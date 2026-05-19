Acuzații de viol la una dintre cele mai populare emisiuni din Marea Britanie. Producția, acuzată că nu a protejat concurentele

Trei femei au acuzat că au fost agresate sexual în timpul filmărilor la una dintre cele mai populare emisiuni din Marea Britanie, susținând că producția nu le-a protejat.

Două femei au declarat pentru BBC că au fost violate în timpul filmărilor unuia dintre cele mai mari show-uri ale Channel 4, „Married at First Sight UK”, în timp ce o a treia femeie a descris un incident pe care îl consideră un act sexual fără consimțământ. Toate trei susțin că emisiunea nu a făcut suficient pentru a le proteja, notează publicația.

Promovat drept un „experiment social îndrăzneț”, „Married at First Sight UK” – cunoscut de mulți drept „MAFS” – urmărește persoane singure care acceptă să se „căsătorească” cu necunoscuți, după ce se întâlnesc pentru prima dată la ceremonii simbolice de nuntă. Căsătoriile nu au valoare legală, însă telespectatorii urmăresc cuplurile plecând în „luna de miere”, apoi mutându-se împreună și încercând să-și construiască relația – toate acestea fiind filmate aproape zilnic.

Audiențele depășesc frecvent trei milioane de telespectatori, ceea ce transformă emisiunea într-unul dintre cele mai importante produse ale Channel 4.

Cele trei femei care au vorbit cu BBC formulează acuzații împotriva bărbaților cu care au fost cuplate în emisiune și spun că au decis să vorbească public deoarece consideră că ar fi trebuit să fie mai bine protejate. Una dintre ele a spus că își dorește ca CPL, compania care produce emisiunea, să înceteze „să permită ca oamenii să fie răniți”.

Potrivit anchetei, o femeie susține că soțul ei din emisiune a violat-o și a amenințat-o cu un atac cu acid. Acum intenționează să inițieze acțiuni legale împotriva CPL. O a doua femeie le-a spus atât Channel 4, cât și CPL, înainte de difuzarea emisiunii, că ar fi fost violată de soțul său din emisiune. Cu toate acestea, episoadele sale au fost difuzate. O a treia victimă și-a acuzat soțul din emisiune de comportament sexual neadecvat.

Channel 4 este acuzat că știa de unele dintre acuzații înainte de difuzarea emisiunii, iar toate episoadele în care apăreau femeile erau disponibile pe platforma de streaming a postului. Ulterior, Channel 4 a anunțat că a eliminat toate episoadele atât din platformele de streaming și difuzare, cât și de pe canalele de social media asociate emisiunii.

„Am înghețat complet de frică”

Una dintre femei, denumită Lizzie pentru a-i proteja identitatea reală, a spus că a observat „semnale de alarmă” la partenerul său aproape imediat după începerea emisiunii. BBC a omis, de asemenea, anumite detalii pentru a-i proteja anonimatul. Orice persoană care formulează o acuzație de viol beneficiază, prin lege, de dreptul la anonimat.

În timpul „lunii de miere”, Lizzie spune că soțul ei din emisiune își pierdea frecvent cumpătul în privat. „Pur și simplu izbucnea. Intra într-o stare de furie extrem de intensă”, a spus ea.

Lizzie spune că, la început, a fost prea speriată pentru a spune cuiva. „Mi-a spus că, dacă povestesc ce s-a întâmplat, va pune pe cineva să arunce acid asupra mea”, a afirmat ea.

Ea spune că, atunci când erau singuri, a încercat să discute cu el despre „ridicarea tuturor problemelor” în fața experților din emisiune, însă acesta „a făcut o criză de furie și a amenințat că pleacă”.

În acea noapte, spune ea, a avut loc agresiunea. „Eram în apartamentul nostru, pe canapea, și a încercat să întrețină relații sexuale cu mine. Eu spuneam că nu, că nu vreau. Dar el continua să spună: «Nu poți spune nu, ești soția mea». Și a făcut-o oricum.”

Lizzie descrie incidentul ca fiind „sex cu penetrare” și spune că a rămas cu „urme ale degetelor, acolo unde m-a apucat și m-a forțat”.

