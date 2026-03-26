Cum vor fi reduse prețurile carburanților. Ordonanța a fost modificată de Guvern

Guvernul reia în ședința programată pentru ora 11.30 procedura de adoptare a Ordonanței privind instituirea situației de criză și de reducere a prețurilor carburanților, document care a fost modificat, în urma divergențelor apărute în ultimele două zile.

Joi dimineață, cea mai ieftină motorină standard e la Mol – 9,99 lei/litru, în rest toate sunt peste 10 lei, cea mai scumpă la OMV – 10,26 lei/litru (preț care stagnează la acest nivel de câteva zile).

Motorina premium s-a scumpit enorm, ajungând la 10,81 lei/litru la OMV, 10,67 lei/litru la Mol, 10,58 lei/litru la Lukoil și 10,54 lei/litru la Petrom.

Prețul mediu al motorinei la nivel național a sărit de 10 lei încă de ieri.

Situația de criză, instaurată până la 30 iunie

Ordonanţa de urgenţă privind criza carburanţilor, pe care Guvernul ar urma să o adopte în şedinţa de joi, a fost modificată. În cea mai recentă variantă se propun măsuri până la data de 30 iunie 2026, faţă de 6 luni cât era în proiectul iniţial, iar adausul comercial practicat va fi limitat „la cel mult valoarea medie anuală a adaosului comercial practicat pentru aceste produse în anul 2025”. Iniţial, Guvernul intenţiona să plafoneze adausul comercial la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice.

Potrivit celei mai recente variante a proiectului de OUG consultat de News.ro, „se declară situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere până la data de 30 iunie 2026, inclusiv”.

În plus, durata situaţiei de criză poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situaţia de criză.

Iniţial, Guvernul a prevăzut ca situaţia de criză să fie declarată pentru şase luni.

În plus, „în scopul prevenirii creşterii nejustificate a adaosului comercial practicat de operatorii economici vizaţi de prezentul proiect se propune ca, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026, operatorii economici din întregul lanţ valoric al produselor petroliere – benzină, motorina şi ţiţei - să plafoneze adaosul comercial mediu la nivelul valorii medii practicate în anul 2025”.

Iniţial, Guvernul intenţiona să plafoneze adausul comercial la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice.

Miercuri a avut loc şedinţa Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, fără prezenţa sindicatelor, iar la final Guvernul a anunţat că OUG privind criza carburanţilor va fi adoptată joi, în şedinţa ordinară, după ce vor fi operate câteva modificări.

Instituirea unei scheme de ajutor

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că Guvernul a prelungit ajutoarele pentru transportatori și agricultori și a mărit sumele acordate transportatorilor prin rambursarea unei părți din acciza la carburant. Impactul acestor măsuri depășește 1 miliard de lei.

„Statul român își asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanților, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor, ținând cont de capacitarea României”, a precizat premierul Bolojan.

Premierul a spus că Guvernul a prelungit ajutoarele pentru transportatori și agricultori și a mărit sumele acordate transportatorilor prin rambursarea unei părți din acciza la carburant. Impactul acestor măsuri depășește 1 miliard de lei.

De asemenea, odată cu aprobarea bugetului, vor fi asigurate plățile restante pentru aceste scheme, după întârzierile semnalate de patronate.

Ilie Bolojan și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, au prezentat și un proiect de Ordonanță de Urgență care vizează intervenția pe piața carburanților și asigurarea aprovizionării.

„Asigurăm cetățenii și partenerii sociali că lucrăm serios la măsuri de sprijin care să asigure un comportament corect pe piața carburanților, având în vedere evoluțiile pe piețele internaționale.

În prima ședință de Guvern vom aproba o Ordonanță de Urgență care să permită intervenția în piață și să asigure securitatea aprovizionării pentru cetățeni și economie, iar săptămâna viitoare vom veni cu un nou set de soluții”, a afirmat prim-ministrul.