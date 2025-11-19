Cine va plăti impozite mai mari pentru mașini din 2026: care este formula de calcul

Din 2026, mașinile vor fi impozitate atât în funcție de capacitatea motorului, cât și în funcție de cât poluează.

Potrivit Digi24, în urma schimbărilor mașinile vechi și poluante vor fi impozitate în plus. Mașinile noi, cu normă de poluare bună (de exemplu Euro 6), ar putea plăti un impozit mai mic, iar mașinile mai poluante vor fi taxate mai mult.

Formula de calcul va crește practic gradual impozitul, ca o fracție de 200cm³ și va avea mai multe praguri, la 1600, la 2000, la 2600 și la 3.000cm³.

Spre exemplu, dacă deținem o mașină cu o capacitate cilindrică de 1.600cm³ cu o normă de poluare Euro 3, vom plăti 240 lei, în timp ce pentru Euro 6 se va plăti 200 lei, începând cu 2026.

Există deja o majorare față de anul acesta, când impozitul a fost de aproximativ 100 lei.

În cazul motoarelor mai mari, cum ar fi un motor de peste 2.000cm³, anul acesta, spre exemplu, pentru Euro 6 s-a plătit, la fel ca și pentru Euro 3, aproximativ 1.000 lei. Ei bine, din 2026, pentru o normă de poluare Euro șase se va plăti chiar mai puțin, aproximativ 850 lei.

Pentru mașinile electrice s-a votat o taxă unică de 40 lei.

În România, din cele aproximativ 9 milioane de mașini înmatriculate aproape 3 milioane au de poluare Euro 4 și o vechime de până la 19 ani.