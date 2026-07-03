Presa germană: Volkswagen ar putea ajunge în proprietatea unui producător auto chinez

Volkswagen, compania considerată de decenii simbolul industriei auto germane, ar putea deveni, într-un scenariu pe termen lung, ținta unei preluări de către un producător auto din China. Afirmația îi aparține lui Moritz Schularick, președintele Institutului Kiel pentru Economia Mondială, unul dintre cei mai influenți economiști germani, și vine într-un moment în care compania traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației germane Süddeutsche Zeitung, în care Schularick și istoricul Niall Ferguson, specializat în economie, au analizat efectele pe care pandemia, războiul din Ucraina, tensiunile comerciale dintre SUA și China și competiția din industria auto le au asupra economiei europene.

Întrebat despre viitorul Volkswagen, Schularick a avansat un scenariu care, până nu demult, părea de neconceput pentru cel mai mare constructor auto din Europa.

„Volkswagen va fi probabil cumpărată de un producător auto chinez. Poate de BYD”, a spus el.

Afirmația economistului nu este însă susținută, în prezent, de existența unor negocieri sau planuri concrete privind o astfel de tranzacție. Totuși, simplul fapt că un asemenea scenariu este discutat public de unul dintre cei mai respectați economiști ai Germaniei arată cât de mult s-a schimbat raportul de forțe în industria auto mondială, scrie presa germană.

De ce este invocată tocmai BYD

În ultimii ani, constructorul chinez BYD a devenit unul dintre liderii globali ai pieței de automobile electrice și hibride, depășind mulți producători tradiționali prin ritmul de creștere și capacitatea de producție. Compania își extinde rapid prezența în Europa și investește în rețele comerciale și capacități industriale, beneficiind în același timp de costuri de producție mai reduse și de un avantaj tehnologic în zona bateriilor. În acest context, BYD este considerată unul dintre puținii actori globali capabili, cel puțin teoretic, să concureze direct cu marii producători europeni pe termen lung.

Nu este pentru prima dată când numele BYD este asociat cu Volkswagen. În primăvara acestui an au apărut informații în presa chineză potrivit cărora constructorul chinez ar fi interesat de preluarea fostei uzine Volkswagen din Dresda, însă compania germană a respins atunci informațiile, susținând că sunt simple speculații. De această dată, discuția este de altă natură: economistul Moritz Schularick vorbește despre un posibil scenariu pe termen lung în care întregul grup Volkswagen ar putea deveni ținta unei preluări de către un constructor chinez, potrivit deraktionaer.de.

Cât de realist este scenariul unei preluări

La scurt timp după publicarea declarațiilor lui Moritz Schularick, revista germană Auto Motor und Sport a revenit asupra subiectului cu o analiză intitulată „Schularick-Prognose im Check: Könnte ein Chinese wie BYD VW übernehmen?” („Verificarea prognozei lui Schularick: Ar putea un constructor chinez precum BYD să preia Volkswagen?”).

Publicația a analizat dacă un astfel de scenariu este realist și a concluzionat că, în forma actuală a acționariatului și a legislației germane, o preluare este puțin probabilă. Principalul obstacol îl reprezintă structura de control a grupului Volkswagen. Familiile Porsche și Piëch dețin, prin Porsche SE, majoritatea drepturilor de vot, iar landul Saxonia Inferioară controlează aproximativ 20% din acțiuni și beneficiază, prin Legea Volkswagen, de drepturi speciale de veto asupra deciziilor strategice.

În aceste condiții, chiar și un investitor care ar achiziționa un pachet important de acțiuni nu ar putea prelua controlul companiei fără acordul acționarilor majoritari și al autorităților germane. Analiza subliniază că scenariul rămâne mai degrabă o ipoteză teoretică, folosită pentru a ilustra presiunile tot mai mari asupra industriei auto europene.

Un simbol al economiei germane, sub presiune

Timp de zeci de ani, Volkswagen a reprezentat unul dintre pilonii economiei germane. Grupul și-a construit succesul pe un model relativ simplu: cercetare și dezvoltare în Germania, producție în Europa și exporturi către piețele din întreaga lume.

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Acest model este însă pus sub semnul întrebării chiar de conducerea companiei.

Într-un punct de vedere transmis publicației germane Auto Motor und Sport, Volkswagen a recunoscut că întreaga industrie auto traversează o transformare profundă.

„Este adevărat că întreaga industrie auto și Grupul Volkswagen trec printr-o transformare profundă. Consiliul de Administrație al Grupului a subliniat în repetate rânduri că modelul nostru actual de afaceri nu mai funcționează pentru toate mărcile: dezvoltarea de mașini în Germania, producția lor în Europa și exportul lor în întreaga lume”, au transmis reprezentanții companiei.

Restructurarea care a alimentat speculațiile

Comentariile lui Schularick vin la doar câteva zile după ce o altă publicație germană, Manager Magazin, a relatat că directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, pregătește o restructurare fără precedent.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, planul ar putea include eliminarea a până la 100.000 de locuri de muncă la nivel mondial, închiderea unor fabrici din Germania, reducerea gamei de modele și reorganizarea structurii grupului.

Volkswagen nu a confirmat oficial aceste informații, însă nici nu le-a negat. Compania a precizat doar că toate deciziile urmează să fie analizate de organismele de conducere, iar Consiliul de Supraveghere este așteptat să discute planul în ședința din 9 iulie.

China schimbă echilibrul industriei auto

Atât Schularick, cât și Ferguson susțin că problemele Volkswagen nu sunt izolate, ci reflectă schimbarea profundă prin care trece industria auto europeană.

În opinia lui Niall Ferguson, modelul economic care a transformat Germania într-o putere mondială în industria automobilelor își pierde rapid competitivitatea.

„Modelul tradițional de export al automobilelor este pe cale de dispariție”, afirmă specialistul.

Acesta avertizează că, dacă tendința actuală continuă, constructorii chinezi vor câștiga o cotă tot mai mare din piața europeană.

„Dacă nu va exista o schimbare radicală, europenii vor conduce în curând în număr mare automobile chinezești, precum cele produse de BYD”, apreciază Ferguson.

Schimbarea de raport de forțe este vizibilă și în statistici. Date citate de publicația germană Handelsblatt arată că exporturile de automobile ale Germaniei au scăzut de la aproximativ 4,69 milioane de vehicule în 2018 la circa 3,48 milioane în 2025.

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În aceeași perioadă, China a trecut de la aproximativ 1,09 milioane la peste 9,4 milioane de automobile exportate anual, devenind unul dintre cei mai mari exportatori auto din lume.

Volkswagen a resimțit această schimbare chiar pe cea mai importantă piață externă a sa. Livrările grupului în China au coborât de la aproximativ 4,21 milioane de vehicule în 2018 la circa 2,69 milioane în 2025, pe fondul ascensiunii accelerate a producătorilor locali de automobile electrice.

Scăderea vânzărilor în China și diminuarea profitabilității sunt considerate de analiști principalele motive pentru care Volkswagen este nevoită să accelereze măsurile de reducere a costurilor.

Europa caută un răspuns

În opinia lui Schularick, Uniunea Europeană trebuie să răspundă printr-o politică industrială mai fermă și să condiționeze accesul constructorilor chinezi la piața europeană de investiții și producție locală.

Economistul susține că Europa trebuie să își folosească piața ca instrument de negociere pentru a proteja locurile de muncă și capacitățile industriale.

În lipsa unei strategii comune, avertizează acesta, industria europeană riscă să fie prinsă între cele două mari puteri ale lumii, China și Statele Unite, într-o competiție în care producătorii tradiționali de automobile pierd tot mai mult teren.