Ungaria blochează camioanele de mare tonaj în perioada sărbătorilor de Paște. MAE, recomandări pentru șoferii români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o avertizare pentru cetățenii români care desfășoară activități de transport de marfă și care tranzitează sau intenționează să călătorească în Ungaria în perioada Paștelui Catolic.

Autoritățile ungare au instituit o interdicție de circulație pentru vehiculele de marfă și ansamblurile de vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, valabilă vineri, duminică și luni, între orele 6:00 și 22:00.

Anunțul oficial al autorităților ungare poate fi consultat pe site-ul kormany.hu.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Budapesta: +3613847689, Consulatului General al României la Szeged: +3662424431 şi Consulatului General al României la Gyula: +3666464579, +3666477147, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center, în regim de permanență.

Pentru situații de urgență, românii aflați în Ungaria au la dispoziție telefoanele de permanență ale ambasadei și consulatelor: în Ungaria +36305356912, Consulatului General al României la Szeged +36306777980 şi Consulatului General al României la Gyula +36306357181.

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale ale misiunilor diplomatice din Ungaria și a site-ului ministerului, precum și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, care oferă informații actualizate și sfaturi utile pentru călătoriile în străinătate.