Cum ar fi manipulat cele 10 bănci valoarea ROBOR. Președintele Consiliului Concurenței: „Problemele se vor rezolva când intrăm în zona euro”

O vulnerabilitate a sistemului informatic utilizat pentru stabilirea cotațiilor ROBOR, coroborată cu lipsa de lichiditate din piața monetară românească, a creat condițiile care au permis coordonarea cotațiilor de către cele 10 bănci sancționate de Consiliul Concurenței cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei. Într-un interviu acordat pentru Adevărul, Bogdan Chirițoiu explică faptul că problema poate fi remediată printr-o modificare relativ simplă a aplicației informatice utilizate în procesul de fixing, astfel încât participanții să nu mai poată vizualiza în timp real cotațiile transmise de concurenți. Președintele autorității subliniază că sancțiunile aplicate nu pun sub semnul întrebării stabilitatea sistemului bancar românesc și evidențiază faptul că indicele IRCC este mult mai puțin expus riscului de manipulare, întrucât se bazează pe tranzacții efective realizate în piață.

Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde lei (aproximativ 710 milioane de euro), în urma unei investigații privind încălcări ale regulilor de concurență în procesul de stabilire a ROBOR. Autoritatea susține că instituțiile financiare ar fi coordonat comportamentul în cadrul procedurii de fixing, prin schimb de informații confidențiale și strategice referitoare la nivelul cotațiilor, ceea ce ar fi influențat formarea indicelui utilizat ca referință pentru credite.

Cu alte cuvinte, în cadrul procedurii de fixing, când cotațiile ferme ar trebui să fie independente, băncile și-au coordonat comportamentul în funcție de cotațiile concurenților. Independența cotațiilor din perioada de fixing este importantă, cu atât mai mult în cazul maturităților pentru care volumul tranzacțiilor efective fiind redus (3, 6, 12 luni), media acestor tranzacții nu poate fi folosită ca indicator relevant. Rezultatul procedurii de fixing este folosit la calculul dobânzilor pentru unele credite. Astfel, un nivel crescut al acestui indice poate fi favorabil creditorilor, dar afectează în mod direct consumatorii și ceilalți debitori ale căror contracte sunt raportate la ROBOR.

Adevărul: Invariabil, în perioada aceasta vor apărea conspirații. De fapt, deja le vedem. Ce le transmiteți oamenilor pentru a avea în continuare încredere în sistemul bancar? Spuneați mai devreme că totuși fost o înțelegere în care 10 oameni s-au pus la masă și au stabilit cât vor fi ratele românilor.

Bogdan Chirițoiu: Da. Cazul acesta nu este unic. Au fost probleme și în alte state europene, au fost probleme și în SUA. Legislația s-a îmbunătățit și la ei și la noi. Din păcate, la noi practicile acestea au continuat. Repet. Cadrul legal este OK, nu văd de ce piața nu poate să funcționeze bine în continuare.

Adevărul: Vedeți necesitatea unor schimbări legislative sau de actualizare a unor norme în urma acestui caz?

Bogdan Chirițoiu: Repet, normele bancare sunt în responsabilitate BNR. Cât pot eu să mă pronunț pot, acestea sunt foarte OK. În investigația noastră nu am identificat probleme. Dacă BNR va constata că trebuie să facă modificări, o să le opereze. Eu cred că e bine să ne bazăm pe tranzacții efective și numai acolo unde nu avem tranzacții efective să ajungem la indici, adică la aceste estimări. Asta merge bine la zona euro pentru că acolo au lichiditate multă și nu au nevoie atât de mult să se bazeze pe cotații. Noi avem piață mult mai mică. Noi avem lichiditate numai pe maturitățile scurte. Așa am construit IRCC. În schimb, pe cotațiile mai lungi nu avem lichiditate. Problemele se vor rezolva la noi când intrăm în zona euro.

Adevărul: Cum se va întâmpla de acum încolo ca reprezentanții băncilor să nu mai vadă ce listează concurența?

Bogdan Chirițoiu: Se poate rezolva destul de simplu din soft. Trebuie creată o fereastră specială pentru cotații. Acum sistemul este cumva nediferențiat.

Adevărul: Ați spus mai devreme că amenda este executorie, adică acești bani vor intra în bugetul de stat. Ei vor rămâne blocați într-un cont până la o decizie definitivă sau Guvernul va putea plăti din ei diferite cheltuieli?

Bogdan Chirițoiu: Asta ANAF sau Ministerul Finanțelor pot spune. Nu am nicio idee ce face Guvernul cu banii pe care îi încasează din amenzi.

Adevărul: De ce nu a intrat și IRCC în investigație?

Bogdan Chirițoiu: Noi ne-am uitat la ROBOR. IRCC este bazat pe tranzacțiile efective. Acolo unde avem volum mare de tranzacții nu vedem diferențe mari între cotații. IRCC pare OK. Știți discuțiile din spațiul public. IRCC se duce mult în spate, nu reacționează atât de repede la o schimbare de politică monetară. Dar are acest avantaj că se bazează pe tranzacțiile efective și atunci e mai mică suspiciunea că ar urma să fie manipulat.

Adevărul: Dacă o bancă nu plătește amenda, ce se va întâmpla?

Bogdan Chirițoiu: ANAF-ul se ocupă de executarea silită.

Adevărul: Spuneați despre clienții că și-ar putea recupera banii intentând procese civile. Aveți vreo estimare cam de ce sume ar fi vorba?

Bogdan Chirițoiu: Nu s-a mai întâmplat până acum în România, nu pot să fac nicio estimare. Pe concurență nu am avut până acum acțiuni de despăgubire.