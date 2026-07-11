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Frână bruscă pe piața muncii din România. Salariul mediu scade în aproape o treime din țară. Expert: „Realitatea de acum este brutală”

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Un expert în finanțe avertizează că majorările salariale au frânat puternic în România, iar în 12 județe salariul mediu net a scăzut față de anul trecut.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

„Datele proaspete de la INS (pe luna aprilie 2026) arată o frână bruscă a economiei care se vede direct pe fluturașii de salariu. Dacă anul trecut vorbeam despre creșteri generalizate, realitatea de acum este brutală: 12 județe au închis luna pe MINUS nominal față de 2025.

Cele mai mari scăderi ale salariului mediu net sunt în Bacău (-4%), Giurgiu și Constanța. Companiile au început să taie din bonusuri și beneficii ca să supraviețuiască”, arată Andrei Vișan, expert în educație financiară.

Acesta adaugă că salariul mediu pe economie a crescut cu doar 3.5% (ajungând la 5.843 lei).

„La o inflație reală de peste 10%, asta înseamnă de fapt o scădere serioasă a puterii de cumpărare. Un singur județ din România a spart gheața cu o creștere de peste 10%: Sibiu. Alături de Galați și Timiș, Sibiul rămâne un hub de rezistență economică.

Bucureștiul rămâne o altă planetă: salariul mediu a trecut de 7.630 lei net. Prăpastia dintre Capitală și cele mai slab plătite județe depășește 3.400 lei/lună (o diferență de peste 80%)”, explică Andrei Vișan.

„Aproximativ 75% dintre angajați câștigă sub salariul mediu oficial”

Cu toate acestea, arată Vișan, „adevărul care doare” este că „mirajul «salariului mediu» minte 3 sferturi din țară”.

„Aproximativ 75% dintre angajații din România câștigă SUB salariul mediu oficial. Doar un sfert (25%) reușesc să treacă de această bornă, restul fiind blocați în zona salariilor mici. Ce înseamnă asta pentru tine?

• Dacă salariul tău nu a crescut cu peste 10% în ultimele 12 luni, din punct de vedere financiar ai făcut un pas în spate.

• Nu te baza pe majorări de la stat sau pe mila angajatorului. Creșterea veniturilor este o responsabilitate 100% personală (recalificare, proiecte secundare, freelancing).

• Pensiile viitoare vor fi direct afectate de aceste cifre. Când 75% din țară câștigă sub medie, singura ta plasă de siguranță reală rămâne educația financiară și investițiile constante pe bursă (ETF-uri) ca să îți construiești un venit pasiv”, mai explică expertul în finanțe.

Evoluția salariilor indică faptul că județele cu cele mai mari venituri nu mai sunt neapărat și cele în care salariile cresc cel mai rapid. În timp ce Bucureștiul și Clujul pornesc de la un nivel salarial deja ridicat, alte județe recuperează diferența prin ritmuri de creștere mai accelerate.

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