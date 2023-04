CNAIR lansează o nouă licitație pentru Centura Buftea. Când ar trebui să fie gata cei 5,7 km

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat, joi, o nouă licitaţie pentru construcţia Variantei Ocolitoare Buftea.

,,O nouă licitație pentru construcția Variantei Ocolitoare Buftea (județul Ilfov)! Pentru că orașul Buftea are nevoie de o Variantă Ocolitoare care să scoată traficul rutier de tranzit din localitate am reluat procedurile și am transmis astăzi spre validare la ANAP documentația pentru licitația necesară proiectării și construcției acestui obiectiv.”, a transmis directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, varianta ocolitoare Buftea va avea o lungime de 5,77 km și o durată contractuală de 34 luni (10 luni proiectare și 24 luni execuția lucrărilor).

Finanțarea obiectivului va fi asigurată prin Fonduri Europene nerambursabile, iar data limită pentru depunerea ofertelor și valoarea estimată vor fi anunțate în SICAP în momentul publicării anunțului de participare.

Directorul CNAIR mai arată că varianta ocolitoare va porni de la km 17+100 al DN 1A, cu orientarea nord, va ocoli pe partea de est complexul Avicola Buftea (zona propusă pentru construcția unor locuințe colective) și va continua pe culoarul natural care marginește canalul situat la est de localitatea Buftea, paralel cu DN 1A.

La km 0+580 traseul va traversa denivelat un drum colector a cărui lărgire la patru benzi este prevăzută în PUG, DJ 101 la km 2+785 și magistrala 300 a CFR, la km 4+600.

,,Varianta Ocolitoare Buftea va face joncțiunea cu DN 1A, la km 21+700, prin strada Metalurgiei.”, a precizat Cristian Pistol.

Centura Buftea

În decembrie 2021, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scrioşteanu anunţa că documentaţia privind licitaţia pentru execuţia variantei de ocolire a oraşului Buftea a fost încărcată în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice.

Valoarea proiectului este de 192,2 milioane de lei, fără TVA, preciza oficialul din Transporturi.

În mai 2022, Asocierea EM Prime Construct (lider de asociere) – OPR Asfalt – Obras Publicas Y Regadios a depus singura ofertă la licitația pentru proiectarea și execuția centurii orașului Buftea, șosea cu o lungime de aproximativ 6 kilometri.

„Până la termenul limită, a fost depusă o ofertă de către: Asocierea E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L. (lider de asociere) – OPR ASFALT S.R.L. – OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS S.A. (România – România – Spania). Valoarea estimată a contractului variază între 192.270.068,97 și 227.496.949,70 Lei, fără TVA. Durata de realizare a contractului este de 34 de luni din care, 10 luni perioada de proiectare și 24 luni perioada de execuție.“, anunţa atunci CNAIR.