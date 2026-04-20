Video Întrebarea de la referendumul PSD privind guvernarea a fost adoptată fără niciun vot împotrivă. Grindeanu: „Este o chestiune pur tehnică”

Sorin Grindeanu a declarat, la finalul ședinței Biroului Permanent Național, că întrebarea adresată membrilor partidului în cadrul consultării interne a fost adoptată fără nicio opoziție și reprezintă „o chestiune pur tehnică”.

„Având în vedere prăbuşirea economico-socială din ultimele 10 luni - cu recesiune, inflaţie, afaceri care se închid, şomaj, scăderea investiţiilor publice şi a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari şi categoriile vulnerabile, plus lipsa dialogului real în Coaliţie şi cu partenerii sociali: Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?” - este întrebarea la care vor răspunde membrii PSD la referendumul intern de luni.

„Ştiţi contextul şi economic şi social, e o întrebare pe care, aşa cum am spus, am adoptat-o în Biroul Permanent Naţional, fără niciun vot împotrivă”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a precizat că nu este vorba despre o decizie politică de fond, ci despre o etapă procedurală în cadrul consultării interne a partidului.

„Este o chestiune pur tehnică”, a subliniat acesta.

„A fost depășită o etapă tehnică”

În ceea ce privește o eventuală moțiune de cenzură, Grindeanu a evitat să ofere detalii suplimentare, precizând că partidul va comunica toate deciziile la momentul potrivit.

„Haideţi să ajungem. Ca de fiecare dată, eu am dat toate explicaţiile din timp. Vă promit că acelaşi lucru vom face atunci când vom ajunge în acea etapă. Astăzi, acum, a fost pur o chestiune tehnică, aşa cum am anunţat-o, pe care am depăşit-o. După masă, la ora 5, veţi vedea mai multe”, a declarat acesta.

Social-democrații urmează să se reunească luni, de la ora 17:00, la Palatul Parlamentului, într-un eveniment intitulat „Momentul adevărului”, în cadrul căruia aproximativ 5.000 de membri PSD sunt așteptați să își exprime votul.

Întrebarea adresată membrilor este: dacă PSD ar trebui sau nu să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan, în contextul actualei situații economico-sociale.

Conform surselor politice, membrii PSD sunt invitați să răspundă „DA” sau „NU” la întrebarea legată de menținerea sprijinului pentru Ilie Bolojan.