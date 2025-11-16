Cum se informează investitorii în 2025: generațiile aleg surse diferite, iar influencerii nespecializați câștigă teren

Investitorii români sub 35 de ani adoptă un comportament distinct pe piața de capital: tranzacționează mai activ pe piețele externe, preferă instrumente flexibile precum acțiunile fracționare și portofoliile predefinite (PIES1), iar sursele lor de informare sunt preponderent digitale și internaționale.

În timp ce segmentul 46-65 de ani prioritizează reputația și vechimea platformelor, tinerii pun accent pe funcționalități, costuri și performanță. Această schimbare de priorități accelerează maturizarea pieței locale și redefinește criteriile de încredere în ecosistemul financiar.

Datele evidențiază o discrepanță între categoriile de vârstă în ceea ce privește adoptarea instrumentelor moderne de investiții. Pe toate categoriile de vârstă, mai mult de două treimi dintre utilizatorii care au opțiunea de a investi în acțiuni fracționare prin intermediul platformei curente de tranzacționare au și folosit această opțiune. În categoria 46–65 de ani, procentul celor care au investit astfel este de semnificativ mai mic, doar 55%, semn că interesul pentru acest tip de instrumente este mai scăzut comparativ cu segmentele mai tinere, se arată în studiul „Percepții despre investiții".

Diferența este și mai vizibilă la portofoliile predefinite, unde 69% dintre tinerii de 25-35 de ani care le cunosc le-au și utilizat, comparativ cu media generală de 52%. Acest produs elimină complexitatea și permite diversificarea rapidă, fără a fi nevoie de cunoștințe tehnice avansate.

„Vedem tot mai clar cum investitorii devin mai informați și mai atenți și, în același timp, investițiile pe piața de capital devin mult mai accesibile. Funcționalități precum acțiunile fracționare și portofoliile predefinite nu sunt doar instrumente comode, ci schimbă complet cine poate să investească și cum o face. Astăzi, nu mai trebuie să fii expert pentru a începe, iar un portofoliu diversificat poate fi construit cu doar câteva sute de lei, nu cu zeci de mii. Această evoluție se reflectă și în topul preferințelor utilizatorilor, care se îndreaptă din ce în ce mai mult spre platforme moderne, cu funcționalități și performanțe reale. Într-un cuvânt, piața locală devine mai conectată și mai bine aliniată la tendințele și standardele internaționale", explică Valentina Berevoianu, CEO, Investimental.

Evoluția sugerează că bariera de intrare pe piața de capital nu mai e una de capital sau expertiză, ci de informare și acces la instrumentele potrivite. Motivația de a investi se schimbă și ea. Dacă generațiile anterioare erau influențate preponderent de consilierea profesională sau de reputația instituțiilor financiare, tinerii se bazează acum tot mai mult pe experiența directă a persoanelor apropiate, precum prieteni, colegi, cunoștințe din mediul social imediat. Normalizarea investițiilor în cercurile sociale creează un efect de avalanșă, și astfel odată ce cineva dintr-un grup investește și vorbește deschis despre asta, bariera psihologică dispare.

„Tinerii vin cu o abordare complet diferită. Se informează constant, din surse multiple, unele neașteptate și experimentează fără să se blocheze în etapa de analiză. Sunt deschiși la nou și vor să poată gestiona totul simplu, de pe telefon, rapid. Ceea ce părea complicat sau inaccesibil pentru generația părinților lor, pentru ei e intuitiv, iar acest lucru pune presiune pe întreaga industrie să țină pasul cu așteptările lor", declară Gabriel Aldea, Director General Adjunct, Investimental.

Tinerii se informează de pe TikTok, Reddit și Discord

Investitorii folosesc în medie 5 surse de informare, indiferent de vârstă, dar tipul acestor surse diferă radical între generații. Segmentul 25-35 de ani se orientează semnificativ mai mult către platforme video și sociale (YouTube, TikTok, Instagram, Reddit, X și Discord) în timp ce investitorii de 46-65 de ani rămân fideli surselor tradiționale precum televiziunea, LinkedIn sau presa economică locală.

Un trend notabil din 2025 îl reprezintă avansul semnificativ al influencerilor nespecializați în finanțe în topul surselor de informare, aceștia devenind a patra cea mai frecventă sursă de informare (procentul utilizatorilor care se informează din astfel de surse crescând de la 20% în 2024 la 34% în 2025). Abordarea lor informală, integrată în conținut zilnic și lipsită de termeni tehnici, facilitează asimilarea conceptelor financiare pentru un public mai larg.

La nivel de publicații, tinerii citesc semnificativ mai mult presă internațională unde s-a înregistrat o creștere notabilă față de 2024, în timp ce segmentul 46-65 de ani preferă publicații autohtone. Orientarea internațională se reflectă și în comportamentul de investiții, tinerii tranzacționând semnificativ mai mult pe piețele externe comparativ cu totalul utilizatorilor.

Evoluția pe care o arată studiul e clară: piața de capital devine mai deschisă, mai diversificată în instrumente și mai conectată la tendințele globale, iar încrederea se construiește tot mai mult prin experiență directă, rezultate verificabile și recomandări din comunitate.

Studiul "Percepții despre investiții" a fost realizat la comanda Investimental de către Exact Business Solutions prin metodologia CAWI în perioada 6-26 martie 2025, pe un eșantion de 608 respondenți din mediul urban, cu vârste între 25 și 65 de ani, venituri lunare peste 4.500 lei și economii de minimum 3.000 EUR. Analiza include 292 de utilizatori activi, 244 de potențiali investitori și 72 de persoane care nu investesc.