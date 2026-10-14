Ce faci când se strică sistemul fotovoltaic. Ce piese se pot înlocui, cât durează reparația și cine suportă costurile

O scădere bruscă a producției de energie, un invertor care se oprește repetat sau o eroare apărută în aplicație pot fi primele semne că sistemul fotovoltaic are o problemă. Pentru prosumatori, o astfel de situație poate însemna pierderi de producție și cheltuieli neprevăzute. Vestea bună este că, în cele mai multe cazuri, nu trebuie înlocuită întreaga instalație, ci doar componenta defectă. Specialiștii explică ce trebuie verificat, când se aplică garanția, cine plătește reparația și ce greșeli pot transforma o defecțiune minoră într-o problemă costisitoare.

O scădere bruscă a producției de energie poate însemna defecțiuni ale sistemelor fotovoltaice Foto: Kilowat

Un sistem fotovoltaic este conceput să funcționeze mulți ani, însă asta nu înseamnă că toate componentele sale sunt ferite de defecțiuni. Problemele pot apărea din cauza uzurii, a instalării necorespunzătoare, a fluctuațiilor de tensiune, a temperaturilor ridicate sau a fenomenelor meteorologice extreme.

Înainte de a cumpăra un echipament nou, proprietarii trebuie să afle dacă problema este una tehnică, o eroare temporară sau o defecțiune acoperită de garanție.

Ce piese se strică cel mai des la un sistem fotovoltaic

Printre componentele la care apar frecvent probleme se numără invertorul, conectorii, cablurile, siguranțele și protecțiile electrice. În cazul instalațiilor cu baterii, pot apărea erori și la modulele de stocare sau la sistemele de management al acestora.

Vestea bună pentru proprietari este că majoritatea pieselor pot fi schimbate individual, fără înlocuirea întregului sistem fotovoltaic.

„Cele mai frecvente probleme apar la invertor, conectori, cabluri, siguranțe, protecții electrice și sistemele de monitorizare. În cazul sistemelor cu stocare pot apărea erori și la modulele bateriei sau la sistemul de management al acesteia. Majoritatea componentelor pot fi înlocuite separat, fără schimbarea întregului sistem”, a declarat pentru „Adevărul” Dorian Petresc, specialist în implementarea soluțiilor de energie regenerabilă la Livoltek.

Inclusiv un panou fotovoltaic defect poate fi înlocuit separat, cu condiția ca noul model să fie compatibil cu instalația existentă. Același lucru este valabil pentru anumite module de comunicație, contoare inteligente sau optimizatoare.

Cum îți dai seama dacă sistemul are o defecțiune sau este doar o eroare temporară

Nu orice scădere a producției de energie înseamnă că sistemul fotovoltaic s-a defectat.

De exemplu, o producție mai mică poate fi explicată prin vremea înnorată, umbrirea panourilor sau schimbarea anotimpului. În alte situații, invertorul se poate opri temporar din cauza tensiunii din rețeaua electrică, fără ca echipamentul să fie defect.

De asemenea, dispariția datelor din aplicația de monitorizare poate avea legătură doar cu o conexiune la internet întreruptă.

„Primele indicii pot fi scăderea neobișnuită a producției, întreruperile repetate, mesajele de eroare afișate de invertor sau aplicație și lipsa datelor din sistemul de monitorizare. Aceste semne nu înseamnă întotdeauna că un echipament s-a defectat. De exemplu, invertorul se poate deconecta pentru că tensiunea din rețea iese din limitele permise. Iar lipsa datelor din aplicație poate veni doar de la o problemă cu conexiunea la internet. Orice modificare care persistă și nu se explică prin vreme, umbrire sau anotimp trebuie verificată”, a explicat pentru „Adevărul” Andrei Carlaont, Country Manager, Taliva Energy.

Dacă eroarea persistă sau reapare frecvent, proprietarul ar trebui să fotografieze mesajul afișat, să noteze codul de eroare și să contacteze firma care a instalat sistemul.

Cine trebuie să repare sistemul și cât poate dura înlocuirea unei piese

Primul telefon ar trebui dat instalatorului sau firmei care asigură mentenanța sistemului fotovoltaic. Aceasta poate verifica dacă problema provine de la montaj, de la configurare sau de la o componentă defectă.

Dacă piesa trebuie înlocuită, instalatorul poate transmite solicitarea către distribuitor sau producător, potrivit procedurii aplicabile.

Durata reparației depinde de complexitatea problemei și de disponibilitatea echipamentelor. Unele defecțiuni pot fi remediate într-o singură intervenție, însă înlocuirea unei componente poate dura de la câteva zile până la câteva săptămâni.

