search
Duminică, 10 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Investitorii români, între oportunitate și vigilență: Măsurile de austeritate sunt o armă cu două tăișuri

0
0
Publicat:

A doua jumătate a anului 2025 prezintă un peisaj economic și geopolitic complex, marcat de tensiuni geopolitice și comerciale și de incertitudine monetară. În ciuda acestei situații, piețele au atins niveluri record, datorită redresării istorice a Wall Street, progresului inteligenței artificiale, unei reforme fiscale masive în SUA și politicii monetare laxe în Europa.

Doi investitori studiază niște grafice economice
Investitorii români sunt între oportunitate și vigilență maximă. Foto arhivă

În acest context, China este catalogată drept piața cu cel mai mare potențial de creștere. Gigantul asiatic și-a intensificat politicile fiscale și monetare, stimulând consumul intern și investind în sectoare precum inteligența artificială, vehiculele electrice și robotica.

Cu alte cuvinte, în ciuda tensiunilor tarifare, dependența comercială redusă față de SUA și creșterea rolului său hegemonic la nivel mondial sunt tot mai atractive. În Europa, relaxarea normelor fiscale în Germania, slăbiciunea dolarului, împreună cu poziția de lider a BCE în ceea ce privește reducerile ratelor dobânzilor, încurajează intrări mai mari de capital în regiune.

În ceea ce privește sectoarele, sunt remarcate câteva zone de oportunitate, explică analistul XTB Radu Puiu. De exemplu, energia nucleară și uraniul reapar ca pariuri strategice pe fondul creșterii cererii de energie din partea centrelor de date alimentate cu inteligență artificială, susținute în continuare de deciziile legislative din SUA.

Luxul european ar putea beneficia, la rândul său, de un mediu macroeconomic mai favorabil, în special datorită redresării din China. Securitatea cibernetică continuă să se extindă, cu previziuni de creștere de peste 15% pe an, datorită transformării digitale, inteligenței artificiale și muncii la distanță. În plus, ecosistemul criptomonedelor și al monedei stabile se consolidează, cu o adopție instituțională mai mare și un mediu de reglementare mai favorabil, subliniază Radu Puiu.

În ceea ce privește venitul fix, acesta evidențiază o rotație către obligațiunile europene, în special din țări periferice precum Spania, Grecia și Italia. Factori precum volatilitatea dolarului, primele de risc scăzute și contextul favorabil al turismului și al serviciilor fac din aceste țări o alternativă la datoria americană, mai ales într-un mediu de incertitudine fiscală și politică ridicată. Dintre acestea, evidențiem obligațiunile spaniole, având în vedere că este țara cu cel mai scăzut raport datorie/PIB și a cărei creștere accelerează în cel mai rapid ritm. În orice caz, observatorii obligațiunilor sunt pe fază.

În cazul indicelui BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, anul 2025 a adus un avans de 18,45% de la începutul anului și deschizând sesiunea de vineri, 25 iulie, la 19.813 puncte, reprezentând un nou maxim istoric, arată analistul financiar XTB.

Cum ar putea arăta următoarele luni pentru investitorii din România

A doua jumătate a anului 2025 se anunță a fi una de interes pentru investitorii români pe fondul marilor schimbări economice și tehnologice în curs de desfășurare, explică Radu Puiu.

Măsurile de austeritate pot reprezenta o armă cu două tăișuri. În mod normal, majorarea unor taxe precum TVA-ul are un impact negativ imediat asupra piețelor bursiere, pentru că reduce puterea de cumpărare a populației și afectează direct veniturile companiilor listate.

Totuși, pe termen lung, efectele depind de modul în care guvernul gestionează aceste venituri suplimentare, și anume: dacă măsura stabilizează economia și deficitul bugetar, investitorii pot redeveni încrezători. Totuși, în lipsa unor politici fiscale coerente, indicii tind să performeze mai slab.

Previziunile pentru a doua jumătate a anului 2025 indică o creștere prudentă, influențată de contextul macroeconomic pozitiv, dar și de potențiala instabilitate a piețelor globale.

În cele din urmă, putem avea în vedere mai multe riscuri-cheie: impactul războiului tarifelor, inflația, creșterea necontrolată a datoriei publice, instabilitatea geopolitică și concentrarea ridicată a pieței americane într-un grup restrâns de companii tehnologice.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”
digi24.ro
image
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
stirileprotv.ro
image
Ultima oră de la ANM. Avertizarea meteorologică până mâine, la ora 06:00. JUDEȚELE AFECTATE
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Video. De ce nu s-a validat din VAR golul lui Chițu din Craiova – Hermannstadt 1-0. Ce prevede regulamentul FIFA + Precedentul Japonia – Spania de la CM 2022
fanatik.ro
image
Afaceri de milioane cu Armata la Marea Neagră: un cuplu de tineri din Brăila a obținut contracte rapid, prin firme nou-înființate
libertatea.ro
image
VIDEO Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei doi copii ai lor
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct și a început "tirada"! Cum a numit-o pe FCSB, după 0-1 cu Unirea Slobozia
digisport.ro
image
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul călduros care i-a uimit pe toţi
playtech.ro
image
O femeie a avut parte de șocul vieții ei. Ce a descoperit în timp ce se uita pe camerele de supraveghere din grădină
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
OUT! Antrenorul lui AC Milan a făcut anunțul, după ce Coubiș a debutat cu autogol și roșu direct
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Cristian Cioacă s-a întors la Penitenciarul Mioveni. Imagini cu fostul poliţişt: a fost „om de bază” acolo și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță vortex polar încă din toamnă. Orașele din România unde ninge din octombrie.
romaniatv.net
image
Stagiul de cotizare la pensie. Cum se calculează pentru cei care au lucrat mai puțin
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux
click.ro
image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
click.ro
image
Porumbul, medicament natural pentru numeroase afecțiuni. Util de la bob până la cenușa coceanului
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Terina cu pui si dovlecei Sursa foto shutterstock 1781117753 jpg
Terină de pui cu dovlecei. Secretele pentru care se termină rapid
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiul adoptiv al lui Horia Brenciu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte va moșteni tiara de 400.000 de lire sterline a Prințesei Diana - în locul verișoarei Lilibet

Click! Pentru femei

image
A avut sau nu o „experiență gay”? Brad Pitt a dezvăluit marele său regret

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?