Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Casa Albă vrea concedieri masive la agenția care asigură securitatea aeroporturilor din SUA. Peste 9.400 de angajați vizați și reduceri de buget

Casa Albă plănuieşte să concedieze peste 9.400 de angajați și să reducă bugetul Transportation Security Administration (TSA), agenţia responsabilă de securitatea aeroporturilor din SUA, care are aproximativ 60.000 de angajați, potrivit documentelor bugetare citate de Reuters.

Casa Albă plănuieşte să concedieze peste 9.400 de angajați. FOTO: X
Casa Albă plănuieşte să concedieze peste 9.400 de angajați. FOTO: X

Măsurile fac parte din proiectul de buget pentru anul fiscal următor al Department of Homeland Security (DHS), instituția care coordonează TSA. Congresul american urmează să dezbată propunerea în această lună, în contextul negocierilor pentru adoptarea unui nou buget înainte de finalul anului fiscal, pe 30 septembrie. În același timp, o parte dintre legislatorii republicani susțin chiar privatizarea completă a agenției.

Planul prevede ca aeroporturile mai mici să utilizeze servicii de securitate private, în locul TSA, ca prim pas către privatizare. Potrivit propunerii anunțate de Donald Trump, această măsură ar duce la eliminarea a peste 4.500 de locuri de muncă. Alte aproximativ 4.800 de posturi ar urma să fie desființate prin măsuri de eficientizare, inclusiv eliminarea personalului de la sosiri și reducerea suprapunerilor de atribuții. În total, reducerile de personal ar genera economii de peste 500 de milioane de dolari.

Sindicatul American Federation of Government Employees, care reprezintă angajații TSA, se opune ferm privatizării, avertizând că aceasta ar putea afecta siguranța transportului aerian.

Propunerea ar reduce bugetul total al agenției, estimat la 7,8 miliarde de dolari, cu aproximativ 20%. Măsura vine după ce TSA a pierdut deja peste 1.600 de angajați în urma blocajelor bugetare din toamna trecută și din această primăvară. În prezent, aproximativ 50.000 de agenți de securitate din aeroporturile americane sunt angajați ai TSA.

Donald Trump a criticat în repetate rânduri activitatea agenției. În prima zi de mandat din 2025, acesta l-a demis pe fostul șef al TSA, David Pekoske, fără a nominaliza un înlocuitor până în prezent. Anterior, Casa Albă a acuzat instituția că nu a trecut audituri importante și că a implementat măsuri de securitate considerate intruzive.

În același timp, administrația anterioară a crescut dimensiunea agenției, pe fondul creșterii traficului aerian. TSA a verificat un număr record de 904 milioane de pasageri în 2024, cu 5% mai mult față de anul precedent. Problemele recente din aeroporturi au creat dificultăți operaționale pentru companii aeriene precum American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines și Southwest Airlines.

