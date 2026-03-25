Percepția economică a românilor se deteriorează: 61% spun că duc mai greu, iar temerile privind inflația și locurile de muncă cresc

Situația economică percepută de români continuă să se deterioreze, arată cel mai recent sondaj realizat de IRSOP, citat de știrileprotv.ro. Cel puțin 61% dintre români consideră că se descurcă mai greu față de anul trecut, procent similar cu cel raportat în luna februarie. Fenomenul reflectă tensiunile generate de creșterea prețurilor, deprecierea monedei naționale și incertitudinile legate de piața muncii.

Pe termen scurt, există totuși semne de ușoară redresare. 25% dintre respondenți cred că traiul în România va fi mai bun în următorul an, față de 19% în februarie, iar 38% se așteaptă ca veniturile lor să crească în următoarele 12 luni, comparativ cu 32% anterior. Acest optimism moderat arată că românii încă speră într-o stabilizare economică pe termen imediat, chiar dacă situația curentă le ridică dificultăți.

Pe termen lung, însă, perspectiva este mai puțin optimistă: procentul celor care cred că viața va fi mai bună peste cinci ani a scăzut de la 41% la 37%, semnalând o diminuare a încrederii în evoluția economică a țării pe termen mediu și lung.

Inflația și creșterea prețurilor – o teamă persistentă

Așteptările inflaționiste rămân ridicate: 75% dintre români anticipează că prețurile vor continua să crească. Autorii sondajului atrag atenția că această teamă se autoîntreține, deoarece pe măsură ce prețurile cresc mai rapid, oamenii cer măriri salariale, fără ca productivitatea să crească proporțional, ceea ce poate alimenta și mai mult inflația.

Deprecierea monedei și dobânzile în creștere sunt alte aspecte care afectează percepția publicului. 64% dintre români se așteaptă ca leul să se deprecieze în următoarele 12 luni, iar 69% estimează că dobânzile vor crește, ceea ce face mai dificil accesul la credite și scumpirea produselor și serviciilor finanțate prin împrumuturi.

Piața muncii – cel mai îngrijorător semnal

Cea mai mare îngrijorare pentru români rămâne piața muncii. Procentul angajaților care se tem că ar putea pierde locul de muncă a crescut la 29%, față de 25% în februarie. Mai grav este faptul că dintre cei care se află în această situație, 86% consideră că găsirea unui loc de muncă alternativ este dificilă în localitatea lor, comparativ cu 75% luna trecută. Acest salt semnificativ într-o singură lună evidențiază o creștere a nesiguranței în rândul angajaților și o percepție accentuată a instabilității economice.

Criza de accesibilitate și impactul asupra consumului

În ceea ce privește consumul, românii rămân precauți. Intenția de a achiziționa bunuri scumpe, locuințe, terenuri sau afaceri este redusă, semnalând că o parte semnificativă a populației nu își permite astfel de investiții. IRSOP descrie acest fenomen drept o „criză de accesibilitate”, cauzată în principal de inflația ridicată și fără un final previzibil, care afectează treptat avuția privată și capacitatea oamenilor de a face economii sau investiții pe termen lung.

Context economic și avertismente

România se confruntă cu o inflație persistent ridicată, care afectează puterea de cumpărare a populației. În plus, incertitudinile legate de evoluția pieței muncii, creșterea dobânzilor și deprecierea monedei naționale sporesc îngrijorarea românilor. Experții avertizează că, dacă această tendință se menține, impactul asupra economiei va fi resimțit nu doar la nivel individual, ci și la nivel macroeconomic, prin scăderea consumului și încetinirea investițiilor.

În concluzie, sondajul IRSOP arată că românii simt din ce în ce mai mult efectele economiei reale asupra vieții de zi cu zi. În timp ce așteptările pe termen scurt indică o ușoară speranță, îngrijorările legate de inflație, locurile de muncă și deprecierea leului subliniază tensiunile cu care se confruntă populația.