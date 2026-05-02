Benzină premium mai ieftină decât cea standard cu 77 de bani. Prețurile la pompă pentru sâmbătă, 2 mai

Benzină premium mai ieftină decât cea standard cu 77 de bani. Prețurile la pompă pentru sâmbătă, 2 mai0
Prețurile carburanților au continuat să crească și sâmbătă, 2 Mai, în majoritatea benzinăriilor din România, un singur lanț de stații preferând să vândă benzina premium mai ieftin cu 77 de bani decât benzina standard.
Sâmbătă, Rompetrol vinde benzina premium cu 8,21 lei/litru, cu 77 de bani mai ieftin decât cea standard pe care o vinde cu 9,98 lei/litru. Diferența dintre prețul benzinei premium vândută de Rompetrol și cea mai scumpă benzină standard ajunge astfel la aproape 1 leu pe litru.
Mai jos prezentăm prețurile carburanților practicate sâmbătă de marile lanțuri de benzinării:
Benzină standard
Petrom – 8,92 lei/litru
Rompetrol – 8,98 lei/litru
Socar – 8,99 lei/litru
Lukoil – 9,14 lei/litru ((vineri era 8,99 lei/litru)
OMV – 9,02 lei/litru
Mol – 9,02 lei/litru
Benzină premium
Rompetrol 8,21 lei/litru
Petrom 9,4 lei/litru
OMV 9,65 lei/litru
Mol – 9,65 lei/litru
Lukoil – 9,84 lei/litru (vineri era 9,69 lei/litru)
Motorina standard s-a scumpit considerabil față de vineri, la mai toate benzinăriile
Motorină standard
Petrom – 9,73 lei/litru, de la 9,58 lei/litru
OMV – 9,82 lei/litru, de la 9,67 lei/litru
Mol – 9,82 lei/litru, de la 9,67 lei/litru
Rompetrol – 9,67 lei/litru
Socar – 9,79 lei/litru, de la 9,69 lei/litru
Motorina premium
Petrom – 10,5 ei/litru, de la10,35 lei/litru
Rompetrol – 10,49 lei/litru
OMV – 10,64 lei/litru, de la 10,49 lei/litru
Mol – 10,64 lei/litru, de la 10,49 lei/litru
Lukoil – 10,76 lei/litru, de la 10,61 lei/litru
Amintim că Rompetrol a ales să vândă motorina premium mai ieftin decât pe cea standard și la începutul lunii trecute, surse avizate declarând atunci pentru „Adevărul” că unul dintre motivele reducerii prețurilor la carburanți premium este legat de nevoia de a micșora stocurile, în contextul în care mulți șoferi care preferau carburanții premium s-au reorientat către cei standard.
„În general, carburanții premium comercializaţi de companiile petroliere au o cotă redusă în vânzările zilnice/lunare, iar pe fondul evoluțiilor, unii dintre clienții de carburanți premium s-au reorientat către cei standard”, au precizat atunci sursele citate.
La sfârșitul lunii septembrie 2025, rețeaua de distribuție Rompetrol în România cuprindea peste 1.200 de puncte de comercializare. Aceasta include stații proprii, stații partener și stații mobile (expres), iar în 2026 compania a anunțat extinderea rețelei cu încă 13 stații noi.