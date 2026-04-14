Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
Românii păgubiţi prin creşterea artificială a ROBOR ar putea să-şi recupereze mai uşor prejudiciul. Proiectul depus în Parlament

Românii păgubiţi prin practici anticoncurenţiale vor avea, alături de stat, un mecanism mai simplu şi eficient pentru recuperarea prejudiciului, potrivit unui proiect de lege depus de deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Ghișeul bancă FOTO: Adevărul
„Am depus, astăzi, un proiect de lege prin care românii şi statul, afectaţi de creşterea artificială a ROBOR, prin înţelegeri între bănci, îşi pot recupera mai uşor banii. Nu vorbim doar despre sancţiuni pentru bănci, aşa cum, probabil, va da Consiliul Concurenţei. Este crucial să vorbim despre despăgubiri reale pentru cei care au plătit deja. În 2022, ROBOR a crescut de câteva ori într-un interval foarte scurt, iar pentru milioane de români ratele aproape s-au dublat”, a anunţat deputatul USR Alexandru Dimitriu, scrie News.

Potrivit estimărilor, 1 punct procentual în plus la ROBOR înseamnă aproximativ 58 milioane lei/lună în plus de la populaţie, 137 milioane lei/lună în plus de la firme şi 29 milioane lei/lună în plus de la administraţia locală, adică, în total, într-o singură lună ar fi aproximativ 225 de milioane de lei în plus, peste 2,5 miliarde de lei pe an.

Cu toate acestea, în 2022, ROBOR nu a crescut cu 1 punct procentul, ci cu mai mult de 6 puncte procentuale.

Proiectul USR modifică şi completează OUG 170/2020 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, în sensul stabilirii unui mecanism clar şi eficient pentru maximizarea şanselor de recuperare a prejudiciului, arată USR într-u comunicat.

”Pe de o parte, pentru a facilita accesul efectiv la justiţie şi a asigura o protecţie eficientă a drepturilor consumatorilor, persoanele fizice vor putea fi împreună reclamante şi li se vor putea aplica prevederile corespunzătoare (art. 59-60) din Codul de procedură civilă. Pe de altă parte, este abilitat Ministerul Finanţelor, în calitate de reprezentant al statului, să întreprindă toate demersurile legal necesare – inclusiv formularea de acţiuni în justiţie – pentru recuperarea despăgubirilor cuvenite autorităţilor şi administraţiei publice centrale şi locale”, menţionează USR.

Top articole

Partenerii noștri

image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
stirileprotv.ro
image
România „SÂNGEREAZĂ”! 10.000 de copii s-au născut în februarie, dar s-au înregistrat 20.000 de decese
gandul.ro
image
Nick Stirban, reprezentantul Rheinmetall în România: ”Nu vom construi doar fabrici, construim viitorul ingineriei și indutriei de apărare românești. Vrem ca Made in Romania să devină un standard de excelență în armatele NATO”
mediafax.ro
image
Daniel Bîrligea, o oră și 40 de minute pe masa de operație. Procedura de ultimă oră care l-ar putea aduce pe teren la barajul pentru Europa. Exclusiv
fanatik.ro
image
Costul boom-ului imobiliar pe fostele fabrici comuniste: zeci de mii de navetiști se sufocă zilnic între oraș și periurban. Masterplanul gândit la Iași
libertatea.ro
image
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
digi24.ro
image
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
gsp.ro
image
”Nu le-a venit să creadă”: cel mai bogat om din Ucraina i-a lăsat ”mască” pe toți, după ce și-a luat rămas-bun de la Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Câțiva bărbați au pus o stație de taxare falsă pe autostradă și au încasat 700.000 de euro într-un an și jumătate, în India
antena3.ro
image
"Efecte benefice pe termen scurt". Urmările înfrângerii lui Viktor Orban pentru România
observatornews.ro
image
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
cancan.ro
image
Instanța a decis dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv. Veste proastă la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Dacă părinții în timpul vieții au vândut casa unui dintre copii, ceilalţi mai au drept? Ce spune exact legea din România
playtech.ro
image
Milionarul care are un conac de 24 de milioane de euro, similar cu Palatul Buckingham. Are piscină, cinematograf și sală de sport
fanatik.ro
image
Au ales maghiarii doar un Orbán mai tânăr? Cât de diferit e, de fapt, Péter Magyar de predecesorul său ANALIZĂ
ziare.com
image
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Scenariu negru pentru UDMR după victoria lui Peter Magyar. Cristian Pîrvulescu: „Vor avea o problemă serioasă”
cotidianul.ro
image
Ei sunt tinerii de 20 de ani morți în accidentul din Snagov. Mihai, care primise mașina cadou de la părinți, avusese recent permisul suspendat. El s-a filmat când gonea cu 303 km/h
romaniatv.net
image
Cele trei zodii care vor primi o sumă mare de bani. Horoscop financiar
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Lidia Buble l-a dat în judecată pe Răzvan Simion. Artista îi aduce acuzații grave prezentatorului de la Neatza
actualitate.net
image
Detalii cutremurătoare în cazul copilului român ucis în Spania! Tatăl lui David, păcălit de criminal
click.ro
image
Ce a făcut Oana Lis înainte de Paște, pentru prima dată în 47 de ani: „Nu credeam că rezist”. Ce mare dorință are: „Îmi e frică!”
click.ro
image
Horoscop, 15 aprilie 2026. Zi dificilă pentru două zodii. Cine trebuie să fie atenți la bani
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
FotoJet Charles mâncare jpg
Regula alimentară clară impusă de Regele Charles întregii familii! Nimeni n-are voie să n-o respecte, în spatele ușilor închise
okmagazine.ro
Jennie Garth și fostul soț profimedia jpg
Cuvintele soțului au adus-o pe Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”, în pragul sinuciderii!
clickpentrufemei.ro
Monument to Victor Emmanuel II (Venice) jpg
Victor Emmanuel al-II-lea, regele care a creat statul italian modern
historia.ro
