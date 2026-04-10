search
Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Interviu Piața muncii, o nouă etapă: Nu dispar joburile, dar se schimbă radical competențele căutate. Cum ne pregătim pentru volatilitate

0
0
Publicat:

Disponibilizările anunțate recent în România de companii mari și productive, precum eMAG și Uzinele Dacia, dar și de giganți precum Oracle sau Amazon la nivel mondial ridică întrebări legate de felul în care va funcționa piața muncii în viitorul apropiat.

Într-un interviu pentru Adevărul, specialista HR Ioana Petrea explică nouă etapă, caracterizată de flexibilitate și competențe în continuă schimbare. De asemenea, oferă recomandări pentru angajații care vor să își gestioneze cariera în perioade marcate de incertitudine. ,,Este esențial să își mențină rețeaua profesională activă și să fie atenți la piață, chiar și atunci când nu își caută activ un job", spune aceasta. 

robotizare

,,Piața muncii intră într-o nouă etapă; nu dispare neapărat cererea de oameni, ci se schimbă tipul de competențe căutate"

Adevărul: Vedem tot mai multe disponibilizări în rândul unor companii mari, atât în România (eMAG, Uzinele Dacia), cât și la nivel mondial (giganții Oracle și Amazon). Credeți că este o corecție temporară sau începutul unui trend pe termen lung?

Ioana Petrea: Cred că este mai mult decât o corecție punctuală, dar nici nu vorbim despre o criză clasică, de tipul celor din trecut. Dacă ne uităm la companii precum eMAG sau Automobile Dacia, respectiv la giganți globali precum Oracle și Amazon, vedem un tipar comun: ajustări după o perioadă de creștere accelerată. În pandemie și imediat după, multe companii au supra-angajat, anticipând o creștere care nu s-a stabilizat la nivelul estimat. Acum asistăm la o recalibrare – companiile își optimizează costurile, își eficientizează operațiunile și devin mult mai prudente.

Pe termen scurt, putem vorbi de o corecție. Însă pe termen lung, este clar că piața muncii intră într-o nouă etapă, caracterizată de mai multă flexibilitate, dar și mai multă volatilitate. Nu vom mai vedea aceeași predictibilitate ca în anii anteriori. Aș spune că nu dispare neapărat cererea de oameni, ci se schimbă tipul de competențe căutate. Companiile vor continua să angajeze, dar vor fi mult mai selective și orientate spre eficiență și impact direct în business.

Care sunt principalele cauze din spatele concedierilor: financiare, legate de tehnologie și robotizare sau strategii interne?

Concedierile nu au o singură cauză, ci sunt rezultatul unei combinații de factori. Componenta financiară rămâne dominantă – presiunea pe costuri, scăderea consumului în anumite sectoare și nevoia de eficientizare determină companiile să își regândească structurile.

Pe de altă parte, tehnologia și automatizarea încep să aibă un impact din ce în ce mai vizibil, dar mai degrabă în zona de optimizare decât ca factor unic de concediere.

Nu în ultimul rând, vedem foarte des reorganizări interne: companiile își schimbă direcția strategică, renunță la linii de business​, la magazine fizice in schimbul celor online sau își mută focusul pe alte piețe. Aș spune că, în acest moment, strategia și eficiența sunt la fel de importante ca factorii economici.

Ioana Petrea, specialist HR
Ioana Petrea, specialist HR

,,Paradoxal, coexistă concedieri în unele zone și dificultăți majore de recrutare în altele"

⁠În ce măsură România urmează trendurile globale versus are probleme specifice?

România urmează, în mare parte, trendurile globale, dar cu un decalaj și cu anumite particularități. De exemplu, în IT sau BPO (n.r. servicii externalizate de business) vedem același tip de ajustări ca la nivel global, însă în România acestea sunt amplificate de presiunea costurilor și de competiția regională.

În același timp, avem și probleme specifice: deficit de forță de muncă în anumite domenii, dar și un mismatch între competențele candidaților și cerințele angajatorilor. Practic, coexistă paradoxal concedieri în unele zone și dificultăți majore de recrutare în altele.

Ce industrii sunt în pericol în acest moment? Atât la nivel global, cât - mai ales - în România?

La nivel global, cele mai expuse sunt industriile unde procesele pot fi standardizate și automatizate: suportul operațional, anumite roluri din IT, customer support sau chiar partea de middle management.

În România, aș adăuga retailul tradițional, unde presiunea pe costuri este foarte mare, și anumite segmente din producție, în special cele dependente de costuri mici ale forței de muncă. De asemenea, industria auto traversează o perioadă de transformare majoră, iar acest lucru se reflectă și în piața muncii, inclusiv local.

Ce domenii rămân active?

Vedem în continuare cerere constantă în domenii precum vânzările, în special B2B, unde companiile caută oameni care pot genera business. De asemenea, sănătatea, construcțiile, energia și zona de servicii specializate rămân active.

În IT, deși ritmul a scăzut față de anii anteriori, există în continuare cerere pentru roluri nișate, mai ales în cybersecurity, AI și data. Un alt domeniu foarte activ este cel al logisticii, susținut de dezvoltarea comerțului online.

,,Joburile care implică gândire critică, relaționare umană și adaptabilitate sunt mult mai protejate"

Cât de mult contribuie AI la aceste concedieri? Ce tipuri de joburi sunt cele mai expuse automatizării?

AI contribuie, dar nu este principalul vinovat în acest moment – este mai degrabă un accelerator al unor decizii care ​probabil oricum ar fi fost luate.

Cele mai expuse sunt joburile repetitive, bazate pe task-uri predictibile: data entry, suport clienți de nivel 1, roluri administrative​, copywriting sau anumite funcții din contabilitate​ primara.

În schimb, joburile care implică gândire critică, relaționare umană și adaptabilitate sunt mult mai protejate. Practic, nu dispare neapărat jobul, ci se schimbă competențele necesare pentru a-l face.

Cum ar trebui angajații să abordeze perioadele de incertitudine profesională?

Cred că cea mai importantă schimbare este de mindset - stabilitatea nu mai  vine dintr-un loc de muncă, ci din capacitatea de adaptare. Recomand oamenilor să investească constant în dezvoltarea lor, nu doar tehnic, ci și în competențe transferabile: comunicare, vânzare, gândire critică.

De asemenea, este esențial să își mențină rețeaua profesională activă și să fie atenți la piață, chiar și atunci când nu își caută activ un job. În perioade de incertitudine, diferența o fac viteza de reacție și deschiderea către schimbare.​

Să nu excludă ideea unei reconversii profesionale, chiar dacă asta poate însemna să o ia de la capăt într-o anumită industrie. Să apeleze la specialiști atunci când este nevoie să schimbe direcția în carieră, căci astfel pot identifica arii sau domenii, sau abilități profesionale pe care poate nici nu știau că le dețin.

Un consultant în carieră poate ghida spre exemplu, în cadrul unor ședințe de consiliere în carieră orice persoană care poate acum este debusolat din punct de vedere profesional. Se pot folosi diverse baterii de testare competențe profesionale și mulți oameni, din situații similare cu acestea, fie au ajuns să transforme pasiuni în locuri de muncă reale, fie au avut surpriza să descopere oportunități la care poate nici nu sperau cândva.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
