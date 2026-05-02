Benzină premium mai ieftină decât cea standard cu 77 de bani. Prețurile la pompă pentru sâmbătă, 2 mai

Prețurile carburanților au continuat să crească și sâmbătă, 2 Mai, în majoritatea benzinăriilor din România, un singur lanț de stații preferând să vândă benzina premium mai ieftin cu 77 de bani decât benzina standard.

Prețurile carburanților au continuat să crească și sâmbătă, 2 Mai. Foto Shutterstock

Sâmbătă, Rompetrol vinde benzina premium cu 8,21 lei/litru, cu 77 de bani mai ieftin decât cea standard pe care o vinde cu 9,98 lei/litru. Diferența dintre prețul benzinei premium vândută de Rompetrol și cea mai scumpă benzină standard ajunge astfel la aproape 1 leu pe litru.

Mai jos prezentăm prețurile carburanților practicate sâmbătă de marile lanțuri de benzinării:

Benzină standard

Petrom – 8,92 lei/litru

Rompetrol – 8,98 lei/litru

Socar – 8,99 lei/litru

Lukoil – 9,14 lei/litru ((vineri era 8,99 lei/litru)

OMV – 9,02 lei/litru

Mol – 9,02 lei/litru

Benzină premium

Rompetrol 8,21 lei/litru

Petrom 9,4 lei/litru

OMV 9,65 lei/litru

Mol – 9,65 lei/litru

Lukoil – 9,84 lei/litru (vineri era 9,69 lei/litru)

Motorina standard s-a scumpit considerabil față de vineri, la mai toate benzinăriile

Motorină standard

Petrom – 9,73 lei/litru, de la 9,58 lei/litru

OMV – 9,82 lei/litru, de la 9,67 lei/litru

Mol – 9,82 lei/litru, de la 9,67 lei/litru

Rompetrol – 9,67 lei/litru

Socar – 9,79 lei/litru, de la 9,69 lei/litru

Motorina premium

Petrom – 10,5 ei/litru, de la10,35 lei/litru

Rompetrol – 10,49 lei/litru

OMV – 10,64 lei/litru, de la 10,49 lei/litru

Mol – 10,64 lei/litru, de la 10,49 lei/litru

Lukoil – 10,76 lei/litru, de la 10,61 lei/litru

Amintim că Rompetrol a ales să vândă motorina premium mai ieftin decât pe cea standard și la începutul lunii trecute, surse avizate declarând atunci pentru „Adevărul” că unul dintre motivele reducerii prețurilor la carburanți premium este legat de nevoia de a micșora stocurile, în contextul în care mulți șoferi care preferau carburanții premium s-au reorientat către cei standard.

„În general, carburanții premium comercializaţi de companiile petroliere au o cotă redusă în vânzările zilnice/lunare, iar pe fondul evoluțiilor, unii dintre clienții de carburanți premium s-au reorientat către cei standard”, au precizat atunci sursele citate.

La sfârșitul lunii septembrie 2025, rețeaua de distribuție Rompetrol în România cuprindea peste 1.200 de puncte de comercializare. Aceasta include stații proprii, stații partener și stații mobile (expres), iar în 2026 compania a anunțat extinderea rețelei cu încă 13 stații noi.

