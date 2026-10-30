Ce dobândă se poate cere la împrumutul între persoane fizice

Dacă împrumutați bani unui prieten sau unei rude, puteți cere dobândă. Legea permite împrumuturile cu dobândă între persoane fizice, fără ca persoana care oferă banii să fie bancă sau instituție financiară. Această posibilitate nu înseamnă însă libertatea de a stabili orice condiții.

Prima distincție importantă este între un împrumut ocazional și acordarea de bani cu dobândă ca îndeletnicire. În al doilea caz, dacă persoana nu este autorizată, activitatea constituie camătă. Așadar, nu doar mărimea dobânzii contează: respectarea plafonului legal nu înlătură răspunderea penală atunci când împrumuturile cu dobândă devin o îndeletnicire neautorizată.

Pentru a evita neînțelegerile, consemnați în scris suma împrumutată, predarea banilor, termenul de restituire, dobânda și modul de calcul. Precizați dacă procentul este anual sau lunar și ce se întâmplă în cazul întârzierii. Păstrați și dovada transferului banilor: contractul și dovada plății îndeplinesc roluri diferite.

Dobânda convenită trebuie stabilită în scris. În lipsa unui asemenea înscris, se datorează numai dobânda legală, nu procentul despre care una dintre părți afirmă că ar fi fost discutat verbal. Prin urmare, lipsa unei dobânzi scrise nu transformă automat împrumutul într-unul gratuit.

Cât de mare poate fi dobânda

Pentru împrumuturile obișnuite în lei între particulari, în afara exploatării unei întreprinderi cu scop lucrativ, dobânda convenită nu poate depăși cu mai mult de 50% pe an dobânda legală corespunzătoare. Pentru folosirea banilor până la scadență, reperul este dobânda legală remuneratorie: rata dobânzii de politică monetară a BNR, diminuată cu 20%. Plafonul se obține înmulțind această dobândă legală cu 1,5, nu adăugând 50 de puncte procentuale. Valabilitatea procentului convenit se apreciază în raport cu dobânda legală în vigoare la data stabilirii sale.

Un exemplu concret

Exemplu: împrumutați 10.000 de lei pentru un an, cu restituirea integrală la scadență, fără rambursări intermediare și fără capitalizarea dobânzii. Dobânda legală remuneratorie se calculează astfel: 6,50% × 80% = 5,20% pe an. Plafonul dobânzii convenționale este, în consecință, 5,20% × 1,5 = 7,80% pe an. Dacă stabiliți în scris o dobândă de 7,80% pe an, dobânda pentru întregul an este de 10.000 × 7,80% = 780 de lei, iar suma totală de restituit la scadență este de 10.780 de lei. Majorarea permisă este de 2,60 puncte procentuale peste dobânda legală de 5,20%, nu de 50 de puncte procentuale. Exemplul privește exclusiv dobânda pentru folosirea banilor până la scadență, nu și dobânda penalizatoare pentru întârziere.

Depășirea plafonului nu conduce doar la eliminarea diferenței. Clauza este nulă, iar persoana care a împrumutat banii pierde inclusiv dreptul de a cere dobânda legală. Obligația de restituire a banilor împrumutați rămâne însă distinctă.

Nici denumirea de „comision” sau „recompensă” nu permite ocolirea limitei: avantajele cerute în schimbul folosirii banilor pot reprezenta juridic dobândă, indiferent cum sunt numite.

În esență, puteți împrumuta bani cu dobândă, dar caracterul ocazional, respectarea plafonului și consemnarea clară a înțelegerii sunt reperele esențiale.

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