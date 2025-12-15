După primul autobuz electric 100% românesc, Automecanica Mediaș va produce blindate tactice 4x4, la standarde NATO

Automecanica Mediaş consolidează poziția României, ca jucător regional important în sectorul vehiculelor cu emisii zero și al tehnologiilor industriale avansate. Fabrica, înființată în 1939, care a produs avioane pentru Al Doilea Război Mondial, va intra puternic, în 2026, pe piața industriei de apărare.

O face după ce a lansat primul autobuz electric 100% românesc, un model de 12 metri, considerat o realizare tehnologică importantă pentru producția autohtonă. „Este foarte prietenos cu mediul”, a explicat Delia Stupinean, reprezentantul fabricii.

Modelul este echipat cu un sistem modern de propulsie și baterii de ultimă generație, gestionate printr-un sistem inovator de distribuție computerizată a energiei.

Următorul pas, care marchează una dintre cele mai dinamice perioade din istoria fabricii, este producția de vehicule blindate tactice 4x4, realizate în conformitate cu standardele NATO. Acestea sunt destinate Armatei Române și pot fi configurate, având ca obiectiv o gamă largă de misiuni.

Potrivit inginerului Delia Stupinean, fabrica își va asuma întregul proces tehnologic: „Automecanica SA va produce de la 0 la cheie”. Peste 800 de unități sunt programate pentru producție în următorii ani. Blindatele vor dispune de un motor diesel de 360 CP, ating o viteză maximă de 110 km/h și pot parcurge până la 700 de kilometri.

Între planurile de viitor ale companiei, cu o tradiție de peste opt decenii, este și dezvoltarea unui prototip de tramvai, a unui tren ușor de mare viteză și chiar a unui concept de metrou.

