațiilor oficiale ale Kremlinului, dispozitivul ar putea traversa mii de kilometri sub apă înainte de detonare în apropierea coastelor inamice.

Presa de stat rusă susține că explozia ar putea genera valuri radioactive de mari dimensiuni împotriva unor orașe și baze navale. Mulți experți occidentali consideră însă că aceste scenarii sunt exagerate sau imposibil de verificat științific.

Totuși, analiștii afirmă că scopul principal al sistemului este descurajarea psihologică și strategică. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a descris anterior Poseidon drept o „armă a apocalipsei”. Rusia a prezentat recent și submarinul nuclear Habarovsk, construit special pentru transportul sistemului Poseidon.

Burevestnik și conceptul „rachetei nucleare cu rază nelimitată”

O altă armă care provoacă îngrijorare este Burevestnik, o rachetă de croazieră despre care Moscova afirmă că utilizează un reactor nuclear miniaturizat și are „rază nelimitată”.

Președintele Putin a declarat în repetate rânduri că sistemul reprezintă o tehnologie unică, iar oficiali militari ruși susțin că racheta poate rămâne în zbor timp îndelungat și poate evita sistemele clasice de apărare.

Occidentul nu a confirmat performanțele anunțate de Moscova. În schimb, există informații privind accidente produse în timpul testelor, inclusiv un incident din 2019 soldat cu moartea unor specialiști ruși și creșteri detectabile ale nivelului de radiații.

Criticii consideră că însăși ideea unei rachete cu propulsie nucleară implică riscuri majore de contaminare radioactivă.

Suspiciuni privind arme nucleare spațiale

În ultimii ani, atenția s-a concentrat și asupra activităților rusești din spațiu. Serviciile americane de informații au afirmat că Moscova explorează posibilitatea dezvoltării unor capacități nucleare anti-satelit, acuzații negate de Kremlin.

Discuțiile s-au intensificat după lansarea satelitului Cosmos-2553, plasat pe o orbită neobișnuită, despre care oficiali americani cred că ar putea avea legătură cu experimente militare.

Washingtonul și aliații săi avertizează că eventuale arme nucleare spațiale ar putea afecta sateliții de comunicații, sistemele GPS și infrastructura digitală globală.

Experții amintesc că ultimul test nuclear de mare altitudine, efectuat de SUA în 1962, a provocat perturbări electrice la sute de kilometri distanță.

Sarmat și modernizarea arsenalului nuclear

Elementul central al strategiei nucleare ruse rămâne însă racheta balistică intercontinentală RS-28 Sarmat, cunoscută în NATO sub numele de „Satan II”.

Moscova afirmă că racheta poate transporta multiple focoase nucleare și sisteme de bruiaj capabile să depășească actualele scuturi antirachetă occidentale.

Potrivit declarațiilor lui Putin, Sarmat poate urma atât traiectorii balistice clasice, cât și traiectorii suborbitale, ceea ce ar complica detectarea sa.

Analiștii occidentali consideră că multe dintre caracteristicile prezentate de Rusia sunt dificil de verificat independent, însă programul reflectă investițiile masive ale Kremlinului în modernizarea forțelor strategice.

Avangard, Kinjal și Zircon: generația armelor hipersonice

Rusia dezvoltă simultan mai multe sisteme hipersonice. Vehiculul Avangard este prezentat de Kremlin drept capabil să atingă viteze extreme și să își modifice traiectoria în timpul reintrării în atmosferă, reducând timpul de reacție al sistemelor defensive.

Racheta Kinjal, lansată din aeronave, a fost utilizată în războiul din Ucraina. Kievul susține că unele dintre aceste rachete au fost interceptate cu sisteme Patriot furnizate de Occident, afirmație contestată de Moscova.

Un alt sistem, Zircon, este descris de Rusia drept o rachetă hipersonică navală destinată atacării navelor și grupurilor maritime.

Occidentul consideră că armele hipersonice reprezintă una dintre cele mai dificile provocări pentru apărarea modernă din cauza vitezei ridicate și a manevrabilității lor.

Peresvet și apărarea strategică S-500

Pe lângă armele ofensive, Kremlinul promovează și sisteme defensive de nouă generație. Laserul Peresvet ar avea rolul de a perturba sateliți și senzori optici, deși există puține informații publice privind performanțele reale ale sistemului.

În paralel, sistemul S-500 Prometheus este prezentat drept capabil să intercepteze rachete balistice, aeronave stealth și chiar unele ținte aflate pe orbită joasă.

Experții occidentali afirmă însă că multe dintre aceste sisteme se află încă într-un stadiu limitat de desfășurare și nu au fost testate în condiții reale de conflict la scară largă.

Escaladare nucleară și tensiuni globale

În ultimele luni, Kremlinul a intensificat retorica privind posibilitatea reluării testelor nucleare, pe fondul deteriorării relațiilor cu Occidentul.

Oficiali americani monitorizează îndeaproape activitatea militară rusă din Arctica și din arhipelagul Novaia Zemlea, unde în trecut au fost efectuate teste nucleare sovietice.

Între timp, state NATO avertizează că incursiunile repetate ale dronelor și aeronavelor ruse în apropierea spațiului aerian european cresc riscul unei confruntări directe.

Mai multe guverne europene au transmis că sunt pregătite să răspundă militar unor eventuale încălcări ale spațiului aerian.

Rusia a avertizat la rândul său că astfel de acțiuni ar putea fi considerate o escaladare majoră.

Pentru mulți experți în securitate, noile arme prezentate de Moscova nu sunt doar instrumente militare, ci și componente ale unei strategii de intimidare strategică într-o perioadă de tensiuni internaționale crescânde.