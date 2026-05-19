Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
Rusia, în fața crizei bancare. Activele toxice au depășit pragul critic de 10%, avertizează analiștii de la Moscova

Arhitectura financiară a Federației Ruse a intrat într-o fază de destabilizare sistemică. Ponderea activelor neperformante și toxice din sistemul bancar rusesc a depășit oficial pragul recunoscut la nivel internațional pentru declanșarea unei crize bancare de proporții.

Banca Națională a Rusiei/FOTO:Arhiva
Evaluarea provine de la Serviciul de Informații Externe al Ucrainei iar datele provin dintr-un raport intern elaborat chiar la Moscova de către Centrul de Analiză Macroeconomică și Prognoză pe Termen Scurt (CMACP), o instituție pro-Kremlin. Grupul de analiză, care consiliază în mod regulat guvernul rus, a confirmat că activele toxice s-au menținut peste linia de pericol pentru a treia lună consecutiv.

Pragul de criză al FMI și mascarea falimentelor

Conform standardelor stabilite de Fondul Monetar Internațional (FMI), sectorul financiar al unei țări intră în stare de criză sistemică atunci când activele neperformante depășesc 10% din totalul portofoliului bancar.

Raportul CMACP subliniază că această criză are în prezent un „caracter latent”. Deoarece peisajul financiar al Rusiei este dominat autoritar de mari instituții controlate de stat, precum Sberbank și VTB, autoritățile de reglementare au reușit să ascundă temporar degradarea structurală de ochii publicului.

Prin mascarea agresivă a default-urilor și restructurarea artificială a creditelor corporative neperformante, entitățile de stat au prevenit panica în rândul deponenților și retragerile masive de capital. Totuși, economiștii avertizează că această practică nu face decât să transfere povara financiară direct pe bugetul de stat, care se află deja sub o presiune imensă.

Stagnare și blocaj financiar intern

Problemele din sistemul bancar reflectă o contracție mai amplă a economiei civile din Rusia. În ciuda unor creșteri temporare de venituri generate de prețurile fluctuante ale petrolului pe piața mondială, Kremlinul nu a reușit să protejeze industriile interne de ratele ridicate ale dobânzilor și de efectele sancțiunilor occidentale.

Experții CMACP notează că lichiditatea companiilor se epuizează rapid. Aproape 50% dintre întreprinderile rusești înregistrate au indicat întârzierile majore la plată din partea partenerilor de afaceri drept cea mai mare amenințare existențială pentru mijlocul anului 2026. Această reacție în lanț a facturilor neplătite între contractori a creat un volum uriaș de riscuri de default, pe care băncile locale încearcă cu greu să le absoarbă.

Condiționarea negocierilor de obținerea de facilități economice

Această presiune internă cumulată explică motivele pentru care Kremlinul încearcă tot mai des să lege negocierile umanitare sau teritoriale de obținerea unor concesii financiare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat recent că Moscova încearcă să folosească discuțiile purtate prin canale secundare pentru a obține o încetare a focului în schimbul unei ridicări parțiale a sancțiunilor. Mai exact, emisarii ruși fac lobby pentru reactivarea parțială a accesului la rețeaua globală de plăți SWIFT pentru principalele sale instituții agricole și de stat.

Pentru Ucraina, a subliniat Zelenski, permiterea accesului Kremlinului la canalele internaționale de creditare într-un moment în care sistemul său bancar intern se află în pragul unui colaps structural reprezintă un risc major de securitate. O astfel de măsură ar oferi imediat Moscovei lichiditățile necesare pentru a-și stabiliza economia și pentru a prelungi conflictul.

