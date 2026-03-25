Liderul BNS critică OUG privind carburanții: „Soluții subțiri, care nu țin cont de realitățile economice și sociale”. Ce vor sindicaliștii

Președintele Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin, critică proiectul de ordonanță privind limitarea impactului scumpirii carburanților, pe care îl consideră ineficient și rupt de realitățile economice. Liderul sindical susține că măsurile propuse de Guvern sunt „subțiri” și nu oferă soluții reale pentru populație.

Costin afirmă că, în contextul creșterii prețurilor, statul încasează sume suplimentare semnificative din taxe. Potrivit acestuia, Guvernul câștigă aproximativ 0,36 lei pentru fiecare litru de motorină vândut și 0,26 lei pentru fiecare litru de benzină.

În acest context, sindicaliștii propun măsuri alternative, precum reducerea TVA la carburanți, de la 21% la 16%; diminuarea accizelor; aplicarea unor soluții combinate care să nu afecteze veniturile bugetare, dar să limiteze creșterea prețurilor la pompă.

„Soluțiile pe care le-au antamat în proiectul de ordonanță, în opinia noastră, și am comunicat președintelui Sorin Grindeanu, sunt niște soluții subțiri, care nu țin cont de realitățile economice și sociale. Marele câștigător în momentul de față, pe cifre, pentru care am făcut aseară o evaluare, rămâne indiscutabil Guvernul României și noi suntem pregătiți, dacă premierul va dori să mai aibă acea reuniune de Consiliu Național Tripartit să discutăm mai multe variante de lucru...”, a spus Costin la Palatul Parlamentului.

„De când au făcut proiecţiile pe buget, cu care au intrat şi în Parlament, ei câştigă suplimentar pe fiecare litru de motorină 0,359 lei, 0,36 de lei pe fiecare litru vândut, iar la benzină câştigă 0,26 pe fiecare litru vândut. Deci, aici s-ar putea opera o reducere de TVA, care ar duce până una-alta la un efect neutral în ceea ce priveşte veniturile bugetare, să nu le punem în pericol, dar nu ar mai creşte preţul cu amănuntul. Sunt soluţii combinate. Putem să discutăm şi de accize, putem să discutăm şi de TVA. Spre exemplu, ar putea să reducă TVA astăzi de la 21 la 16 pe carburanţi”, a adăugat preşedintele BNS, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Liderul sindical i-a reproșat lui Sorin Grindeanu faptul că sindicatele nu au fost invitate la discuțiile recente dintre mediul de afaceri și ministrul Energiei.

„Spre exemplu, am aflat în dimineața acestei zile că duminică, timp de patru ore, mediul de afaceri a avut discuții și consultări cu ministrul Energiei. Și am spus - îi era greu ministrului Energiei, care e al vostru, să pună pe cineva să ne invite la discuție, pentru că avem și noi niște puncte de vedere care vizează salariații din țara asta și majoritatea populației. Reprezentăm până una-alta lucrătorii, indiferent că sunt sindicalizați sau nu”, a subliniat Costin, criticând lipsa de transparență și dialog real.

PSD promite să susțină revendicările

După întâlnirea cu liderii sindicali, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul va susține cererile acestora în cadrul coaliției de guvernare.

Acesta a precizat că principala nemulțumire exprimată de sindicate este lipsa unui dialog real cu premierul Ilie Bolojan, acuzând că discuțiile purtate până acum au fost doar formale.

Grindeanu a mai declarat că vor fi organizate consultări periodice cu sindicatele și a criticat modul de guvernare, pe care îl consideră rigid și generator de probleme economice și sociale, precum scăderea puterii de cumpărare și reducerea consumului.