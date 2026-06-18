În ce stadiu este Autostrada Brașov – Făgăraș. Șoseaua va avea 49,3 km și 3 noduri rutiere pe traseu

Joi, 18 iunie, a fost emis Acordul de Mediu pentru Autostrada Brașov – Făgăraș, un proiect de infrastructură rutieră care va avea o lungime de 49,3 kilometri și va asigura o legătură rapidă între cele două municipii din județul Brașov, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Traseul autostrăzii va include trei noduri rutiere, amplasate la Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia.

„A fost emis astăzi Acordul de Mediu pentru Autostrada Brașov – Făgăraș”, a transmis Cristian Pistol pe Facebook.

Zeci de poduri, pasaje și viaducte pe traseu

Proiectul prevede construirea a 49 de poduri, pasaje și viaducte de-a lungul celor aproape 50 de kilometri ai autostrăzii, conform datelor prezentate de directorul CNAIR.

În plus, infrastructura va include un spațiu de servicii de tip S3, o parcare de scurtă durată și un Centru de Întreținere și Coordonare.

Un element important al proiectului îl reprezintă realizarea a trei structuri de tip „cut and cover” (galerii acoperite), cu o lungime totală de aproximativ 800 de metri. Acestea vor avea și rol de ecoducte, facilitând traversarea în siguranță a faunei sălbatice.

→ Imaginea 1/4: Autostrada Brașov – Făgăraș, un proiect major de infrastructură rutieră. FOTO Facebook/Cristian Pistol

Urmează etapele de avizare

După obținerea Acordului de Mediu, documentația aferentă Studiului de Fezabilitate va fi transmisă Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru analiză și avizare în cadrul Consiliului Tehnico-Economic.

Ulterior, proiectul va intra în etapa de avizare în Consiliul Interministerial, urmând apoi procedurile necesare pentru adoptarea unei Hotărâri de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici.