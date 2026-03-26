Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Oficial: Guvernul instituie situație de criză pe piaţa ţiţeiului şi a carburanților între 1 aprilie și 30 iunie

Guvernul a transmis, oficial, că a adoptat ordonanța privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, respectiv benzină și motorină și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul energiei.

Colaj foto cu un grafic care indică scădere, o pompă de carburant și butoaie de țiței
Guvernul instituie situația de criză pe piața carburanților. Foto Shutterstock

Prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern se declară situație de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere în perioada 1 aprilie 2026 – 30 iunie 2026 și se instituie un pachet de măsuri pentru protejarea cetățenilor și economiei, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Perioada de aplicare a acestor soluții poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză.

Impactul implementării actului normativ va fi evaluat periodic pentru a permite ajustarea măsurilor, în funcție de evoluțiile pieței.

Situația de criză este declarată în baza Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative, aprobată prin Legea nr. 322/2024.

Ordonanța de Urgență adoptată astăzi de Guvern stabilește, în principal, următoarele măsuri:

  • Se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și/sau comercializează benzină, motorină la valoarea medie a adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic. Excepție fac exporturile și livrările intra-comunitare. Măsura are în vederea descurajarea unui posibil comportamentul inadecvat al operatorilor economici şi al unor potențiale tendințe de speculă, care ar conduce la creșteri nejustificate de preț la aceste produse. Valoarea medie anuală a adaosului comercial pentru anul 2025, precum și calculul care a determinat valoarea, se comunică Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Modalitatea de comunicare se stabilește prin ordin al președintelui ANAF emis în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. În termen de 5 zile de la data publicării ordinului președintelui ANAF, operatorii economici comunică valoarea medie anuală a adaosului comercial.
  • În cazul constatării unor adaosuri comerciale peste limitele prevăzute în actul normativ, vor fi aplicate amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării
  • Se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție. Aplicarea acestei măsuri conduce la evitarea riscului ca operatorii economici să întâmpine dificultăți în asigurarea simultană a volumelor necesare de carburanți și a respectării cerințelor privind conținutul de biocarburant, fapt care ar conduce la disfuncționalități în aprovizionarea pieței interne.
  • Pentru a asigura necesarul intern de consum, exportul de motorină și țiței se va efectua doar după obținerea acordului ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerul de resort. Mai exact, pe durata situației de criză încheierea și/sau executarea contractelor de export și/sau de livrare intracomunitară de motorină si țiței se pot realiza de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris emis de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Energiei. Obținerea unui acord prealabil pentru realizarea exporturilor/vânzărilor intracomunitare de motorină si țiței este determinată de existența unui dezechilibru structural la nivelul pieței naționale a produselor petroliere, caracterizat printr-un excedent de benzină și un deficit de motorină. Această condiție va fi ulterior reglementată printr-o procedură de emitere a acordului respectiv prin ordin al ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului și ministrului energiei.
  • Exporturile realizate fără avizele necesare vor fi sancționate cu amendă între 5% și 10% din cifra de afaceri, precum și cu măsura complementară de confiscare a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții.

Ordonanța de Urgență conține și unele modificări privind piața gazelor naturale. Scopul acestora este de:

  • Eliminare a ambiguităților juridice și a riscului de interpretare neunitară;
  • Asigurarea delimitării corecte a atribuțiilor instituțiilor publice;
  • Evitarea unor disfuncționalități în implementarea mecanismului de alocare a gazelor naturale;
  • Prevenirea apariției unor dezechilibre între participanții la piață;
  • Reducerea riscului de litigii generate de aplicarea neclară a prevederilor legale.

În lipsa acestor intervenții legislative, ar fi existat riscuri privind asigurarea continuității în aprovizionarea consumatorilor și blocaje operaționale în piața gazelor naturale, arată Guvernul.

