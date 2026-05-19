„Danaida” lui Brâncuși devine a doua cea mai scumpă sculptură vândută vreodată la licitație: 107,6 milioane de dolari

Sculptura „Danaida” a lui Constantin Brâncuși a stabilit un nou record impresionant pe piața internațională de artă. Opera „Danaida” a fost adjudecată la o licitație organizată de casa Christie's pentru suma de 107,6 milioane de dolari, devenind astfel a doua cea mai scumpă sculptură vândută vreodată la licitație.

Prin această performanță, Brâncuși îl devansează pe sculptorul elvețian Alberto Giacometti, ale cărui lucrări dominau până acum clasamentul celor mai valoroase sculpturi tranzacționate public, scrie News.ro.

Singura operă care o depășește pe „Danaida” rămâne L'homme au doigt, vândută în 2015 pentru 141,3 milioane de dolari. Pe locul al treilea se află L'homme qui marche I, adjudecată în 2010 pentru 104,3 milioane de dolari.

„Danaida” are la bază chipul stilizat al artistei maghiare Margit Pogany, pe care Brâncuși a cunoscut-o la Paris în 1910. Sculptura impresionează prin fața aurită cu foiță de aur și patina neagră a părului, elemente care, potrivit experților, trimit la influențele artei budiste din Extremul Orient.

Potrivit Centrului Pompidou, Brâncuși a realizat mai multe versiuni din bronz ale operei între 1913 și 1918. Alte exemplare se află în colecțiile unor instituții prestigioase precum Tate, Kunst Museum Winterthur și Philadelphia Museum of Art.

Exemplarul vândut luni, 18 mai, era însă singurul aurit rămas în proprietate privată.

Turnată în 1913, sculptura a fost cumpărată inițial de bancherul Eugene Meyer și soția sa, Agnes Meyer, în cadrul primei expoziții personale a lui Brâncuși la New York, în 1914.

Opera a rămas în posesia familiei până în 2002, când a fost achiziționată de magnatul media S.I. Newhouse Jr. pentru 18,2 milioane de dolari, sumă care reprezenta la acel moment un record absolut pentru o sculptură.

În doar 24 de ani, valoarea lucrării s-a multiplicat de aproape șase ori. La licitația de luni, aceasta a fost cumpărată de un colecționar anonim, care a licitat prin telefon.