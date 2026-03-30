Video Florin Barbu: Adaosul comercial va fi plafonat pentru toate produsele agroalimentare pe o perioadă de 6 luni

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat luni că a discutat în Guvern și va propune plafonarea adaosului comercial la toate produsele agroalimentare, pentru o perioadă de șase luni.

Ministrul Agriculturii Florin Barbu
Adaosul comercial va fi plafonat pentru toate produsele agroalimentare pentru 6 luni.

„Pe 31 martie expiră plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Am avut discuții la Guvern, am arătat cu date clare, date oficiale prezentate de Consiliul Concurenței în care prețurile au scăzut cu 15-33% în România. Ce se va întâmpla în perioada următoare cu toate scumpirile la gaze, energie, combustibili?

Credeți că moare cineva dacă 6 luni venim cu măsuri concrete pentru români? Credeți că moare cineva dacă intervenim să reglăm piața în România?  Credeți că moare cineva dacă adaosul comercial la produsele alimentare de bază nu mai este de 100% și pe o perioadă de șase luni este de 20-30%?  Nu credeți că este momentul să luăm aceste decizii cruciale pentru români într-o perioadă foarte grea? Pentru că am ascultat și eu la televizor și am urmărit cu atenție și se spunea că trebuie să suferim cu toții. Dar de ce să sufere decât românii, procesatorii români și capitalul românesc și să nu sufere și multinaționale?”

Florin Barbu a anunțat că în momentul de față Ministerul Agriculturii are actul normativ pregătit și solicită ca mâine, așa cum s-a întâmplat în anumite momente, în guvern, să se ia decizia. 

„Toate produsele agroalimentare să aibă adaos comercial de 20% pe o perioadă de 6 luni. Nu afectează niciun magazin de retail din România. 20% reprezintă un profit net de 20%”, a declarat ministrul Agriculturii, într-o conferință de presă.

Ministrul a amintit că a pus în transparență „un act important pentru vegetalul din România, un mecanism pentru fermieri să achiziționeze 78 litri la hectar fără acciză și fără TVA. Noi achitam această acciză, dar o achitam întârziat la 7 - 8 luni, ANAF rambursa TVA dar o făcea întârziat, uneori chiar și la un an”.

Măsura de plafonare a adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază a fost instituită în iulie 2023, prin OUG 67/2023, pentru o perioadă de 90 de zile. Ulterior, termenul a fost prelungit succesiv prin mai multe Ordonanţe de Urgenţă, ultima dintre ele fiind valabilă până la 31 martie 2026.

În luna noiembrie a anului trecut, ministrul Florin Barbu a declarat pentru AGERPRES că va propune introducerea unui mecanism care să activeze automat măsuri de protecţie pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflaţia depăşeşte 5%, similar intervenţiilor Băncii Naţionale ale României (BNR) pe cursul valutar, după eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, de la 31 martie 2026.

