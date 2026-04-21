Suma record pe care a plătit-o cel mai bogat om din Ucraina pentru un apartament de lux în Monaco

Rinat Akhmetov, considerat cel mai bogat om din Ucraina, a achiziționat prin holdingul său un apartament de lux pe cinci niveluri în Monaco pentru 471 de milioane de euro, într-o tranzacție care se numără printre cele mai mari vânzări de locuințe private consemnate vreodată.

Miliardarul a fost recent în România unde a mers la Arena Națională flancat de bodyguarzi, pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Lucescu.

Achiziție record

Proprietatea, cu 21 de camere, este situată pe malul mării, în districtul Mareterra, cea mai nouă și exclusivistă dezvoltare imobiliară din Principat. Proiectul, construit pe teren câștigat din mare și inaugurat de prințul Albert al II-lea în 2024, a atras deja investitori ultra-bogați din întreaga lume.

Apartamentul se află în clădirea emblematică „Le Renzo” și se întinde pe aproximativ 2.500 de metri pătrați, fără a include balcoanele și terasele cu vedere la Marea Mediterană. Locuința dispune de piscină privată, jacuzzi și cel puțin opt locuri de parcare.

Detaliile tranzacției reies din registrele imobiliare ale Principatului, precum și dintr-un set de e-mailuri și acte preliminare analizate de Bloomberg Businessweek.

System Capital Management (SCM), holdingul controlat de Akhmetov, a confirmat că a făcut o achiziție în cadrul dezvoltării Mareterra, însă a refuzat să ofere publicației Bloomberg informații despre proprietate sau despre preț.

Monaco este de ani buni cea mai scumpă piață imobiliară din lume, pe fondul suprafeței limitate și al statutului său de paradis fiscal. Dezvoltarea Mareterra a fost realizată pe parcursul a peste un deceniu, pe teren recuperat din mare, și include 114 vile, case de oraș și apartamente de lux, amplasate în jurul unor grădini, unui port și unei promenade publice.

Averea lui Rinat Akhmetov este estimată la peste 7 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index. Bogăția sa provine din SCM, cel mai mare conglomerat industrial din Ucraina, cu investiții în metalurgie, minerit, energie și imobiliare.

Magnatul ucrainean a mai fost asociat și cu alte achiziții imobiliare spectaculoase. În 2019, el ar fi cumpărat pentru 200 de milioane de euro celebra vilă istorică Les Cèdres de pe Coasta de Azur, iar în 2011 presa relata că a achiziționat și un penthouse în complexul londonez One Hyde Park, aflat vizavi de magazinul Harrods din Knightsbridge.

Ahmetov la București, rămas bun pentru Mircea Lucescu

Omul de de afaceri l-a numit pe Lucescu nu doar „un antrenor mare”, ci un „mentor și al doilea tată”, subliniind durerea pierderii unui prieten și partener de succes. Reamintim, relația celor doi s-a construit în perioada în care Lucescu a condus clubul de fotbal Șahtior Donețk (2004-1016), patronat de Ahmetov.

„Am venit să-mi iau rămas bun de la prietenul meu. E o tragedie. Am petrecut 12 ani împreună, am câștigat 22 de trofee, inclusiv Cupa UEFA. A fost prietenul meu și mă mândresc că mi-a fost prieten. Ar trebui să fiți mândri că l-ați avut pe Mircea Lucescu, un mare antrenor și un mare om”, a declarat Rinat Akhmetov.