„Am înghețat complet de frică și nu am crezut niciodată că ceva mă poate speria atât de tare”, își amintește ea. A spus că a doua zi dimineață, imediat după ce soțul ei de pe ecran a părăsit apartamentul, a contactat echipa. Ea spune că le-a arătat vânătăile și le-a povestit totul, cu excepția presupusei agresiuni sexuale în sine. Un membru al echipei a făcut fotografii ale vânătăilor, pe care BBC le-a văzut.

Ei susțin că Lizzie nu le-ar fi spus celor de la CPL despre faptul că partenerul ei îi spusese că „nu poate spune nu” și că remarca despre acid ar fi fost raportată ca o observație trecătoare, nu ca o amenințare.

„Spuneam nu, nu, oprește-te”

Chloe spune că, într-o ocazie, după ce s-a mutat împreună cu soțul ei din emisiune, acesta i-a luat pătura în timp ce dormea „și mi-a atins sânii și fesele”. „Spuneam nu, nu, oprește-te, pentru că dormisem”, a spus ea, adăugând că a raportat imediat incidentul echipei de welfare.

Avocații CPL au spus că Chloe le-a declarat că nu s-a simțit inconfortabil și că s-a simțit în siguranță, și că nu a dorit ca echipa de protecție să discute incidentul cu soțul ei de pe ecran.

Cuplul începuse ulterior să întrețină relații sexuale consensuale, însă Chloe spune că într-o situație i-a spus „nu” după ce el a întrebat dacă ar trebui să facă sex. El ar fi continuat oricum, spune ea.

„A zâmbit și s-a urcat peste mine, mi-a mișcat piciorul… până atunci renunțasem de fapt și nu voiam decât să nu-l fac să se enerveze când erau camerele”, a spus ea. „Stăteam întinsă și mă uitam fix pe fereastră.”

Apoi el și-ar fi dat seama că nu participă, spune ea, și ar fi întrebat: „Nu vrei asta?”

„I-am spus: «Ți-am spus că nu vreau»”, a declarat ea pentru BBC, „iar el s-a enervat foarte tare și mi-a spus: «Trebuia să țipi. Trebuia să mă împingi»”.

Chloe spune că el i-ar fi spus apoi: „Mă faci să mă simt ca un violator”. Avocații soțului ei de pe ecran contestă aceste afirmații.

Producția, acuzată că nu a luată măsuri

A treia femeie, Shona Manderson, a apărut în sezonul din 2023 al MAFS UK. Vorbind pentru Panorama, ea spune că ar fi trebuit să primească o protecție mai bună din partea CPL, după ce a considerat că partenerul ei a depășit limitele în timpul relațiilor sexuale Ea a fost cuplată cu Bradley Skelly, pe atunci instructor de meditație din Grimsby. „Primul nostru sărut a fost magic”, a spus Shona.

Cuplul a început să întrețină relații sexuale. În discuțiile filmate cu experții emisiunii, Bradley a fost foarte deschis în privința faptului că își dorește să exploreze limite, deși a recunoscut că există lucruri pe care știa că ea nu le va face.

Ei au fost de acord să folosească metoda retragerii ca formă de contracepție, spune Shona, însă aceasta afirmă că într-o ocazie soțul ei de pe ecran a ejaculat în ea fără să îi ceară permisiunea. „Am fost șocată, nu înțelegeam, noi stabilisem că nu facem asta”, a spus ea.

Shona nu a spus imediat nimănui ce s-a întâmplat. În aceeași perioadă, experții emisiunii au început să observe comportamentele controlatoare ale lui Bradley, confruntându-l în fața celorlalte cupluri. CPL și Channel 4 au decis să elimine cuplul din emisiune la scurt timp după incident, existând îngrijorări privind natura relației.

Răspunsul companiei

Într-un comunicat emis la scurt timp după publicarea articolului de către BBC News, Channel 4 a precizat că luna trecută a comandat o evaluare externă privind măsurile de protecție și bunăstare din cadrul emisiunii, „după ce au fost prezentate acuzații grave de conduită necorespunzătoare”.

Avocații CPL, compania independentă de producție care realizează versiunea britanică a emisiunii, au declarat că sistemul său de protecție a participanților este „de aur” și lider în industrie, susținând că a acționat corespunzător în toate aceste cazuri.