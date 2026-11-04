Cifre care te iau cu frig. 50 de milioane de europeni nu își permit să încălzească locuințele în această iarnă. Probleme și în România

Aproape 50 de milioane de europeni nu își permit să își încălzească locuințele în condiții adecvate. Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană au discutat mai multe soluții, dar au încheiat reuniunea din 29 octombrie fără un acord.

Conductă de gaze Foto: Profimedia

Situația este complicată de rezervele de gaze mai mici decât în anii precedenți și de perturbarea transporturilor energetice prin Strâmtoarea Ormuz, transmite Euronews. Comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, a avertizat că numărul persoanelor care nu își pot încălzi corespunzător casele ar putea crește.

Depozitele de gaze ale Europei, la cel mai redus nivel din ultimii 15 ani, scrie Mediafax.

La 20 octombrie, depozitele de gaze ale Uniunii Europene erau umplute în proporție de 74%, potrivit Euronews, cel mai scăzut nivel pentru această perioadă din 2011. Bruxellesul susține că nu există un pericol imediat de întrerupere a aprovizionării, dar recunoaște că o iarnă geroasă ar putea pune presiune suplimentară asupra rezervelor. Războiul din Iran și închiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre principalele rute mondiale pentru transportul petrolului și gazelor, au agravat situația.

Prețul petrolului Brent a urcat la aproximativ 110 dolari pe baril, iar gazele naturale s-au scumpit cu 140% de la începutul conflictului, depășind pragul de 100 de euro pe megawatt-oră pentru prima dată din 2022. Scumpirile se pot transmite și către facturile la electricitate, deoarece centralele pe gaze continuă să influențeze prețul energiei în multe state europene.

Ce soluții discută UE pentru reducerea facturilor

La reuniunea din Luxemburg, din 29 octombrie, miniștrii au analizat posibilitatea reducerii voluntare a consumului de gaze și relaxarea țintei de umplere a depozitelor, de la 90% la 80%. O țintă mai redusă ar putea limita achizițiile masive de gaze înaintea iernii, care contribuie la creșterea prețurilor.

Au fost discutate și importuri suplimentare de gaze naturale lichefiate, achiziții comune între state și măsuri pentru diminuarea costurilor electricității. Un alt obiectiv privește instalarea contoarelor inteligente în jumătate dintre gospodăriile europene până în 2030, astfel încât consumatorii să își poată controla mai bine cheltuielile.

Niciuna dintre aceste propuneri nu a primit însă, la reuniune, un acord care să stabilească noi obligații concrete. Statele membre au opinii diferite privind achizițiile comune și taxarea energiei. Un compromis privind tarifele de rețea nu este așteptat înainte de decembrie.

România, printre țările în care dificultățile de încălzire s-au accentuat

Problema afectează și România. Potrivit datelor Eurostat, 11,9% dintre români nu își permiteau să își mențină locuințele suficient de calde în 2025, față de 10,8% în anul precedent. România a avut cea mai mare creștere a acestui indicator dintre statele Uniunii Europene, în timp ce media europeană a coborât la 8,8%.

Pentru gospodăriile vulnerabile, eventualele ajutoare suplimentare vor depinde de deciziile guvernelor naționale și de fondurile disponibile. Comisia Europeană susține că Uniunea este mai bine pregătită decât la începutul crizei energetice din 2022, datorită diversificării furnizorilor și reducerii consumului de gaze. Discuțiile privind măsurile comune de reducere a costurilor vor continua în decembrie.