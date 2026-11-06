Ce ne luăm de Black Friday. Ediție specială „Trends”, în direct, în seara aceasta, cu Alexandru Negrici și Mălina Irimia

În această seară, emisiunea „Trends” vine în direct cu o ediție specială dedicată celui mai așteptat eveniment de shopping al anului. Prezentatorului Alexandru Negrici i se va alătura Mălina Irimia, iar împreună vor trece în revistă tot ce trebuie să știi pentru a face achiziții inteligente de Black Friday.

Trends - ediție specială de Black Friday, susținută de eMAG Foto: Trends

Chiar înainte de a intra live, cifrele confirmă că românii au ieșit în număr mare la cumpărături. La ediția a 16-a, clienții eMAG au comandat peste 2,3 milioane de produse în primele trei ore, în valoare totală de 637 milioane de lei. Startul a venit cu un record: 259 milioane de lei în primele 30 de minute, cu 14% peste anul trecut, iar la „minutul de aur” s-au înregistrat vânzări de 22,7 milioane de lei — cu 38% mai mult decât în 2025.

În total, eMAG a pregătit pentru această ediție peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an, de la electronice și electrocasnice până la fashion, cosmetice, jucării, produse pentru casă și experiențe. Reducerile medii sunt de 35–40%, iar la fashion pot ajunge la 60–70%. Cele mai mari reduceri, de până la 98%, sunt la voucherele de cumpărături la supermarketuri fizice și online.

Cum cumpără românii într-un an cu bugete sub presiune

Chiar dacă bugetele românilor sunt sub presiune, interesul pentru Black Friday rămâne ridicat. Potrivit studiului Kantar 2026, nouă din zece români cunosc evenimentul, iar dintre cei familiarizați cu el, 56,3% intenționează să cumpere anul acesta, față de 55,3% în 2025.

Bugetul mediu planificat pentru Black Friday este de 3.593 de lei, aproape dublu față de 2017, când era de 1.847 de lei, iar unul din trei cumpărători intenționează să cheltuiască peste 3.000 de lei. Interesul se vede și în pregătirile dinaintea campaniei: pe 2 și 3 noiembrie, clienții eMAG au salvat la favorite peste 2 milioane de produse, cu 20,4% mai multe decât în aceleași zile ale anului trecut.

Ce produse se caută cel mai mult

Electrocasnicele se numără printre cele mai căutate produse. Potrivit Kantar, 37% dintre cei care intenționează să cumpere sunt interesați de electrocasnice mici, iar 18,9% de frigidere. Televizoarele sunt pe locul al doilea în topul preferințelor, cu 33,8%, în creștere cu 14% față de anul trecut. Nici telefoanele mobile nu lipsesc: 23,8% dintre cumpărători sunt interesați de această categorie.

Oferta eMAG vine în întâmpinarea acestui interes cu 100.000 de televizoare, 700.000 de electrocasnice mici, 100.000 de frigidere și mașini de spălat, 400.000 de smartphone-uri și gadget-uri, 150.000 de laptopuri și echipamente IT.

Iar primele ore au arătat deja care sunt produsele-vedetă. Printre cele mai rapid epuizate: televizorul LG LED 55NU850B3LA la 999,99 lei (redus de la 2.199,99 lei) — 100 de bucăți epuizate în 32 de secunde; laptopul HP 255R G10 la 999,99 lei (redus de la 2.849,99 lei) — 300 de bucăți epuizate în 74 de secunde; iPhone 16 la 3.499,99 lei (redus cu 70%) — 500 de bucăți epuizate în 175 de secunde; și Samsung Galaxy S26 Ultra la 4.499,99 lei (redus de la 8.199,99 lei) — 250 de bucăți epuizate în 189 de secunde.

