După primul autobuz electric 100% românesc, Automecanica Mediaș va produce blindate tactice 4x4, la standarde NATO

0
0
Publicat:

Automecanica Mediaş consolidează poziția României, ca jucător regional important în sectorul vehiculelor cu emisii zero și al tehnologiilor industriale avansate. Fabrica, înființată în 1939, care a produs avioane pentru Al Doilea Război Mondial, va intra puternic, în 2026, pe piața industriei de apărare.

foto adevarul 15 dec 1 jpg
Imaginea 1/3: foto adevarul 15 dec 1 jpg
foto adevarul 15 dec 1 jpg
foto adevarul 15 dec 2 jpg
foto adevarul 15 dec 3 jpg

O face după ce a lansat primul autobuz electric 100% românesc, un model de 12 metri, considerat o realizare tehnologică importantă pentru producția autohtonă. „Este foarte prietenos cu mediul”, a explicat Delia Stupinean, reprezentantul fabricii.

Modelul este echipat cu un sistem modern de propulsie și baterii de ultimă generație, gestionate printr-un sistem inovator de distribuție computerizată a energiei.

Următorul pas, care marchează una dintre cele mai dinamice perioade din istoria fabricii, este producția de vehicule blindate tactice 4x4, realizate în conformitate cu standardele NATO. Acestea sunt destinate Armatei Române și pot fi configurate, având ca obiectiv o gamă largă de misiuni.

Potrivit inginerului Delia Stupinean, fabrica își va asuma întregul proces tehnologic: „Automecanica SA va produce de la 0 la cheie”. Peste 800 de unități sunt programate pentru producție în următorii ani. Blindatele vor dispune de un motor diesel de 360 CP, ating o viteză maximă de 110 km/h și pot parcurge până la 700 de kilometri.

Între planurile de viitor ale companiei, cu o tradiție de peste opt decenii, este și dezvoltarea unui prototip de tramvai, a unui tren ușor de mare viteză și chiar a unui concept de metrou.

Material sustinut de Automecanica Medias SA.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
digi24.ro
image
„Comoara ascunsă” a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la câteva ore de București
stirileprotv.ro
image
Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc
gandul.ro
image
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
mediafax.ro
image
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR decide dacă fapta era prescrisă
fanatik.ro
image
Rodica Stănoiu va fi exhumată de polițiștii și procurorii care fac cercetări pentru ucidere din culpă
libertatea.ro
image
VIDEO. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin rus, în valoare de 500 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Călin Georgescu și-a dus degetul la nas înainte de întâlnirea cu Horațiu Potra. Ce spunea Elena Udrea despre semnificația acestui gest
antena3.ro
image
S-a aflat cauza morţii elevului din Timișoara, găsit fără viaţă la câteva ore după un majorat
observatornews.ro
image
Primele REZULTATE ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
cancan.ro
image
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
prosport.ro
image
Cui rămâne averea dacă nu ai copii sau soţ/soţie: explicaţia oficială a avocaţilor
playtech.ro
image
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Mbappe i-a zis direct lui Perez: ”Nu” pentru Jurgen Klopp! A ales ce antrenor vrea la Real Madrid
digisport.ro
image
Judecătorul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul "Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților
stiripesurse.ro
image
Un mare campion al CS Dinamo s-a stins din viață! Când și unde va fi înmormântat regretatul sportiv
kanald.ro
image
Plățile cash se limitează: de când intră în vigoare noile reguli și cât vor mai putea plăti românii cu numerar
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat că se confuntă cu probleme de sănătate! Daniel Pancu, dezvăluiri neașteptate după revederea cu antrenorul: „Am fost surprins…”
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Rodica Stănoiu, deshumată astăzi! Trupul său a fost dus la INML! Suspiciunile extrem de grave ale procurorilor!
romaniatv.net
image
Negociatorii americani cer în continuare Ucrainei să renunţe la Donbas: Vladimir Putin vrea teritorii. Președintele Finlandei, discuții separate cu ginerele lui Trump și cu Zelenski
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Cine este criminalul regizorului legendar Rob Reiner și al soției sale, găsiți morți în Los Angeles
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Carmen Harra, previziuni pentru 2026: „O rază de lumină” În ce culori se îmbracă de Revelion?
click.ro
FotoJet Ben (1) jpg
Ben Affleck, deprimat după ce și-a scos tatuajul cu J Lo, înainte să se vadă cu ambele Jennifer din viața lui
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”

OK! Magazine

image
Ți se rupe inima! Cât de mult a afectat-o pe Prințesa Kate lupta personală cu cancerul. Nu poate uita

Click! Pentru femei

image
„Singur acasă” împlinește 35 de ani! Secrete de la filmările celui mai emblematic film de Crăciun

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?