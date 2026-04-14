România primește derogare de la SUA pentru repornirea rafinăriei Petrotel Lukoil: „Niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți seară, în cadrul unei vizite oficiale în Statele Unite, că România a obținut o derogare din partea autorităților americane pentru repornirea rafinăriei Petrotel Lukoil.

„E o veste extrem de importantă: am primit confirmarea oficială din partea Guvernului american pentru derogarea de la sancțiunile împotriva Lukoil, pentru ca România să repornească rafinăria Petrotel”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, rafinăria ar urma să fie repusă în funcțiune în aproximativ 45 de zile, urmând să producă motorină, benzină și kerosen pentru consumul intern.

„Este un pas extrem de important. 21% din producția României va fi asigurată de această rafinărie, ceea ce reprezintă un element-cheie pentru stabilizarea pieței de carburanți”, a explicat Bogdan Ivan pentru Antena 3 CNN.

Ministrul a subliniat că România devine astfel a doua țară din lume, după Germania, care obține o astfel de derogare.

„Sunt în momentul de față doar două țări la nivel mondial - Germania și acum România - care au reușit această performanță”.

Reluarea activității ar urma să reducă dependența de importuri, România având capacitatea de a-și acoperi integral necesarul de benzină, peste 60% din cel de motorină și întregul consum de combustibil pentru aviație.

Oficialul a dat asigurări că repornirea rafinăriei nu implică utilizarea petrolului din Rusia.

„Vreau să fiu foarte clar, niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România și niciun leu nu va ajunge în Rusia. Ne asigurăm că toate tranzacțiile vor fi clare și nu vor avea legătură cu Rusia”, a precizat acesta.

Ministrul a adăugat că repornirea Petrotel Lukoil vine după reluarea activității la rafinăria Petromidia Năvodari și ar putea contribui inclusiv la menținerea unor prețuri mai stabile și mai competitive la carburanți în regiune. „Faptul că am repornit rafinăria Petromidia Năvodari dar și această nouă victorie cu repornirea Petrotel Lukoil e cel mai bun lucru care i se putea întâmpla României”, a completat Bogdan Ivan.