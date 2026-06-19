Contractul cu PESA pentru noile trenuri CFR, deblocat parțial. Ministrul interimar al Transporturilor: „A pornit prost”

Discuțiile privind contractul de achiziție al trenurilor produse de compania poloneză PESA au avansat în ultimele săptămâni, iar situația a fost deblocată doar parțial, în condițiile în care statul român încearcă să rezolve problema mentenanței și a recepției ramelor deja livrate. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, spune că aproximativ 80% din contract este, în opinia sa, deblocat, însă mai există condiții esențiale care trebuie clarificate înainte ca trenurile să intre complet în exploatare.

În prezent, CFR Călători trebuie să confirme preluarea efectivă a ramelor, în timp ce Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) și producătorul PESA sunt implicate în discuții tehnice și juridice privind obligațiile de mentenanță și infrastructura necesară pentru întreținerea trenurilor.

Recepție făcută, dar fără clarificări complete privind mentenanța

Ministrul Transporturilor a explicat că șapte sau opt trenuri au fost deja recepționate, însă procesul nu este încheiat din punct de vedere contractual, deoarece există încă neclarități legate de capacitatea de mentenanță, una dintre obligațiile asumate de producător.

„În ceea ce priveşte trenurile PESA, s-au făcut paşi, în sensul că s-a deblocat situaţia între ARF şi PESA. Exista o obligaţie în contract de mentenanţă. Obligaţia de mentenanţă nu a fost demonstrată. La şapte sau opt trenuri li s-a făcut recepţia. Pe ce justificare eu nu văd, dar recepţia a fost făcută, şi statul român este într-o problemă, având în vedere că recepţia a fost făcută”, a declarat Radu Miruță.

Acesta a mai precizat că statul a decis să oprească temporar plățile asociate mentenanței, întrucât producătorul ar fi solicitat fonduri pentru centre de întreținere care nu au fost finalizate. Potrivit ministrului, aceste sume se ridică la aproximativ 35 de milioane de euro pentru fiecare dintre cele patru centre de mentenanță.

„Pentru a face nişte paşi, pur şi simplu i-am sancţionat oprindu-le banii asociaţi mentenanţei. Adică ei aveau obligaţie de a cheltui câte 35 de milioane pentru fiecare dintre cele patru centre de mentenanţă, bani pe care îi solicitaseră fără ca aceste centre să fie finalizate”, a adăugat el.

Discuții pentru cesionarea mentenanței și implicarea CFR Călători

O parte centrală a negocierilor actuale vizează modul în care va fi organizată mentenanța trenurilor după livrare, existând discuții între CFR Călători, ARF și PESA pentru o eventuală cesionare a acestor responsabilități.

„Acum este o cesionare a mentenanţei între CFR Călători, ARF şi PESA, care se discută în aceste zile, deci este un triunghi de relaţii între PESA şi ARF, după care între ARF, CFR Călători - sau operatorul privat - şi PESA”, a explicat Miruță.

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Ministrul susține că banii aferenți centrelor de mentenanță nu vor fi plătiți până când obligațiile contractuale nu sunt îndeplinite, dar a subliniat că procesul continuă în direcția deblocării situației.

Certificare europeană versus reglementări naționale

Un alt punct sensibil în negocieri îl reprezintă diferențele de interpretare privind certificarea capacității de mentenanță. PESA ar fi prezentat un certificat european care atestă această capacitate, însă în România mai există și Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR), implicată în procesul de validare.

„Există o discuţie de reglementare europeană în care producătorul PESA a venit cu un certificat pe care statul român pare că trebuie să-l ia în considerare… dar este o dezbatere juridică dacă ASFR mai are legitimitate să ceară ceva suplimentar unei instituţii europene ale cărei decizii trebuie respectate în toate ţările membre Uniunii Europene”, a spus ministrul.

El a insistat că România nu va plăti pentru servicii sau obligații neîndeplinite, chiar dacă procesul de negociere este complicat și implică mai multe instituții.

Contract de 2,77 miliarde lei și program extins de livrare

Contractul semnat în ianuarie 2024 vizează achiziția a 62 de rame electrice de scurt parcurs, cu o valoare totală de peste 2,77 miliarde lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene și bugetul de stat.

Primul tren electric regional PESA a ajuns în România în mai 2025, iar livrările sunt parte dintr-un program mai amplu de modernizare a transportului feroviar, care include și alte contracte semnate ulterior pentru rame interregionale.

În total, proiectele derulate cu PESA însumează zeci de unități electrice multiple, cu livrări etapizate până la finalul anului 2027 și servicii de mentenanță pe perioade de până la 15 ani.

Situație deblocată parțial: „80% din contract funcționează”

În ciuda disputelor privind mentenanța și plățile, ministrul Transporturilor consideră că proiectul a ieșit din blocajul inițial.

„A pornit prost acest contract, a fost blocat complet, s-a deblocat, în aprecierea mea, 80% din el. CFR Călători trebuie să dea bifa că preia aceste trenuri. Acum ARF poate să predea aceste trenuri”, a subliniat Radu Miruță.

În paralel, pe rețelele sociale, ministrul a criticat anterior situația în care trenurile noi ar fi rămas neutilizate, deși au fost livrate, în timp ce materialul rulant vechi continuă să fie folosit în exploatare.