Principalele modificări cu privire la gazele naturale sunt:

  • Instituirea unui mecanism clar de repartizare proporțională a cantităților disponibile, în funcție de consumul estimat al clienților fiecărui furnizor;
  • Introducerea unor prevederi detaliate privind defalcarea cantităților pe categorii de consum;
  • Stabilirea unor reguli explicite de calcul, inclusiv: determinarea stocurilor minime, calculul diferențelor între consumul estimat și cantitățile alocate, recalcularea cantităților în funcție de evoluția consumului;
  • Reglementarea unui mecanism de recalculare și ajustare periodică, pe baza datelor transmise de operatorii din piață;
  • Instituirea unor obligații privind transmiterea și actualizarea datelor între producători, furnizori și autoritățile competente.

Actul normativ adoptat de Guvern instituie și un mecanism de verificare a aplicării acestor prevederi de către instituțiile statului, iar, în cazul constatării încălcării măsurilor, un set de contravenții care vor fi puse în aplicare. Astfel, pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, operatorii economici, persoane fizice sau juridice, au obligația de a transmite lunar Consiliului Concurenței, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Ministerului Energiei, în cel mult 20 zile calendaristice de la încheierea lunii de raportare, rapoarte privind modul de aplicare a prevederilor atului normativ, inclusiv date și informații referitoare la prețurile practicate.

La nivelul Guvernului, grupul de lucru constituit în scopul identificării și promovării soluțiilor de protecție a cetățenilor și economiei în contextul crizei carburanților va continua să monitorizeze situația internațională și să propună noi măsuri adaptate conjuncturii globale.

image
Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a fost ucis de către Israel, anunță presa de la Tel Aviv
digi24.ro
image
Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
stirileprotv.ro
image
Haos la Guvern. Ordonanța crizei carburanților a fost introdusă în ultimul moment pe ordinea de zi. Cum arată forma finală și ce prevede
gandul.ro
image
Disponibilizări la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu anunță reduceri de 30% din posturi și comasări ale instituțiilor culturale
mediafax.ro
image
Pentagonul rupe o tradiție de zeci de ani. O decizie a SUA legată de România amplifică îngrijorările țărilor europene
fanatik.ro
image
Gesine Weber, cercetătoare la Centre for Security Studies: „Dacă Europa ar decide să susțină efortul SUA în Orientul Mijlociu, apelurile ar veni în detrimentul credibilității europene”
libertatea.ro
image
Axios. Pentagonul pregătește „lovitura finală” împotriva Iranului. Care sunt cele patru scenarii analizate
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
antena3.ro
image
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
observatornews.ro
image
Rareș Cojoc i-a dat 'fatala' Andreei Popescu după divorț. Nu doar că a părăsit-o, dar a 'lovit-o' unde o durea mai tare
cancan.ro
image
Calendarul plății pensiilor dat peste cap. Ajutoarele de 500 lei la pensie, virate cu 30 zile întîrziere
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Cine transmite meciul Turcia – România la TV și la ce oră începe. Toate detaliile despre barajul din 26 martie
playtech.ro
image
Meciul de pe Netflix pe care l-au așteptat milioane de oameni din întreaga lume. Și românii s-au uitat, iar partida încă este pe platformă
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Neverosimil: turcii l-au "desființat" pe Arda Guler, tocmai în ziua meciului cu România! Jigniri peste jigniri
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Marco s-a stins din viață la doar 19 ani. Românul se afla pe scuter în momentul tragediei
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan a promulgat legea care dă drumul la bani europeni pentru pachete alimentare, vouchere sau tichete sociale
romaniatv.net
image
Val de cutremure slabe, de mică adâncime, în Transilvania. Unde au avut loc seismele neobișnuite
mediaflux.ro
image
Fostul patron din Liga 1 s-a mutat definitiv din România, împreună cu iubita mai tânără: „Fac progrese”
gsp.ro
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu cele trei bone pe care Andreea Popescu le are? Unde vor sta filipinezele? S-a mutat într-un apartament mic față de penthouse-ul cu șapte camere: „Nu avem balcon aici” VIDEO
actualitate.net
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
click.ro
image
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
click.ro
image
Cum arată locuința în care s-a mutat Andreea Popescu, după divorț: „Anastasia a văzut pentru prima oară noul apartament”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Instagram jpg
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
Click!

image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect

OK! Magazine

image
William se îndepărtează periculos de mult de Kate. Ce provoacă tensiuni regretabile în mariajul lor

Click! Pentru femei

image
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!