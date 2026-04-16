Radu Miruță atrage atenția că PSD nu le poate impune liberalilor pe cine să-şi desemneze premier: „Ce facem, le spunem şi noi celor din PSD să aibă alți deputați în Gorj?”

Radu Miruță a declarat în emisiunea News Pass de la postul B1 TV că o eventuală susținere a unei moțiuni de cenzură de către PSD, alături de AUR, ar modifica fundamental relația politică dintre USR și social-democrați. Ministrul Apărării a subliniat și că partidul condus de Sorin Grindeanu nu le poate spune liberalilor pe cine să-şi desemneze premier.

Potrivit ministrului un astfel de vot al PSD alături de AUR ar face imposibilă orice discuție ulterioară privind formarea unei noi majorități.

Ministrul Apărării a afirmat că discuțiile recurente despre stabilitatea coaliției afectează capacitatea României de a valorifica oportunitățile externe, acuzând PSD că generează incertitudine politică prin declarații și acțiuni contradictorii.

Miruță a mai declarat că social-democrații nu pot impune altor partide candidații pentru funcțiile-cheie din Guvern sau instituțiile statului, explicând că, într-o coaliție politică nu este normal ca un partid să stabilească numirile interne ale altuia.

„Ce facem acum? O să le spunem şi noi celor din PSD că suntem de acord să aibă doi deputaţi în judeţul Gorj, dar nu pe ăştia doi, ci pe alţii doi? Sunt de acord să ai candidat la primărie din partea PSD, dar nu pe candidatul X, ci pe candidatul Y... O coaliție există pentru că partidele au nevoie unele de altele. Nu este firesc ca un partid să dicteze altuia pe cine să desemneze într-o funcție”, a spus ministrul, subliniind că PSD nu le poate spune liberalilor pe cine să-şi desemneze premier.

Ministrul a amintit că Partidul Social Democrat nu are majoritatea necesară pentru a decide unilateral direcția politică a țării și nu și pe cine să propună un partid drept premier.

„PSD nu poate să spună PNL pe cine să-şi desemneze liberalii premier. PSD nu poate să spună USR pe cine să îşi desemneze Avocat al Poporului”, a adăugat Radu Miruţă.

Miruță a amintit că USR a susținut anterior unele propuneri ale PSD pentru Curtea Constituțională, nu neapărat din convingere, ci pentru a respecta regulile de funcționare ale coaliției.

Amintim că președintele Nicușor Dan a declarat joi, într-un interviu la Europa FM, că unul dintre scenariile posibile în perioada următoare este formarea unui guvern minoritar. Șeful statului a subliniat însă că un astfel de executiv ar avea, inevitabil, nevoie de sprijin parlamentar, iar rămâne de văzut dacă va exista o majoritate dispusă să îl susțină.

Radu Miruță a precizat că, în opinia sa, rolul președintelui este de mediator, iar actuala coaliție are nevoie de acest tip de echilibru instituțional.