Soluția temporară găsită de ministrul Transporturilor pentru ca cele 21 de trenuri noi care zac în Gara Obor să intre în circulaţie în câteva zile

Ministerul Transporturilor va propune, în următoarele şapte zile, producătorului PESA din Polonia o soluţie temporară pentru ca cele 21 de garnituri care sunt în Gara Obor să poată fi incluse în circulaţie, a anunţat, miercuri, 6 mai, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă.

”Am găsit săptămâna trecută 21 de trenuri noi, lăsate să se decoloreze în soare, în gara Obor, în loc să transporte călători în condiţii decente (…) astăzi am aşezat la masă toate părţile implicate: producătorul din Polonia, căruia Ministerul Transporturilor nu i-a cerut să producă nimic în România, reprezentanţii CFR, ARF şi cei care gestionează proiectul”, a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă.

Acesta anunţă că, în 7 zile, Ministerul Transporturilor va propune producătorului un act adiţional prin care să fie suspendate plăţile aferente obligaţiilor de mentenanţă rămase neîndeplinite.

”Să dăm drumul la trenuri. Ulterior, în alte 4 zile, compania producătoare va comunica în ce măsură acceptă acest compromis pentru deblocarea situaţiei”, a mai transmis Radu Miruuţă.

Ministrul interimar de la Transporturi apreciază că trebuie luate măsuri pentru a sancţioona situaţia apărută, dar nu blocând trenurile.

”Trebuie să mişcăm lucrurile, să penalizăm nerespectările de contract, să sancţionăm, dar nu să ţinem 21 de trenuri noi în soare, în timp ce oamenii circulă în trenuri vechi, ţinându-se de nas. Ştiu că v-aţi săturat să auziţi despre trenuri noi doar în comunicate şi promisiuni. E firesc să vrem un lucru simplu: să vedem trenurile circulând, nu dosarele plimbate între instituţii”, a mai declarat Miruţă.

„21 de rame zac la gard și așteaptă să fie vandalizate"

Problema a fost semnalată de Asociația Pro Infrastructură. Potrivit asociației, 17 rame de scurt parcurs și 4 de lung parcurs sunt imobilizate în Gara Obor, unde stau expuse riscului de a fi vandalizate. Motivul, spun reprezentanții API, este faptul că PESA nu a reușit să asigure halele de mentenanță prevăzute în contract, o condiție obligatorie pentru punerea trenurilor în circulație comercială.

Statul român va impune penalități de întârziere pentru trenurile PESA. 21 de unități noi-nouțe zac în Gara Obor

„De câteva luni, o situație demnă de piesele lui Eugen Ionescu se joacă pe tăcute în Gara Obor. În timp ce transportul feroviar plânge după material rulant modern și suferă cu vehicule vechi de 50-70 de ani, 17 rame PESA de scurt parcurs și încă 4 de lung parcurs sunt imobilizate "la gard" și așteaptă să fie vandalizate de "artiști" graffiti. Cum s-a ajuns aici? Polonezii de la PESA s-au trezit că pe lângă trenuri le mai trebuie și hale de mentenanță, așa cum prevede contractul pe care l-au semnat. Ele sunt necesare pentru întreținerea periodică a unităților care a fost prevăzută tocmai ca să evităm tragerea lor "la gard" după câțiva ani de exploatare din lipsă de piese după cum s-a mai întâmplat, de exemplu, cu multe din automotoarele Desiro”, arată Pro Infrastructură.

Pe de altă parte, asociația ridică ipoteza că PESA nu poate asigura mentenanța la prețul ofertat, acuzând totodată autoritățile că tergiversează punerea acestora în circulație.

Șeful ARF: „Penalitățile vor fi aplicate cu siguranță”

Contactat la sfârșitul lunii aprilie de „Adevărul”, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Claudiu Mureșan, a confirmat problemele cu care se confruntă producătorul polonez pentru asigurarea serviciilor de mentenanță.

„În ceea ce privește penalitățile, suntem în etapa în care am prelungit, prin act adițional, contractul pentru rama interregională. Pentru ramele regionale suntem în grafic cu livrările, însă acestea nu pot fi încă introduse în serviciul de transport de călători, deoarece nu sunt finalizate cele patru centre de mentenanță: două la București, unul la Cluj și unul la Iași. Din discuțiile purtate cu PESA, ni s-a transmis că se caută soluții pentru aceste centre. Există dificultăți inclusiv în identificarea unor locații potrivite pentru activitatea specifică. La Iași, situația este mai complicată, neexistând în prezent o soluție clară, motiv pentru care se analizează posibilitatea relocării centrului de mentenanță la Suceava. Până în acest moment nu am primit notificări scrise, discuțiile fiind încă în desfășurare. În schimb, pentru contractele care vizează livrările destinate Iașului și Clujului, penalitățile vor fi aplicate cu siguranță", declara Claudiu Mureșan.

Finanţarea celor 20 de rame electrice interregionale a fost asigurată prin Planul de Redresare şi Reziliență (PNRR), iar cele 9 unități electrice multiple sunt finanțate prin Fondul pentru Modernizare (FM).

Valoarea totală a contractului pentru achiziția a celor 29 de unități electrice multiple interregionale şi serviciile de mentenanță aferente acestora pentru o perioadă de 15 ani se ridică la un cost total de peste 1,6 miliarde lei, cu termen de livrare a primei rame în luna septembrie a anului 2025 şi furnizarea pachetului complet de 29 de rame până la finalul anului 2027.