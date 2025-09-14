search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ce ar însemna pentru populație retrogradarea României de către agențiile de rating. Lecția dură a Greciei

0
0
Publicat:

Menținerea ratingului României de către agențiile Fitch, Moody’s și Standard & Poor's ne dă puțin răgaz să scoatem țara din criză, în caz contrar riscând să suferim și mai mult, atât finanțele, cât mai ales populația.

Grafic bursier care indică scădere peste care se vede steagul României
România mai are foarte puțin timp la dispoziție pentru măsurile de redresare. Foto Shutterstock

Economistul Radu Nechita, profesor în cadrul UBB, a explicat pentru „Adevărulce înseamnă menținerea ratingului Moody’s la Baa3 pentru România.

„Menținerea ratingului României la Baa3 de către Moody’s înseamnă că situația finanțelor publice (și, parțial, a mediului de afaceri, a cadrului legislativ) este la fel de rea și că se așteaptă mai degrabă la înrăutățire decât să rămână la fel și că nu au motiv să aștepte ameliorări.

La cum se comportă partidele din coaliție, la declarațiile făcute de unii politicieni, semnalul este că nu înțeleg gravitatea situației. Iar opoziția nu vine cu soluții, dimpotrivă: blochează ce trebuie și propune măsuri care ar agrava.

Cred că este unul din ultimele avertismente înainte de sancțiune, adică reducerea notei. Dobânzile ar exploda. Nu doar la împrumuturile statului ci și la cele private”, a explicat Radu Nechita pentru „Adevărul”.

De altfel, UBB a realizat recent o analiză privind situația României, aflată în prezent între austeritate și criza datoriei, exemplificând situația Greciei de dinainte de a fi nevoită să-și vândă din insule pentru a plăti o parte din datoria publică.

Analiza arată că, în cazul țărilor cu venit mediu, precum România, peste jumătate dintre situațiile de intrare în incapacitate de plată apar atunci când datoria externă se situează sub pragul de 60% din PIB. Sustenabilitatea datoriilor publice ale unui stat depinde nu doar de capacitatea sa economică, ci și de soliditatea instituțiilor publice și politice. Atunci când rambursarea datoriilor devine excesiv de costisitoare, atât economic, cât și politic, situație tot mai probabilă pe măsură ce nivelul îndatorării crește, un guvern poate decide să declare incapacitate de plată și să inițieze negocieri cu creditorii statului pentru reducerea parțială a datoriilor financiare.

Scenariul crizei de finanțare a datoriei

„Creditorii externi, odată ce și-au pierdut încrederea în abilitatea sau voința guvernului de a finanța datoria publică, pot refuza la rândul lor finanțarea deficitelor bugetare și pot vinde titlurile de stat deținute de ei pe piețele secundare. Acest scenariu poate avea trei consecințe principale: obligatia guvernului de a lua măsuri de austeritate și mai severe, scăderea prețurilor titlurilor de stat și reducerea volumului investițiilor directe”, spune Markó Balázs, cercetător, membru al echipei RoEM UBB-FSEGA.

În primul rând, explică specialiștii RoEM UBB-FSEGA, guvernul ar fi obligat să reducă drastic cheltuielile și/sau să majoreze veniturile, prin măsuri de austeritate și mai dure decât cele deja implementate. Aceasta ar genera o scădere masivă a cererii pe piețele domestice, ceea ce ar împinge economia într-o recesiune economică adâncă și de lungă durată.

„În prezent, datorită măsurilor fiscale introduse în România, piețele financiare par a fi dispuse să finanțeze un deficit de peste 7-8% din PIB în 2025, cu condiția implicită ca acesta să scadă treptat în viitor. În lipsa acestei încrederi, oprirea bruscă a creditării de această amploare ar avea efecte economice catastrofale”, spune Levente Szász.

În al doilea rând, scăderea prețului titlurilor de stat, o consecință directă a pierderii încrederii pe piețele financiare, ar slăbi semnificativ sectorul bancar din România. Datoria publică este o componentă importantă a activelor bancare din România, iar dacă aceasta se depreciază, crește riscul de insolvență și de declanșare a unei crize bancare. O asemenea criză financiară internă ar afecta puternic economia reală și, spun economiștii RoEM UBB-FSEGA, ar pune o presiune mare asupra unui guvern cu resurse economice limitate.

În al treilea rând, volatilitatea economică și financiară ridicată poate determina reducerea volumului de investiții străine directe (ISD), ceea ce, explică economiștii RoEM UBB-FSEGA, reduce potențialul de creștere economică pe termen mediu și lung. Slăbirea relațiilor economice cu țările partenere poate diminua transferul de capital și de tehnologie, ceea ce îngreunează posibilitățile de revenire dintr-o criză economică.

Cum a gestionat Grecia intrarea în incapacitate de plată

Un exemplu pertinent în acest sens este Grecia, un alt stat membru al Uniunii Europene care a trecut printr-o criză a datoriei extrem de severă. După ce guvernul grec a dezvăluit că a publicat cifre false prin subestimarea datoriei publice, care, în 2009, era de aproximativ 130% din PIB, investitorii străini au început să părăsească țara, iar Grecia a avut nevoie de asistență financiară, împrumutându-se de la FMI și de la partenerii săi europeni. Mai mult, în urma tratativelor dintre guvernul Greciei și creditorii săi, valoarea datoriei publice deținute de băncile private a fost redusă cu 50% în 2011, ceea ce a afectat grav expunerea băncilor. Concomitent cu aceste măsuri de urgență, guvernul a fost nevoit să introducă măsuri de austeritate extreme: între anii 2009 și 2018, TVA-ul, impozitul pe venit, accizele și taxele pe proprietate au fost majorate de mai multe ori, iar cheltuielile statului au fost reduse cu aproximativ 30% (-38 de miliarde de euro), între 2009 și 2014. De asemenea, băncile din Grecia au trecut printr-un episod de stres financiar intens, agravând criza economică, iar sectorul bancar a avut nevoie de repetate runde de consolidare și recapitalizare pentru a supraviețui în această perioadă.

