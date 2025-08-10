Investitorii români, între oportunitate și vigilență: Măsurile de austeritate sunt o armă cu două tăișuri

A doua jumătate a anului 2025 prezintă un peisaj economic și geopolitic complex, marcat de tensiuni geopolitice și comerciale și de incertitudine monetară. În ciuda acestei situații, piețele au atins niveluri record, datorită redresării istorice a Wall Street, progresului inteligenței artificiale, unei reforme fiscale masive în SUA și politicii monetare laxe în Europa.

În acest context, China este catalogată drept piața cu cel mai mare potențial de creștere. Gigantul asiatic și-a intensificat politicile fiscale și monetare, stimulând consumul intern și investind în sectoare precum inteligența artificială, vehiculele electrice și robotica.

Cu alte cuvinte, în ciuda tensiunilor tarifare, dependența comercială redusă față de SUA și creșterea rolului său hegemonic la nivel mondial sunt tot mai atractive. În Europa, relaxarea normelor fiscale în Germania, slăbiciunea dolarului, împreună cu poziția de lider a BCE în ceea ce privește reducerile ratelor dobânzilor, încurajează intrări mai mari de capital în regiune.

În ceea ce privește sectoarele, sunt remarcate câteva zone de oportunitate, explică analistul XTB Radu Puiu. De exemplu, energia nucleară și uraniul reapar ca pariuri strategice pe fondul creșterii cererii de energie din partea centrelor de date alimentate cu inteligență artificială, susținute în continuare de deciziile legislative din SUA.

Luxul european ar putea beneficia, la rândul său, de un mediu macroeconomic mai favorabil, în special datorită redresării din China. Securitatea cibernetică continuă să se extindă, cu previziuni de creștere de peste 15% pe an, datorită transformării digitale, inteligenței artificiale și muncii la distanță. În plus, ecosistemul criptomonedelor și al monedei stabile se consolidează, cu o adopție instituțională mai mare și un mediu de reglementare mai favorabil, subliniază Radu Puiu.

În ceea ce privește venitul fix, acesta evidențiază o rotație către obligațiunile europene, în special din țări periferice precum Spania, Grecia și Italia. Factori precum volatilitatea dolarului, primele de risc scăzute și contextul favorabil al turismului și al serviciilor fac din aceste țări o alternativă la datoria americană, mai ales într-un mediu de incertitudine fiscală și politică ridicată. Dintre acestea, evidențiem obligațiunile spaniole, având în vedere că este țara cu cel mai scăzut raport datorie/PIB și a cărei creștere accelerează în cel mai rapid ritm. În orice caz, observatorii obligațiunilor sunt pe fază.

În cazul indicelui BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, anul 2025 a adus un avans de 18,45% de la începutul anului și deschizând sesiunea de vineri, 25 iulie, la 19.813 puncte, reprezentând un nou maxim istoric, arată analistul financiar XTB.

Cum ar putea arăta următoarele luni pentru investitorii din România

A doua jumătate a anului 2025 se anunță a fi una de interes pentru investitorii români pe fondul marilor schimbări economice și tehnologice în curs de desfășurare, explică Radu Puiu.

Măsurile de austeritate pot reprezenta o armă cu două tăișuri. În mod normal, majorarea unor taxe precum TVA-ul are un impact negativ imediat asupra piețelor bursiere, pentru că reduce puterea de cumpărare a populației și afectează direct veniturile companiilor listate.

Totuși, pe termen lung, efectele depind de modul în care guvernul gestionează aceste venituri suplimentare, și anume: dacă măsura stabilizează economia și deficitul bugetar, investitorii pot redeveni încrezători. Totuși, în lipsa unor politici fiscale coerente, indicii tind să performeze mai slab.

Previziunile pentru a doua jumătate a anului 2025 indică o creștere prudentă, influențată de contextul macroeconomic pozitiv, dar și de potențiala instabilitate a piețelor globale.

În cele din urmă, putem avea în vedere mai multe riscuri-cheie: impactul războiului tarifelor, inflația, creșterea necontrolată a datoriei publice, instabilitatea geopolitică și concentrarea ridicată a pieței americane într-un grup restrâns de companii tehnologice.