Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
Ce produse s-au scumpit cel mai mult în martie. Inflația a ajuns aproape de 10%

Pâinea, laptele, ouăle, carnea și alte alimente de bază s-au scumpit în martie, în ciuda plafonării adaosului comercial, inflația ajungând din nou la aproape 10%, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

Coș roșu de cumpărături plin cu alimente de bază
Pâinea, laptele, ouăle, carnea și alte alimente de bază s-au scumpit în martie.

În luna martie 2026, rata anuală a inflației revine la 9,9%, a transmis marți Institutul Național de Statistică.

În martie 2026 rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 9,87%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se la servicii, 11,05%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 10,89%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,67%. Rata trimestrială a inflaţiei în primul trimestru din 2026 faţă de trimestrul similar din 2025 a fost de 9,6%.

Analizând principalele categorii de consum, se observă că serviciile au înregistrat cele mai mari creșteri, cu peste 11% față de anul trecut, urmate de mărfurile nealimentare, cu aproape 11%, și de alimente, care s-au scumpit cu aproximativ 7,7%. În primele trei luni ale anului, ritmul mediu lunar al inflației a fost de circa 0,7%, ceea ce indică o creștere constantă a prețurilor.

În cazul alimentelor, scumpirile sunt vizibile în special la produse de bază. Pâinea s-a scumpit cu aproape 10% față de anul trecut, fructele cu peste 11%, iar ouăle cu peste 14%. Cafeaua a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri, depășind 23%, în timp ce carnea, laptele și produsele lactate au avut, la rândul lor, creșteri de preț de peste 6–8%. Legumele au avut evoluții mixte, cu creșteri lunare mai accentuate, dar variații anuale diferite în funcție de produs.

Zahărul s-a scumpit cu 11%, laptele cu 9,69%, carnea de pasăre cu aproape 8%, uleiul cu peste 7% și brânza cu peste 6%.

La produsele nealimentare, combustibilii s-au scumpit semnificativ, cu aproape 13% față de anul trecut, influențând indirect și alte prețuri din economie. De asemenea, detergenții, articolele de igienă, îmbrăcămintea și încălțămintea au înregistrat creșteri constante. În schimb, energia electrică a avut o evoluție aparte, cu o creștere anuală foarte mare, de peste 50%, pe fondul modificării schemelor de sprijin.

Serviciile continuă să fie categoria cu cele mai puternice scumpiri

Costurile pentru apă, canal și salubritate au crescut cu peste 15%, iar serviciile medicale, de reparații, restaurantele și alte servicii pentru populație au înregistrat majorări de peste 11–12%. Chiriile și transportul au avut, de asemenea, creșteri semnificative, contribuind la creșterea costului vieții.

Biletele de tren s-au scumpit cu peste 24%, iar transportul aerian s-a ieftinit cu peste 7%.

În ansamblu, datele arată că inflația rămâne ridicată și afectează toate categoriile importante de cheltuieli – alimente, produse nealimentare și servicii. Chiar dacă ritmul lunar nu este foarte mare, acumularea acestor creșteri face ca nivelul general al prețurilor să fie mult mai ridicat decât în urmă cu un an, ceea ce reduce puterea de cumpărare și face ca traiul de zi cu zi să devină tot mai costisitor pentru populație.

Măsura de plafonare a adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază a fost instituită în iulie 2023, prin OUG 67/2023, pentru o perioadă de 90 de zile. Ulterior, termenul a fost prelungit succesiv prin mai multe ordonanţe de urgenţă, ultima dintre ele fiind valabilă până la 30 iunie 2026.