Citește și: Ministrul Finanțelor, încrezător după raportul Agenției S&P: „Piețele internaționale recunosc eforturile actualului executiv”

„Consecința acestor evenimente a fost o criză umanitară și economică severă: PIB-ul Greciei a trecut printr-o contracție de aproximativ 25% între 2009 și 2012, iar revenirea a fost extrem de lentă, indicatorul fiind și astăzi cu peste 10% sub nivelul din 2009. Cheltuielile gospodăriilor pe consum au scăzut cu 30% între 2010 și 2015, iar rata șomajului a crescut de la 9,7% în 2009 la 27,6% în 2013. Deși România a început adoptarea măsurilor de austeritate înainte să ajungă la punctul critic unde se afla Grecia în 2009, neavând până acum nevoie de asistență financiară externă, evitarea unui scenariu similar necesită politici fiscale responsabile în continuare și în anii viitori”, explică Markó Balázs.

Prețul asigurării împotriva incapacității de plată a României a crescut cu 60%

În țara noastră, semnele riscului unei crize de finanțare a datoriei publice au devenit tot mai clare pe parcursul anului 2024. După ce dobânda titlurilor de stat pe termen lung (10 ani) a crescut de la 3%, în 2021, la 7%, în octombrie 2024, reflectând atât creșterea nesustenabilă a deficitului bugetar, cât și politica monetară mai strictă, acesta a trecut printr-o perioadă de volatilitate ridicată după alegerile electorale de la finalul anului 2024, atingând chiar 8,5%, în timpul alegerilor prezidențiale din 2025. Deși după stabilizarea politică s-a produs o oarecare normalizare, volatilitatea devenind una mai redusă, dobânda se menține în continuare la un nivel ridicat, de peste 7%. Această situație înseamnă că statul se împrumută pe termen lung – fapt esențial din perspectiva investițiilor și a creșterii economice – cu costuri ridicate, iar restabilirea echilibrului bugetar rămâne esențială pentru a avea acces la împrumuturi mai ieftine, arată analiștii RoEM-UBB FSEGA.

Citește și: Fitch menține ratingul României, dar avertizează: deficitul și datoria publică pun presiune pe economie. Reacția Ministrului de Finanțe

De asemenea, prețul asigurării împotriva incapacității de plată a statului (Credit Default Swap, CDS) a crescut cu aproximativ 60% între 2019 și 2024, odată cu înrăutățirea problemelor bugetare structurale. Mai mult, între octombrie 2024 și mai 2025, acesta a crescut brusc cu aproximativ 50%, reflectând volatilitatea situației politice. Potrivit economiștilor RoEM UBB-FSEGA, această creștere reflectă, de fapt, probabilitatea mai mare pe care piețele financiare o asociau riscului de încetare a plăților de către stat.

După alegerile din 2025 însă, prețurile CDS au coborât aproape de nivelul din octombrie 2024, ceea ce indică o oarecare revenire, fiind însă în continuare la un risc mai ridicat decât în 2019. Deși astăzi creditorii externi au mai multă încredere în guvern și în faptul că acesta va fi capabil în continuare să-și remburseze datoriile, încrederea pe termen lung poate fi menținută doar prin aplicarea unor politici fiscale responsabile și cu o implementare credibilă, consecventă și, în contextul dat, cât se poate de justă a măsurilor fiscale anunțate, explică Levente Szász.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
digi24.ro
image
Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești
stirileprotv.ro
image
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Val de noroc pentru șase zodii. Astrele le scot în cale oportunități neașteptate
fanatik.ro
image
Regele Charles trăiește o altă viață, mai liniștită, în Transilvania
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Ursoaica din Mureş care a desfigurat un localnic, căutată de 30 de ore. Autorizaţia pentru împuşcare a expirat
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Când vei plăti taxa pentru coletele de pe Temu sau Shein
playtech.ro
image
Cum se menține în formă Nadia Comăneci. Campioana de 63 de ani a dezvăluit secretul siluetei sale. „Eu nu alerg”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Românul de 2.800.000€ s-a întors! Urmează încă o veste importantă
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
kanald.ro
image
Când vei plăti TAXA pentru coletele de pe Temu sau Shein
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ce înseamnă o pensie decentă pentru un român în 2025. De câţi bani are nevoie un bunic pentru a fi şi nepoţii fericiţi
romaniatv.net
image
Dispar aceste produse din toate magazinele din România!
mediaflux.ro
image
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”
click.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și vanilie, rețeta care a dat gata TikTok-ul. Au o textură pufoasă, o aromă unică și o cremă catifelată. VIDEO
click.ro
image
4 zodii ce vor muta munții din loc până pe 1 octombrie. Le merge totul ca pe roate, iar dorințele li se împlinesc. Urmează o perioadă de poveste, viața lor se schimbă în bine
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (16) jpg
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceauşescu în fruntea unei demonstraţii din Bucureşti pentru sprijinirea Guvernului Dr. Petru Groza, instaurat la 6 martie 1945 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 6/1945)
Bucureștiul anului 1945: Gărzile cetățenești, în luptă cu „răufăcătorii”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”

OK! Magazine

image
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos