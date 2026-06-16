Cel mai modern pod peste Prut riscă să rămână „muzeu” timp de 2 ani. Podul Unirii va fi finalizat în toamnă, dar fără acces

Podul Unirii ar putea fi finalizat în toamnă, însă circulația nu va fi posibilă imediat, deoarece lipsesc încă drumul de legătură și punctul de control de frontieră. Aceste lucrări sunt încă în proces de autorizare și ar putea dura aproximativ 18 luni, cu finalizare estimată în 2028.

„Configuraţia PCTF a fost actualizată ca urmare a modificărilor solicitate de reprezentanții Autorității Vamale Române și ai Poliției de Frontieră. În acest sens, necesitatea integrării acestor solicitări a determinat reconfigurarea Punctului de Control pentru Trecerea Frontierei (PCTF) față de soluția prevăzută în documentația Studiului de Fezabilitate (SF)”, a transmis Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru Ziarul de Iași.

Potrivit sursei citate, din acest motiv, construirea celor două componente ale proiectului nu s-a putut face simultan.

Dacă lucrările la pod sunt deja în desfăşurare, pentru drumul de legătură și Punctul de Control pentru Trecerea Frontierei este în curs de obținere autorizația de construire, menționează responsabilii ministerului. În ceea ce privește finalizarea acestei părți de investiție, durata șantierului a fost estimată la 18 luni de la data începerii lucrărilor.

„Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin CNAIR SA, va realiza infrastructura aferentă complexului vamal, respectiv drumurile, porțile de acces, clădirile, halele și utilitățile de bază. Ulterior, Autoritatea Vamală Română și Poliția de Frontieră vor asigura dotarea clădirilor cu toate echipamentele și elementele necesare pentru funcționarea acestora”, se mai arată în răspunsul primit de la minister.

Astfel, în cazul în care amenajarea complexului de pe graniță va începe la toamnă, lucrările se vor încheia în primăvara anului 2028.

Apoi, dotarea birourilor și halelor cu mobilier, respectiv echipament va mai dura cu siguranță câteva luni, ceea ce înseamnă că în vara 2028 am putea să trecem Prutul pe acolo.

Întreg proiectul costă 151,69 milioane de lei (fără TVA) și include, pe lângă construirea perechii de poduri (câte unul cu două benzi pe fiecare sens de circulație), realizarea drumului de legătură și a punctului de control pentru trecerea frontierei.

Ce se întâmplă cu autostrada

În ceea ce privește autostrada A8, va mai dura până când sectorul Iași (DN 24) – Podul Unirii – Ungheni (R. Moldova) va fi gata. Pe cei 15,5 km de autostradă, sunt prevăzute lucrări de artă ample, inclusiv două tunele, 14 poduri și pasaje, dar și un nod pentru breteaua care va deservi Spitalul Regional și Aeroportul Iași.

Proiectul are o durată totală de 46 de luni, din care 10 luni sunt dedicate proiectării tehnice, iar 36 de luni, execuției lucrărilor.

Prin urmare, dacă contractul va demara la toamnă și nu va fi prelungit sau întârziat, autostrada va fi gata la doi ani după terminarea podului peste Prut și a complexului Vamă-Poliție de Frontieră.