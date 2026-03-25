search
Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Percepția economică a românilor se deteriorează: 61% spun că duc mai greu, iar temerile privind inflația și locurile de muncă cresc

0
0
Publicat:

Situația economică percepută de români continuă să se deterioreze, arată cel mai recent sondaj realizat de IRSOP, citat de știrileprotv.ro. Cel puțin 61% dintre români consideră că se descurcă mai greu față de anul trecut, procent similar cu cel raportat în luna februarie. Fenomenul reflectă tensiunile generate de creșterea prețurilor, deprecierea monedei naționale și incertitudinile legate de piața muncii.

Situația economică percepută de români continuă să se deterioreze. FOTO: Pixabay

Pe termen scurt, există totuși semne de ușoară redresare. 25% dintre respondenți cred că traiul în România va fi mai bun în următorul an, față de 19% în februarie, iar 38% se așteaptă ca veniturile lor să crească în următoarele 12 luni, comparativ cu 32% anterior. Acest optimism moderat arată că românii încă speră într-o stabilizare economică pe termen imediat, chiar dacă situația curentă le ridică dificultăți.

Pe termen lung, însă, perspectiva este mai puțin optimistă: procentul celor care cred că viața va fi mai bună peste cinci ani a scăzut de la 41% la 37%, semnalând o diminuare a încrederii în evoluția economică a țării pe termen mediu și lung.

Inflația și creșterea prețurilor – o teamă persistentă

Așteptările inflaționiste rămân ridicate: 75% dintre români anticipează că prețurile vor continua să crească. Autorii sondajului atrag atenția că această teamă se autoîntreține, deoarece pe măsură ce prețurile cresc mai rapid, oamenii cer măriri salariale, fără ca productivitatea să crească proporțional, ceea ce poate alimenta și mai mult inflația.

Deprecierea monedei și dobânzile în creștere sunt alte aspecte care afectează percepția publicului. 64% dintre români se așteaptă ca leul să se deprecieze în următoarele 12 luni, iar 69% estimează că dobânzile vor crește, ceea ce face mai dificil accesul la credite și scumpirea produselor și serviciilor finanțate prin împrumuturi.

Piața muncii – cel mai îngrijorător semnal

Cea mai mare îngrijorare pentru români rămâne piața muncii. Procentul angajaților care se tem că ar putea pierde locul de muncă a crescut la 29%, față de 25% în februarie. Mai grav este faptul că dintre cei care se află în această situație, 86% consideră că găsirea unui loc de muncă alternativ este dificilă în localitatea lor, comparativ cu 75% luna trecută. Acest salt semnificativ într-o singură lună evidențiază o creștere a nesiguranței în rândul angajaților și o percepție accentuată a instabilității economice.

Criza de accesibilitate și impactul asupra consumului

În ceea ce privește consumul, românii rămân precauți. Intenția de a achiziționa bunuri scumpe, locuințe, terenuri sau afaceri este redusă, semnalând că o parte semnificativă a populației nu își permite astfel de investiții. IRSOP descrie acest fenomen drept o „criză de accesibilitate”, cauzată în principal de inflația ridicată și fără un final previzibil, care afectează treptat avuția privată și capacitatea oamenilor de a face economii sau investiții pe termen lung.

Context economic și avertismente

România se confruntă cu o inflație persistent ridicată, care afectează puterea de cumpărare a populației. În plus, incertitudinile legate de evoluția pieței muncii, creșterea dobânzilor și deprecierea monedei naționale sporesc îngrijorarea românilor. Experții avertizează că, dacă această tendință se menține, impactul asupra economiei va fi resimțit nu doar la nivel individual, ci și la nivel macroeconomic, prin scăderea consumului și încetinirea investițiilor.

În concluzie, sondajul IRSOP arată că românii simt din ce în ce mai mult efectele economiei reale asupra vieții de zi cu zi. În timp ce așteptările pe termen scurt indică o ușoară speranță, îngrijorările legate de inflație, locurile de muncă și deprecierea leului subliniază tensiunile cu care se confruntă populația.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul răspuns al Iranului la planul lui Donald Trump
digi24.ro
image
Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
stirileprotv.ro
image
Produsul de post consumat zilnic de români, iefinit cu 37% începând de astăzi, în toate magazinele Kaufland
gandul.ro
image
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
mediafax.ro
image
Preţul biletelor la Turcia – România a explodat pe pieţele secundare! Turcii cer și 2000 de euro cu o zi înainte de meci. Exclusiv
fanatik.ro
image
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
libertatea.ro
image
Cum arată azi vila de lux a lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara, clădirea cu buncăr și piscină
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Traian Băsescu a fost convins și a dat banii: ”El l-a păcălit pe șacalul ăsta de Băsescu! Genial”
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Un expert britanic anunță de unde va începe apocalipsa pensiilor în Europa: „Dacă va exista o prăbușire, va începe în România”
antena3.ro
image
Boala care face ravagii în România şi ne plasează pe primul loc în Europa
observatornews.ro
image
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
cancan.ro
image
Cum poți pierde ajutorul la pensie de Paște chiar dacă ai pensia sub 3.000 lei? Detaliul ignorat de pensionari
newsweek.ro
image
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
prosport.ro
image
Când intră elevii în vacanța de vară 2026. Unii termină școala mai devreme
playtech.ro
image
Universitatea Craiova a dat lovitura: încasări uriașe pentru clubul patronat de Mihai Rotaru! Radiografia financiară
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză uriașă: Sorana Cîrstea, în loja unui star mondial! ”Are gusturi mai bune decât atât”
digisport.ro
image
VIDEO Primul oraș din România care deja se pregătește pentru anul 2050: proiectul care va stârni invidie în regiune
stiripesurse.ro
image
Caz șocant de femicid în România. Un bărbat din Mureș i-a luat viața soției sale, apoi a anunțat preotul
kanald.ro
image
Imaginile care fac înconjurul internetului. Cum au fost filmați Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de anunțul divorțului. Cu ochii în lacrimi, vizibil afectați: nimic nu prevestea separarea
wowbiz.ro
image
Cupolă de aer polar în România. ANM anunță ploi și frig până la Paște: Schimbările vor începe din noaptea de joi spre vineri
romaniatv.net
image
Zeci de mii de români rămân fără loc de muncă. Anunțul premierului
mediaflux.ro
image
FOTO „Sex înaintea partidelor? Mulți aleg altceva" » Fosta soție a unui fotbalist face dezvăluiri picante
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
Motivul pentru care Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului „Asia Express” 2026: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”
click.ro
image
Subiectul delicat care ar fi pus capăt relației dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: „Suntem mereu pe drumuri, e greu, știi...”
click.ro
image
Horoscop miercuri, 25 martie. Săgetătorii trebuie să discute neapărat cu partenerii despre cheltuieli
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
image
Motivul pentru care Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului „Asia Express” 2026: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”

OK! Magazine

image
Fiul lui Audrey Hepburn spune cât de îngrijorat e privind noul film despre mama lui: „Nu sunt sigur cum poți...”

Click! Pentru femei

image
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!