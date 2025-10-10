Topul celor mai valoroase tranzacții de afaceri. Ce au mai cumpărat sau vândut românii

Piața de fuziuni și achiziții (M&A) din România a înregistrat 216 de tranzacții în primele nouă luni (9M) ale anului 2025, marcând o creștere de 8,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (199 de tranzacții).

Valoarea estimată a activității de M&A din România s-a situat la 5,4 miliarde USD, reflectând o scădere modestă de 1,9% față de 5,5 miliarde USD în primele 9 luni din 2024. Cu toate acestea, valoarea tranzacțiilor comunicate a înregistrat o creștere semnificativă, avansând cu 22,7% până la 3,2 miliarde USD, impulsionată de achiziția Reginei Maria de către Mehiläinen, susținută de CVC, pentru 1,4 miliarde USD.

Această traiectorie a valorii tranzacțiilor comunicate din România este în linie cu dinamica regională, întrucât valoarea tranzacțiilor M&A din Europa a crescut cu aproximativ 11% în primele 9 luni ale anului 2025, în timp ce valorile globale au înregistrat o creștere notabilă de 33%, se arată în analiza realizată de EY.

Spre deosebire de piața de M&A din România, numărul tranzacțiilor a scăzut cu 7% atât la nivel global, cât și în Europa în această perioadă. Trimestrul al treilea a marcat cel mai puternic avânt al activității globale de M&A din 2025, susținut de mega-tranzacții de peste 10 miliarde USD și de accentul tot mai pronunțat pe repoziționarea strategică. Această schimbare are loc pe fondul îmbunătățirii condițiilor de finanțare, al activității dinamice de IPO-uri și al încrederii susținute a investitorilor.

În acest context, activitatea de M&A din România și-a continuat parcursul ascendent, beneficiind atât de trenduri favorabile la nivel regional, cât și de fundamentele solide ale economiei locale.

Trimestrul al treilea din 2025 a consemnat o singură tranzacție care a depășit 100 milioane USD, spre deosebire de patru tranzacții în T3 2024, potrivit analizei realizate de EY. Cele mai mari două tranzacții din T3 2025 au fost ambele outbound, o schimbare care are loc pentru prima dată din 2018, întrucât astfel de tranzacții sunt de obicei inbound.

Cea mai mare tranzacție, încheiată de frații Pavăl, proprietarii Dedeman

Cea mai mare tranzacție a trimestrului a fost achiziția Praktiker Hellas, un cunoscut retailer grec de bricolaj și produse pentru casă, de către Paval Holding, pentru 151 milioane USD, de la Fairfax Financial Holdings Limited, grupul canadian de investiții și asigurări. Această tranzacție vine în continuarea altor achiziții, precum Waldhaus Flims Wellness Resort din Elveția (78 milioane USD, 2024) și Grand Hotel Gardone din Italia (2023).

A doua cea mai mare tranzacție din T3 2025 a fost achiziția de către Premier Energy a 51% dintr-un portofoliu de parcuri eoliene de 158 MW din Ungaria, de la Iberdrola (Spania), pentru 77 milioane USD. Portofoliul cuprinde 79 de turbine Gamesa cu o producție anuală de aproximativ 300.000 MWh.

Pe locul al treilea s-a situat vânzarea anunțată a Napolact, împreună cu două unități locale de producție, de către FrieslandCampina către cea mai mare companie agroalimentară din Ungaria, Bonafarm, pentru 76 milioane USD.

În această perioadă, OX2 a vândut un parc eolian onshore de 96 MW din estul României către HELLENiQ Renewables, o subsidiară deținută integral de HELLENiQ ENERGY Holdings. Proiectul este susținut de un contract de tip virtual power purchase agreement (vPPA) pe 12 ani, semnat cu grupul internațional Ahold Delhaize, acoperind peste 50% din producția estimată de energie electrică. Parcul eolian ready-to-build include 15 turbine Vestas de 6,4 MW fiecare.

În ceea ce privește dinamica investitorilor, jucătorii strategici au continuat să domine piața românească de M&A în primele 9 luni ale anului 2025, reprezentând 86% din volumul tranzacțiilor. Investitorii financiari și-au crescut activitatea cu aproape 80% comparativ cu aceeși perioadă din 2024, cu peste o treime dintre tranzacții implicând achiziții multi-country.

Imobiliarele, ospitalitatea și construcțiile, cele mai active sectoare

Cele mai active sectoare după volumul tranzacțiilor din primele nouă luni ale anului au fost Imobiliare, Ospitalitate & Construcții (45 de tranzacții) – tradițional un sector de top, Tehnologie, Media & Telecomunicații și Sănătate & Științe ale Vieții (32 de tranzacții fiecare), urmate de Energie & Utilități (31) și de Producție Avansată & Mobilitate și Produse de Consum & Retail (27 fiecare). Notabil, sectorul Sănătate & Științe ale Vieții a înregistrat o dinamică puternică, cu un volum în creștere cu 60% față de anul anterior, impulsionat de activitatea sporită în achizițiile de clinici veterinare.

În ceea ce privește țara de origine, Statele Unite au condus cu 15 tranzacții, urmate îndeaproape de Marea Britanie cu 14 tranzacții. SUA și-au menținut poziția istorică de lider, în timp ce Marea Britanie a continuat dinamica începută în prima parte a anului. Polonia s-a clasat pe locul următor cu 10 tranzacții, urmată de Germania și Franța cu câte 7 tranzacții fiecare.