Contează și existența unui service local, deoarece trimiterea echipamentelor în altă țară poate prelungi procesul de diagnosticare și reparație.

Cine plătește reparația unui sistem fotovoltaic. Ce acoperă garanția

Una dintre cele mai importante întrebări pentru prosumatori este dacă trebuie să suporte din propriul buzunar costul unei piese defecte.

Răspunsul depinde de tipul defecțiunii, de condițiile garanției și de drepturile legale aplicabile.

Garanția comercială oferită de producător poate acoperi repararea sau înlocuirea echipamentului, însă costurile de manoperă, transport, demontare și remontare nu sunt incluse automat în toate garanțiile comerciale.

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Separat, atunci când se aplică drepturile legale ale consumatorului privind conformitatea produselor, repararea sau înlocuirea trebuie realizată gratuit, inclusiv în ceea ce privește materialele și manopera necesare.

Pentru a evita problemele la solicitarea garanției, proprietarii trebuie să păstreze factura, certificatul de garanție, contractul, documentele de instalare și punere în funcțiune, seriile echipamentelor și evidența intervențiilor de service.

Totuși, garanția comercială poate prevedea excluderi pentru defectele provocate de intervenții neautorizate, utilizarea necorespunzătoare sau anumite evenimente externe. Condițiile trebuie verificate pentru fiecare echipament.

Ce se întâmplă dacă piesa defectă nu se mai fabrică

O altă problemă poate apărea atunci când sistemul fotovoltaic a fost instalat în urmă cu mai mulți ani, iar modelul componentei defecte nu mai este disponibil.

În aceste situații, poate fi folosit un echipament echivalent sau dintr-o generație mai nouă, cu condiția să fie compatibil cu restul instalației.

De exemplu, înlocuirea unui invertor nu presupune doar alegerea unui model cu o putere asemănătoare. Specialistul trebuie să verifice parametrii electrici, compatibilitatea cu panourile, eventualele baterii și sistemele de comunicație.

În cazul conectorilor, simplul fapt că două componente se potrivesc fizic nu garantează compatibilitatea și siguranța utilizării.

De aceea, piesele trebuie alese și instalate de personal calificat.

Când trebuie oprit sistemul fotovoltaic și de ce nu este bine să îl repari singur

Unele probleme pot afecta doar monitorizarea sau o parte din producția de energie. În aceste cazuri, după verificarea de către un specialist, sistemul poate continua să funcționeze.

Există însă și defecțiuni care pot deveni periculoase. Mirosul de ars, fumul, supraîncălzirea sau declanșarea repetată a protecțiilor electrice impun oprirea în siguranță a instalației și intervenția unui specialist.

Proprietarii nu ar trebui să deschidă invertorul, să manipuleze cablurile sau să intervină asupra tablourilor electrice.

„Intervențiile neautorizate pot provoca electrocutări, incendii, deteriorarea altor componente și pierderea garanției. Chiar și atunci când sistemul pare oprit, anumite circuite pot rămâne sub tensiune. Din acest motiv, reparațiile trebuie realizate numai de personal calificat”, avertizează Dorian Petresc.

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O reparație improvizată poate transforma o problemă limitată la o singură componentă într-o defecțiune care afectează mai multe echipamente.

Cum eviți reparațiile costisitoare la sistemul fotovoltaic

Monitorizarea constantă a producției și verificările periodice pot reduce riscul unor defecțiuni majore.

Proprietarii ar trebui să urmărească eventualele scăderi neobișnuite de producție, să verifice alertele din aplicație și să se asigure că ventilația invertorului nu este blocată.

În paralel, un specialist trebuie să inspecteze periodic cablurile, conectorii, protecțiile, împământarea, structura de montaj și tablourile electrice.

„Riscul scade dacă producția este monitorizată constant și dacă un specialist inspectează periodic cablurile, conectorii, protecțiile, împământarea, tablourile electrice, structura de montaj și ventilația invertorului. Cât de des se fac inspecțiile depinde de recomandările producătorului, de vârsta sistemului, de starea lui și de condițiile în care funcționează. După vreme severă sau după alarme repetate pot fi necesare verificări suplimentare. Proprietarul trebuie să urmărească alertele și să păstreze evidența intervențiilor. Inspecțiile și reparațiile electrice rămân în grija personalului calificat. Un diagnostic pus la timp împiedică o problemă mică să devină o oprire lungă sau o reparație costisitoare”, a adăugat Andrei Carlaont.

Pentru prosumatori, o problemă identificată la timp poate face diferența dintre schimbarea unei singure componente și o reparație mult mai costisitoare. În plus, respectarea recomandărilor producătorului și păstrarea documentelor de service pot simplifica solicitarea garanției atunci când apare o defecțiune.