Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
Eugen Tomac dezminte afirmațiile lui Kelemen Hunor: „Nu am fost niciodată interzis în Ucraina”

Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, a reacționat marți, după ce Kelemen Hunor, liderul UDMR , a afirmat că ambii ar fi fost interziși la un moment dat în Ucraina pentru pozițiile lor privind comunitatea românească.

Eugen Tomac este consilier onorific al președintelui Nicușor Dan. FOTO Daniel Ghiţă-Adevărul
Tomac a declarat pentru G4Media că nu a fost „niciodată interzis în Ucraina”, contrazicând direct afirmațiile lui Hunor.

Kelemen Hunor afirmase, tot marți, că, atât el, cât și Tomac ar fi fost declarați indezirabili în Ucraina pentru pozițiile lor pro-minorități:

Tomac e o personalitate politică cunoscută. Amândoi am fost interziși în Ucraina, la un moment dat, pentru că am susținut drepturile românilor din Ucraina. Dar drumul e lung, nu am început discuțiile. Să așteptăm prima nominalizare”.

Eugen Tomac a precizat, pentru sursa citată, că singura interdicție pe care a avut-o a fost în Rusia, impusă de regimul Putin ca urmare a criticilor sale la adresa politicii expansioniste a Moscovei.

Numele europarlamentarului Eugen Tomac, președintele PMP și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, rol care îi amplifică vizibilitatea, este vehiculat ca posibilă variantă de premier în negocierile pentru formarea viitorului guvern.

Afirmația lui Kelemen Hunor despre Tomac a fost făcută în cadrul unei discuții mai ample despre posibile formule de guvernare. Liderul UDMR a sugerat că nu au existat încă negocieri reale și că participarea Uniunii la un guvern monocolor este „puțin probabilă”.

În același timp, Hunor a avertizat că un guvern tehnocrat ar putea alimenta opoziția radicală, în special AUR, așa cum PSD a beneficiat în trecut de pe urma unui executiv fără susținere politică solidă.

