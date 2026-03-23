Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Primul strat de asfalt pe tronsonul Chiribiș–Biharia. Mobilizare masivă pe Autostrada Transilvania: sute de muncitori și utilaje accelerează lucrările

Lucrările pe tronsonul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania înaintează într-un ritm susținut, stadiul fizic al execuției ajungând la aproximativ 35% la doar 8 luni de la startul efectiv al șantierului, pe cei aproximativ 28,5 kilometri.

Șantierul Autostrăzii Transilvania FOTO: captura video

Proiectul avansează accelerat în urma colaborării dintre noua companie de drumuri CNIR și constructorul român. După perioada de iarnă, în care activitatea a fost limitată, lucrările au fost reluate în forță, iar mobilizarea din teren este una consistentă, cu peste 400 de muncitori și circa 250 de utilaje, potrivit presei locale.

În prezent, se lucrează intens la terasamente, poduri, coloane de beton în zonele mlăștinoase, taluzări și montarea grinzilor. În paralel, continuă armarea și betonarea plăcilor la structurile de artă. Potrivit datelor din șantier, au fost realizați deja peste 1 milion de metri cubi de umplutură, adică mai mult de jumătate din volumul total necesar.

Grinzile au fost montate pe primele 8 structuri, urmând ca în luna aprilie să fie instalate pe alte 6 pasaje. De asemenea, pe anumite porțiuni ale traseului a fost deja turnat primul strat de asfalt, pe aproximativ 2,5 kilometri.

În perioada următoare, constructorul va relua așternerea balastului stabilizat, iar echipa de asfaltare urmează să intre în flux complet, cu un ritm estimat între 2.000 și 3.000 de tone de mixtură asfaltică pe zi.

Secretarul de stat Horațiu Cosma a declarat că evoluția lucrărilor este una foarte bună și că există premisele finalizării înainte de termenul contractual. „La doar 8 luni de la startul lucrărilor, progresul în teren a ajuns deja la 35% pe cei aproximativ 28,5 km. Proiectul avansează accelerat în primul rând datorită unei colaborări profesioniste între noua companie de drumuri CNIR și constructorul român”, a transmis oficialul.

Acesta a precizat că mobilizarea din șantier a rămas ridicată și după reluarea lucrărilor în sezonul cald: „După perioada de iarnă, în care activitatea a fost limitată, lucrările au fost reluate în forță pe șantier. Se avansează cu peste 400 de muncitori și circa 250 de utilaje”.

Referitor la stadiul lucrărilor, Cosma a mai explicat că „se lucrează intens la terasamente, poduri, coloane de beton în zonele mlăștinoase, taluzări sau montarea grinzilor. În același timp, continuă armarea și betonarea plăcilor la poduri. Peste 1 milion de metri cubi de umplutură au fost deja realizați – mai mult de jumătate din total, iar grinzile au fost deja montate pe primele 8 structuri, urmând în aprilie să fie montate pe următoarele 6. Avem deja primul strat de asfalt pe circa 2,5 km”.

În ceea ce privește etapele următoare, oficialul a precizat că „începând de săptămâna viitoare, constructorul reia și activitatea de așternere a balastului stabilizat, iar în următoarea săptămână intră <în pâine> și echipa de asfalt, cu un flux estimat la 2.000–3.000 de tone așternute pe zi”.

Acesta s-a declarat optimist cu privire la evoluția șantierului, afirmând că în perioada următoare va fi vizibil un progres semnificativ: „Constructorul român promite ca, la următoarea vizită – spre finalul primăverii – vom vedea mult mai mult <negru> pe șantier. Iar obiectivul nostru este unul extrem de ambițios: să le oferim românilor o surpriză plăcută și să deschidem acest tronson înainte de termenul contractual”.

Pe celălalt tronson din județul Bihor al Autostrăzii Transilvania, Suplacu de Barcău – Chiribiș, lucrările au depășit 65% din stadiul de execuție.

Proiectul este realizat de Erbașu Construcții, unde se execută în prezent lucrări complexe de infrastructură, inclusiv piloți forați, ziduri de sprijin, podețe, armări și turnări de beton, precum și intervenții hidrotehnice și relocări de rețele din zona câmpului petrolier Suplacu de Barcău.

De asemenea, se lucrează la viitorul centru de întreținere și coordonare al autostrăzii, proiectul fiind estimat pentru finalizare în perioada următoare.

