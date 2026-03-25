Guvernul adoptă joi OUG privind criza carburanților. Ministerul Finanțelor va face modificari asupra proiectului

Guvernul urmează să adopte, în ședința ordinară de mâine, 26 martie, Ordonanța de Urgență privind criza carburanților, potrivit unui anunț făcut după discuțiile din cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social. Ministerul Finanțelor va face o serie de modificări asupra proiectului, care urmează să fie comunicate în această seară.

Proiectul, publicat luni seară de Ministerul Energiei, vizează instituirea unor măsuri speciale pentru protejarea populației și a economiei în contextul creșterii accelerate a prețurilor la carburanți.

Printre principalele prevederi se numără, printre altele:

- declararea oficială a unei situații de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere;

- restricționarea exportului de benzină și motorină, care va putea fi realizat doar cu acordul autorităților competente;

- limitarea adaosului comercial practicat de operatori la maximum 50% din media ultimelor 12 luni, pentru a preveni specula și creșterile nejustificate de prețuri;

- introducerea unor mecanisme de control pentru a evita vânzarea carburantului peste prețurile maxime stabilite;

Sindicatele au refuzat să participe la dialog

În paralel, confederații sindicale precum Blocul Național Sindical și Cartel Alfa, au refuzat să participe la ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

Acestea acuză Guvernul că tratează consultările într-un mod lipsit de transparență, ignorând rolul partenerilor sociali. Sindicatele au cerut reprogramarea reuniunii și au criticat modul „defectuos” în care aceasta a fost convocată.

Deși nu au participat la discuții, organizațiile sindicale au transmis un set de propuneri considerate esențiale pentru protejarea populației, printre care reducerea TVA și a accizelor la carburanți.