Cadourile de Crăciun — cât putem economisi dacă le cumpărăm de Black Friday

Black Friday are loc cu aproape șapte săptămâni înainte de Crăciun, așa că poate fi un moment bun pentru a cumpăra din timp cadourile pentru familie și prieteni. Reducerea medie de 35–40% se traduce rapid în bani economisiți: pentru un coș de cadouri care ar costa 1.000 de lei la prețurile de referință, o reducere efectivă de 35% înseamnă o economie de 350 de lei.

Black Friday continuă cu noi campanii la final de octombrie. Ce retailer a anunțat perioada reducerilor

Cumpărarea din timp permite și distribuirea cheltuielilor de sărbători, în loc ca toate cadourile să fie achiziționate în decembrie. În plus, oferta include și experiențe care pot fi oferite cadou: bilete la festivaluri, teatru, vacanțe sau servicii. De altfel, biletele de 1 leu la festivalul Beach, Please! s-au epuizat în doar 22 de secunde — un semnal că românii nu mai așteaptă.

Ce produse merită cel mai mult cumpărate de Black Friday

Cele mai avantajoase achiziții sunt, în primul rând, produsele de care ai nevoie și pe care oricum intenționai să le cumperi. Pentru produsele cu valoare mare — televizoare, laptopuri sau electrocasnice — o reducere procentuală se poate traduce într-o economie importantă în lei.

Potrivit Kantar, interesul pentru televizoare a crescut cu 14% față de 2025, iar pentru laptopuri și unelte electrice de bricolaj cu aproximativ 50%. Merită urmărite și produsele de consum recurent — detergentul, cafeaua, scutecele sau hrana pentru animale — la care economiile pot fi semnificative dacă achiziționezi cantități pe care știi că le vei folosi. Un exemplu concret: o ofertă la cafea de la 138 de lei la 69 de lei pentru un kilogram înseamnă o economie de 69 de lei per pachet, iar pentru un consum de un kilogram pe lună, economia pe un an ar fi de 828 de lei.

Noutăți și surprize: mystery box-uri, Genius și premii de peste 2 milioane de lei

Ediția din acest an vine și cu premiere. Mystery box-urile — cutii-surpriză cu produse grupate pe teme, de la prima casă și seara de meci până la vacanța de iarnă — pornesc de la 99 de lei, cu o reducere medie de 56%. Unul dintre obiectele din cutie (cel apropiat ca valoare de prețul întreg) este dezvăluit, restul rămân surpriză.

Abonamentele Genius au prețuri speciale de Black Friday, valabile și toată săptămâna viitoare: Genius Light 34,99 lei/an, Premium 119,99 lei/an, Elite 499,99 lei/an. Genius Elite include opt abonamente și beneficii cu o valoare de peste 1.500 de lei pe an, inclusiv servicii de streaming (Apple TV și HBO Max) și alte avantaje pentru cumpărături și divertisment.

Și pentru că Black Friday nu înseamnă doar reduceri, în aplicația eMAG puteți participa la „Agită și câștigă”, un joc cu premii în valoare de peste 2 milioane de lei în eMAG Points și produse-surpriză — televizoare, laptopuri sau frigidere. În contul eMAG găsiți și un hub personalizat cu misiuni, vouchere și eMAG Points, care pot fi transformate ulterior în reduceri la cumpărături.

Românii măresc bugetul de Black Friday. Cât vor să cheltuiască și ce rol începe să joace inteligența artificială

Livrare și ridicare personală din depozitul din Joița

Livrările încep chiar de azi, iar peste 500.000 de produse urmează să plece din depozitele eMAG către clienți în primele 24 de ore. Până pe 21 noiembrie, eMAG promite că toate comenzile de Black Friday vor fi ajuns la clienți.

În premieră, clienții își pot ridica singuri anumite comenzi direct din depozitul central al companiei, din Joița, de lângă București. Opțiunea este disponibilă pentru televizoare și electrocasnice mari, în perioada 7–14 noiembrie, în intervalul orar selectat la plasarea comenzii — fără să mai aștepți livrarea la domiciliu.

Recordurile din primele ore