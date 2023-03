Autostrada Ploiești-Buzău: Cum avansează lucrările pe șantierul lotului doi

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat noi imagini de pe șantierul lotului doi (Mizil - Pietroasele) al Autostrăzii Ploiești-Buzău.

În cadrul unei inspecții, directorul general al Companiei, Cristian Pistol, a cerut constructorului să crească mobilizarea și ritmul de execuție pe cei 28,35 km.

„Inspecție pe șantierul Autostrăzii Ploiești-Buzău, lotul Mizil-Pietroasele. Am verificat pe șantier lucrările de pe autostrada Ploiești-Buzău, lotul Mizil-Pietroasele în lungime de 28,35 km. Am cerut constructorului să crească mobilizarea și ritmul de execuție. Voi monitoriza atent evoluția lucrărilor și transmit antreprenorului că are în CNAIR un partener onest. Consider că asocierea româno-bulgară are un potențial ridicat și poate recupera întârzierile de până acum" a declarat Directorul General al CNAIR.

Lotul II al Autostrăzii Ploiești-Buzău:

- Antreprenor: Asocierea SC Coni SRL – Trace Group Hold PLC;

- Lungime: 28,25 km.;

- În data de 07.06.2022 s-a semnat contractul de execuție lucrări;

- În data de 12.08.2022 au început lucrările de execuție;

- Durată contract: 20 de luni;

- Perioada de garanție a lucrărilor este de 10 ani;

- Valoarea contractului: 1.249.992.665 de lei fără TVA;

- Sursă de finanțare: PNRR.

În urmă cu câteva săptămâni, Cătălin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu, a prezentat concluziile în urma vizitei pe trei șantiere din Autostrada Moldovei (A7). Astfel, pe lotul 1 Dumbrava - Mizil acesta preciza că se așteapta la un progres dublu sau chiar triplu până la sfârșitul lunii martie. Pe lotul 2 Mizil - Pietroasele spunea că au fost mai puține utilaje în șantier față de câte au fost declarate, iar pe lotul Buzău - Vadu Pașii, UMB este cel mai organizat constructor, lucrând și noaptea.

Secţiunea Ploiești - Buzău din Autostrada A7 este împărţită astfel:

- Lotul 1, Ploiești (Dumbrava)-Mizil

- Lotul 2, Mizil-Pietroasele

- Lotul 3 Pietroasele - Buzău

Lucrările de construcție pe Lotul 1 al Autostrăzii Ploieşti – Buzău au demarat în luna august 2022.

„Din 22 august începe construcţia pe Lotul 1 al autostrăzii Ploieşti – Buzău! CNAIR a dat astăzi Ordinul de începere a lucrărilor pe lotul Dumbrava – Mizil, cu o lungime de 21 de km. Asocierea de constructori români şi italieni are la dispoziţie 20 de luni pentru finalizarea lucrărilor care includ 14 poduri şi un pasaj cu lungimea de 550 m. Contractul are o valoare de 1,46 de miliarde de lei (fără TVA) şi este finanţat prin PNRR. Autostrada Ploieşti-Buzău este prima secţiune a Autostrăzii care va asigura legătura dintre Muntenia şi Moldova (A7)”, a scris ministrul Transporturilor pe pagina da Facebook în data de 9 august.

Pe 20 iulie, ministrul Transporturilor anunţa că s-a emis ordinul de începere pentru construirea a 28,35 de kilometri din Autostrada A7, pe lotul Mizil – Pietroasele, din tronsonul Ploieşti – Buzău. Lucrările urmau să înceapă pe 11 august 2022.

Asocierea româno – bulgară SC CONI SRL – TRACE GROUP are la dispoziţie 20 de luni şi peste 1,24 miliarde de lei (fără TVA) pentru a construi acest lot, care include 20 de poduri, a anunţat atunci Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.